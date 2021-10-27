 ለብሔራዊ ውይይት የኦፌኮ ቅድመ-ኹኔታ | ኢትዮጵያ | DW | 27.10.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ለብሔራዊ ውይይት የኦፌኮ ቅድመ-ኹኔታ

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ ያስቀመጣቸው አራት ቅድመ ሁኔታዎች የማይሟሉ ከሆነ በብሔራዊ መግባባት መድረክ እንደማይሳተፍ ለዶይቼ ቬለ ገልጧል። የኦፌኮ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ እንደሚሉት፦ በውይይቱ መሳተፍ ያለባቸው በግጭት እና በተቃርኖ ውስጥ ያሉ የአገሪቱ ጉዳይ ይመለከተኛል ያሉ ሁሉም አካላት ናቸው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:18

መግለጫ አሁን ማውጣት ለምን አስፈለገው?

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫው ያስቀመጣቸው አራት ቅድመ ሁኔታዎች የማይሟሉ ከሆነ በብሔራዊ መግባባት መድረክ እንደማይሳተፍ ለዶይቼ ቬለ ገልጧል። የኦፌኮ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ እንደሚሉት፦ በውይይቱ መሳተፍ ያለባቸው በግጭት እና በተቃርኖ ውስጥ ያሉ የአገሪቱ ጉዳይ ይመለከተኛል ያሉ ሁሉም አካላት ናቸው። በመንግሥት በኩል ግን ስለ ብሔራዊ መግባባት ዝርዝር ጉዳዮች ላይ የሚደረገው ውይይት እና ቅድመ ዝግጅት ገና ያልተጠናቀቀ ነው ተብሏል። 

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ)መንግስት በቀጣይ ሊያዘጋጅ ስላሰበው የብሔራዊ መግባባት መድረክ አስመልክቶ ሰኞ ባወጣው የአቋም መግለጫው የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን አኑሯል። በመግለጫውም የሀገሪቱን ወቅታዊ የፖለቲካ ቀውስ ሊፈታ የሚችለው ሐቀኛ እና ሁሉን አቀፍ ውይይት ነው ብሏል ፓርቲው። የኦፌኮ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ መግለጫውን በዚህ ወቅት ማውጣት ያስፈለገበትን ምክንያት ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። 

ኦፌኮ ስላስቀመጣቸው አራት ቅድሜ ሁኔታዎችም ከኃላፊው ማብራሪያ ጠይቀናል። አቶ ጥሩነህ አክለው እንዳሉት ፓርቲያቸው ያስቀመጠው አራት ቅድመ ሁኔታዎች በውይይት መድረኩ አስቀድመው ካልተሟሉ በታቀደው መድረክ መሳተፍ ዋጋ የማይኖረው ስለሆነ አንሳተፍም ብለዋል። በመንግስት በኩል በተለያዩ መድረኮች እንደሚሰማው በወንጀል ተጠጥረው እንጂ በዚህን ወቅት በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት የታሰረ የለም። አቶ ጥሩነህ ግን በቀጣይ ስለታቀደው ውይይት አስቀድመው የተለየ ውሳኔን እንጠብቃለን ባይ ናቸው። መንግስት በቀጣይ አዘጋጃለሁ ስላለሁ ሁሉን አቀፍ የብሔራዊ መግባባት መድረክ እና የትኩረት ነጥቦቹ እንዲሁም ኦፌኮ ስላነሳቸው ጉዳዮች የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉን ጠይቀናቸው በመድረኩ ዝርዝር ሁኔታዎች ላይ ገና ውይይት እየተደረገ መሆኑን ነግረውናል።

ሥዩም ጌቱ 
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ
 

Audios and videos on the topic

መግለጫ አሁን ማውጣት ለምን አስፈለገው?  

ተዛማጅ ዘገባዎች

TOPSHOT - A Sudanese protester draped with the national flag flashes the victory sign next to burning tyres during a demonstration in the capital Khartoum, on October 25, 2021, to denounce overnight detentions by the army of members of Sudan's government. - Armed forces detained Sudan's Prime Minister over his refusal to support their coup, the information ministry said, after weeks of tensions between military and civilian figures who shared power since the ouster of autocrat Omar al-Bashir. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

የጥቅምት 17 ቀን፣ 2014 ዓ.ም መጽሄተ-ዜና 27.10.2021

***Für mögliche Ergänzungen der Karte, wie z.B. andere Sprachen, zusätzliche Orte oder Markierungskreuz, wenden Sie sich bitte an infografik@dw-world.de (-2566), Außerhalb der Bürozeiten an bilder@dw-world.de (-2555).*** DW-Grafik: Per Sander 2011_03_10_Laender_Prio_A_B

የኢትዮጵያው ቀውስና የድርድር ፈተና 22.09.2021

ኢትዮጵያ አሁን ለገባችበት የፖለቲካ እና ሰላም እጦት ቀውስ መፍትሄው ድርድር እና ብሔራዊ ምክክር ብቻ መሆኑን የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ባለስልጣን አመለከቱ፡፡ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ እንዳሉት ችግሮችን በማቃለል ሊደርስ የሚችለውን የባሰ ቀውስ ለማስቀረት ለሰላም መንገድ ዋጋ መከፈል ይኖርበታል ፡፡

TOPSHOT - Ethiopian National Defence Forces (ENDF) soldiers shout slogans after finishing their training in the field of Dabat, 70 kilometres northeast of the city of Gondar, Ethiopia, on September 14, 2021. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP) (Photo by AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images)

ዉይይት፤ የኢትዮጵያ ጦርነትና የዲፕሎማሲዉ ጫና 24.10.2021

የዉይይቱ ተሳታፊዎች፣ አቶ ፍፁም አረጋ፣ በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር፤አቶ ጥሩነሕ ገምታ፣ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) የፅሕፈት ቤት ኃላፊ፤አቶ ባይሳ ዋቅወያ፣ የዓለም አቀፍ ሕግ ባለሙያና የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን ናቸዉ።