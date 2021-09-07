 ለሰዓታት የተዘጋው ወደ ጅቡቲ የሚወስደው መንገድ ተከፈተ  | ኢትዮጵያ | DW | 03.01.2022

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ኢትዮጵያ

ለሰዓታት የተዘጋው ወደ ጅቡቲ የሚወስደው መንገድ ተከፈተ 

የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር ለዶይቼ ቬለ እንዳለው መንገዱ ቢዮዱሌ በተባለችው መንደር ሰዎች ተዘግቶ የነበረው መንግሥት ያቀርብላቸው የነበረ ውኃ ሊቀርብላቸው አለመቻሉን ምክንያት አድርገው ነው። አመሻሹ ላይ የተጠየቀው ውኃ ለመንደሯ ሰዎች ከቀረበ በኋላ ችግሩ መፈታቱን አንድ የማህበሩ አመራር ገልፀዋል።

Äthiopien East Harerghe

ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ በሚወስደው አውራ ጎዳና ከድሬዳዋ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ሶማሌ ክልል ላይ የምትገኝ የገጠር መንደር ውስጥ ዛሬ ዋና መንገዱ በአካባቢው ሰዎች ለሰዓታት ተዘግቶ እንደነበር ተነገረ። የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር ለዶይቼ ቬለ እንዳለው መንገዱ ቢዮዱሌ በተባለችው መንደር ሰዎች ተዘግቶ የነበረው ፣መንግሥት ያቀርብላቸው የነበረ ውኃ ሊቀርብላቸው አለመቻሉን ምክንያት አድርገው ነው። በዚህ ምክንያት ነዳጅን ጨምሮ ልዩ ልዩ ሸቀጦችን ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ ይዘው ይመጡ የነበሩ እና ለውጭ ገባያ የሚቀርቡ የግብርና ምርቶችን ይዘው ወደ ጅቡቲ ይጓጓዙ የነበሩ ከ 500 በላይ ተሽከርካሪዎች መጉላላታቸውን ማህበሩ ገልጿል።  አመሻሹ ላይ የተጠየቀው ውኃ ለመንደሯ ሰዎች ከቀረበ በኋላ ችግሩ መፈታቱን አንድ የማህበሩ አመራር ገልፀዋል።ሰሎሞም ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ልኮልናል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ
 

Audios and videos on the topic

ለሰዓታት ተዘግቶ የነበረው ወደ ጅቡቲ የሚወስደው መንገድ ተከፈተ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Äthiopien, Straße von Ababa nach Djibouti. Foto: Yohannes Gebregziabher / DW am 13.1.2019

የኢትዮጵያ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች በደል በጅቡቲ 07.09.2021

ከጅቡቲ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ የተለያዩ ዕቃዎችን የሚያጓጉዙ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ከድሬደዋ ወደ ጅቡቲ ለመግባት ኬላ ላይ በሚገጥማቸው እንግልት መቸገራቸውን ለዶይቸ ቬሌ ገለጡ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ የሚመለከተው አካል መፍትኄ እንዲፈልግም ጠይቀዋል።

City of Dire Dawa and industrial parks built by the Ethiopian government. The photographer Hailegzi Mehari, is not DW-employee. But he gave me his permission to use the pictures. The pictures were taken last month, September 2017.

የጅቡቲ ድሬዳዋ መስመር ተከፈተ 29.07.2021

መስመሩን የዘጉት በአፋርና በሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ ድንበር አካባቢ የተቀሰቀሰዉን ግጭት መንግሥት እንዲያስቆም የሚጠይቁ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች ነበሩ።በሶማሌ ክልል የሲቲ ዞን እንዳስታወቀዉ የመኪናና የባቡር መንገዶቹ ከትናንት ጀምረዉ ተከፍተዋል

Stadt Dire Dawa in Äthiopien City of Dire Dawa and industrial parks built by the Ethiopian government. The photographer Hailegzi Mehari, is not DW-employee. But he gave me his permission to use the pictures. The pictures were taken last month, September 2017.

 የድሬዳዋ ነዋሪዎችን ያማረረው የሸቀጦች ዋጋ ንረት 18.08.2021

በድሬዳዋ ከተማ በምግብ ሸቀጦች ላይ የተፈጠረው የዋጋ ግሽበት ለማረጋጋት መንግስት የሸቀጦች መሸጫ ዋጋ ተምኖ በማውጣት በሥራ ላይ እንዲውል ቢያደርግም፤ በዋጋ ላይ ለውጥ አለመታየቱን ነዋሪዎች ገለፁ። ነጋዴው አለአግባብ ዋጋ እንደሚያንር የጠቀሱት ነዋሪዎች ነጋዴው ኅብረተሰቡን በፍትሀዊነት እንዲያገለግል ጠይቀዋል፡፡