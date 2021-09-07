ለሰዓታት የተዘጋው ወደ ጅቡቲ የሚወስደው መንገድ ተከፈተ 

የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር ለዶይቼ ቬለ እንዳለው መንገዱ ቢዮዱሌ በተባለችው መንደር ሰዎች ተዘግቶ የነበረው መንግሥት ያቀርብላቸው የነበረ ውኃ ሊቀርብላቸው አለመቻሉን ምክንያት አድርገው ነው። አመሻሹ ላይ የተጠየቀው ውኃ ለመንደሯ ሰዎች ከቀረበ በኋላ ችግሩ መፈታቱን አንድ የማህበሩ አመራር ገልፀዋል።
ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ በሚወስደው አውራ ጎዳና ከድሬዳዋ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ሶማሌ ክልል ላይ የምትገኝ የገጠር መንደር ውስጥ ዛሬ ዋና መንገዱ በአካባቢው ሰዎች ለሰዓታት ተዘግቶ እንደነበር ተነገረ። የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር ለዶይቼ ቬለ እንዳለው መንገዱ ቢዮዱሌ በተባለችው መንደር ሰዎች ተዘግቶ የነበረው ፣መንግሥት ያቀርብላቸው የነበረ ውኃ ሊቀርብላቸው አለመቻሉን ምክንያት አድርገው ነው። በዚህ ምክንያት ነዳጅን ጨምሮ ልዩ ልዩ ሸቀጦችን ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ ይዘው ይመጡ የነበሩ እና ለውጭ ገባያ የሚቀርቡ የግብርና ምርቶችን ይዘው ወደ ጅቡቲ ይጓጓዙ የነበሩ ከ 500 በላይ ተሽከርካሪዎች መጉላላታቸውን ማህበሩ ገልጿል። አመሻሹ ላይ የተጠየቀው ውኃ ለመንደሯ ሰዎች ከቀረበ በኋላ ችግሩ መፈታቱን አንድ የማህበሩ አመራር ገልፀዋል።ሰሎሞም ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ልኮልናል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ