ለተፈናቃዮች የተከፈተው የምርጫ ጣቢያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል በመጪው ጥር ወር ለሚያካሄደው ህዝበ ውሳኔ በአንድ ዞንና በሁለት ልዩ ወረዳዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የሚያገለግሉ የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈቱን አስታወቀ። ካሳለፍነው ቅዳሜ ጀምሮ የተከፈቱት የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ በማካሄድ ላይ ናቸው።
የደቡብ ሕዝበ ውሳኔ
በደቡብ ክልል የፊታችን ጥር ወር ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከታኅሣሥ 11 2015 ዓም ጀምሮ የመራጮች መዝገባ እየተካሄደ ይገኛል፡፡ ምዝገባው እየተከናወነ የሚገኘው በስድስት ዞኖችና በአምስት ልዩ ወረዳዎች ውስጥ በተከፈቱ 3 ሺህ 760 የምርጫ ጣቢያዎች አማካኝነት ነው ፡፡ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ እንዳለው እስከአሁን ከ1 ሚሊዮን 7 መቶ ሺህ በላይ ነዋሪዎች ለህዝበ ውሳኔ ተመዝግበው ለመራጭነት የሚያበቃቸውን ካርድ ወስደዋል፡፡ በአሁኑወቅትም ከ 11 ሺህ በላይ የምርጫ አስፈጻሚዎች በጣቢያዎቹ ተሰማርተው የምዝገባ ሥራቸውን እያከናወኑ እንደሚገኙ ቦርዱ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል፡፡
ልዩ የምርጫ ጣቢያዎች
በደቡብ ክልል አሁን ላይ በህዝበ ውሳኔ እልባት ያገኛል የተባለው የአደረጃጀት ጥያቄ በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ለግጭት መንስኤ ሆኖ ቆይቷል፡፡ በተለይ በደራሼ እና በአሌ ልዩ ወረዳዎች የመዋቅር ጥያቄ ባስነሳው ግጭት በመቶዎች ሲሞቱ በብዙ ሺህዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ቤት ንብረታቸውን ጥለው መሰደዳቸውን ዶቼ ቬለ በተደጋጋሚ ሲዘግብ መቆየቱ ይታወሳል፡፡ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ታዲያ እነኝህን ተፈናቃዮች በህዝበ ውሳኔው ለማሳተፍ ያስችለኛል ያለውን ተጨማሪ ሰባት የልዩ ምርጫ ጣቢያዎች መክፈቱን አስታውቋል፡፡ የልዩ ምርጫ ጣቢያዎቹ የተከፈቱት በኮንሶ ዞን እንዲሁም በደራሼ እና አሌ ልዩ ወረዳዎች ውስጥ ነው ፡፡ የልዩ ምርጫ ጣቢያዎቹ መቋቋም በተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎቹ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች በህዝበ ውሳኔው እንዲሳተፉ ለማድረግ እንደሚያስችል ቦርዱ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል፡፡የደቡብ ህዝበ ውሳኔ
ስለህዝበ ውሳኔው የተፈናቃዮች ሥሜት
የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በመጠለያ ጣቢያዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የከፈታቸው ሰባት ልዩ የምርጫ ጣቢያዎች ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ መራጮችን እየመዘገቡ ይገኛሉ ፡፡ ያም ሆኖ በኮንሶ ዞንና በደራሼ ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ግን በህዝበ ውሳኔው ዙሪያ አዎንታዊም አሉታዊም አስተያየቶችን እየሰነዘሩ ይገኛሉ ፡፡አንዳንዶች በዕድሉ ተጠቅመው የመራጭነት ካርድ መውሰዳቸውን ሲናገሩ በአንፃሩ ሌሎች ደግሞ ከምርጫው ይልቅ የምግብና የመጠለያ ጉዳይ ያሳሰባቸው መሆኑን ነው ለዶቼ ቬለ DW የገለጹት ፡፡
ከአሌ ልዩ ወረዳ ተፋናቅለው በኮንሶ ዞን ቀርቀርቴ ቀበሌ ተጠልለው እንደሚገኙ የሚናገሩት ጋሻው ኦርካይዶ እርሳቸው ባለቤታቸውንና ሦስት የደርሱ ልጆቻቸው ባለፈው ቅዳሜ የመራጭነት ካርድ መውሰዳቸውን ይናገራሉ ፡፡ አዲሱ ክልል ከተዋቀር አሁን ላይ የሚታዩ ችግሮች ሊሻሻሉ ይችላሉ የሚል እምነት እንዳላቸው የሚናገሩት የቀርቀርቴ ቀበሌ ነዋሪው ጋሻው ‹‹ በተለይ ከአጎራባች የደራሼ እና የአሌ ወረዳዎች ጋር የሚታየው ደም ያፈሰሰ ግጭት በአንድ አስተዳደር ሥር ከተመራ መፍትሄ ያገኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ ለዚህ ደግሞ የጋራ ክልል ለመመሥረት የሚያስችለውን ህዝበ ውሳኔ በመደገፍ ድምፅ ለመስጠት ተዘጋጅቼያለሁ ›› ብለዋል ፡፡
የደራሼ ልዩ ወረዳ ተፈናቃይ የሆኑት ባደግ ማሞ ግን ከጋሻው በተቃራኒ ጥርጥሬና ተስፋ መቁረጥ ይስተዋልባቸዋል ፡፡ ከልዩ ወረዳው ሀጤያ ቀበሌ ተሰደው በጊዶሌ ከተማ በዘመድ ቤት ተጠልለው እንደሚገኙ የሚናገሩት ባደግ ‹‹ መንግሥት ከምርጫው ይልቅ መሠረታዊ የምግብ ድጋፍ በምናገኝበት ሁኔታ ላይ ትኩረት እንዲሰጥ እፈልጋለሁ ፡፡ በተለይም የወደሙ ቤቶች ዳግም ተሠርተው ወደ ቀደመ መንደራችን ለመመለስ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ብናቀርብም አሁንድረስ ሰሚ ጆሮ አላገኘንም ፡፡ ወይ በቂ ድጋፍ አላገኘን አሊያም ወደ ቦታችን ተመልሰን አላረስን ፡፡ አሁን ላይ በመንግሥት ላይ ያለን ተስፋ ተሟጧል ›› ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ