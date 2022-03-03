ለትግራይ ችግር ተቃዋሚዎች ህወሃትን ከሰሱ  

እየቀጠለ ባለው ጦርነት ምክንያት በትግራይ ያለው ህዝብ ለከፋ ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር መጋለጡ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለፁ። ለችግሩ መባባስም ህወሃትን ተጠያቂ አድርገዋል።
እየቀጠለ ባለው ጦርነት ምክንያት በትግራይ ያለው ህዝብ ለከፋ ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር መጋለጡ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለፁ። ፓርቲዎቹ መፍትሔ ባለማበጀት እና ተጨማሪ ችግር በመፍጠር ትግራይን እያስተዳደረ ያለው በህወሓት የሚመራው ክልላዊ መንግስት ወቅሰዋል። በትግራይ ያለው ረሀብ፣ የማሕበራዊ አገልግሎቶች እጦት እና ሌሎች ችግሮች በአጭር ግዜ መፍትሔ ካላገኙ በቅርቡ አስከፊ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል የገለፁት በትግራይ የሚንቀሳቀሱት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎች፥ ዓለም ያለው ሁኔታ በትክክል ተገንዝቦ የትግራይ ህዝብ ችግር የሚያሳጥር ጫና ይፍጠር ብለዋል።
ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ
ሸዋዬ ለገሠ
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