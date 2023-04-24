ለሰላም ድርድሩ መሳካት እዉቅና የተሰጣቸዉ ሰዎች ጉዳይ

የእውቅና ሥነ ሥርዓቱ መተማመንን እና መቀራረብን ለማጠናከር በጎ ሚና የሚኖረው ቢሆንም ፣ ጌዜን እና ከፊት ለፊት የሚጠብቅን ሥራ ግምት ውስጥ ያላስገባ፣ ተጠያቂነት ላይ አሉታዊ ጥላ የሚያጠላ ፣ በዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነቱ ላይም እዚህ ግባ የሚባል ውጤት የማያስከትል ነው ብለውታል።
የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት በፕሪቶሪያ የተደረሰው የግጭት ማቆም ሥምምነት እንዲሳካ የላቀ አስተዋጽዖ አድርገዋል ላላቸው አሸማጋዮች እና የጦርነቱ ተሳታፊ የነበሩ አካላት እውቅና እና ሽልማት ሰጠ። "ጦርነት ይብቃ ፣ ሰላምን እናጽና" በሚል ትናንት ምሽት አዲስ አበባ ውስጥ በተከናወነው ዝግጅት ላይ የሰላም ጥሪዎች እና ንግግሮች ጎላ ብለው ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ "በፖለቲካ ብልሽት ምክንያት የተፈጠረ" ያሉት የሰሜን ኢትዮጵያው የእርስ በርስ ጦርነት በስምምነት እንዲቋጭ ላደረጉት አካላት ምስጋና አቅርበዋል።
"ልዩነቶችን በሠለጠነ መንገድ መፍታት አለመቻል በርካታ መቶ ሺዎችን አስከፍሏል" ያሉት የትግራይ ጉዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ "ፖለቲከኞች የሰላም ቋንቋ ማውራት መጀመር" እንዳለባቸው ገልፀዋል። የተኩስ አቁም ስምምነቱ ዋነኛ አሸማጋይ የነበሩት ናይጀርያዉው ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ የስምምነተ ተጨባጭ ውጤት እየታየ መሆኑን ገልፀው ያም ሆኖ ግን የመልሶ ግንባታ ሥራው ትኩረት የሚያሻው መሆኑን ገልፀዋል።
በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው ሁለት የፖለቲካ እና የሰብዓዊ ገዳይ ባለሙያዎች የእውቅና ሥነ ሥርዓቱ መተማመንን እና መቀራረብን ለማጠናከር በጎ ሚና የሚኖረው ቢሆንም ፣ ጌዜን እና ከፊት ለፊት የሚጠብቅን ሥራ ግምት ውስጥ ያላስገባ፣ ተጠያቂነት ላይ አሉታዊ ጥላ የሚያጠላ ፣ በዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነቱ ላይም እዚህ ግባ የሚባል ውጤት የማያስከትል ነው ብለውታል።//
ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በተደረገው የፌዴራል መንግሥት እና የሕወሓት የተከስ ማቆም ስምምነት ላይ በጎ ሚና ተወጥተዋል የተባሉት የማሸማገል ኃላፊነት የነበራቸው የአፍሪካ ሕብረት ተወካዮች ፣ አደራዳሪዎች እንዲሁም ታዛቢዎች ብቻ ሳይሆኑ የጦርነቱ ቀጥተኛ ተሳታፊ የነበሩት የፌዴራል መንግሥት እና የሕወሓት ባለሥልጣናት ትናንት ምሽት በተከናወነው ሥነ ሥርዓት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በዚሁ ወቅት ባደረጉት ዘለግ ያለ ንግግር "የገጠመን ፈተና ያሸነፍንበት ብለን የምንኩራራበት ባይሆንም እንደ ኢትዮጵያውያን የተማርንበት፣ የምንማርበት ነው" ብለዋል።
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርን እየመሩ ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ "የትግራይ ሕዝብ አሁን እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ወደ ኋላ ሊመልስ የሚችል ምንም ዓይነት ነገር የሚታገስ አይደለም" ብለዋል። ልዩነትን በሠለጠነ መንገድ መፍታት አለመችል በርካታ መቶ ሺህዎች ለጉዳት መዳረጉን አልሸሸጉም። የመተማመን መንፈስ ቀስ በቀስ እያደገ መምጣቱንም ጠቅሰዋል።
ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የዓለም አቀፍ ሕግ እና የፖለቲካ ዐዋቂ የሆኑ ሰው። የትናንቱ ሁነት "አንድ ጥቅም ይኖረዋል። እሱም መተማመንን መፍጠር ነው ብለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተኩስ ማቆም ስምምነቱ መልካም ሒደት ላይ መሆኑን ገልፀዋል። ጦርነቱ ያስከተለውን ውድመትም በዝርዝር አቅርበዋል። ግጭቱ የወጣቶችን ተስፋ ከመንጠቁ በላይ "ላልተበደሩት እዳ ከፋይ" እንዳደረጋቸው በመግለጽ "ሕዝብ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ሰላማዊ ፣ ፍትሓዊ እና ዘላቂ መፍትሔ በሚያስገኝ አግባብ መፍታት" አስፈላጊ መሆኑንም ገልፀዋል።
የሰብዓዊ መብት ተማጋች ድርጅት የሚመረት አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ሽልማቱ በአሸማጋዮች ላይ ብቻ ያተኮረ ሊሆን ይገባ እንደነበር ይገልፃሉ።
"ጦርነት ይብቃ ፣ ሰላም እናጽና የሚለው መፈክር ሁላችንም የምንጋራ ገዳይ ነው። እኛ ደግሞ ስንጠይቀው የቆየነው ገዳይ ነው። መሸለም ያለባቸው ግን የሰላም ሂደቱን የመሩት አሸማጋዮች ብቻ ናቸው" የተኩስ አቁም ስምምነቱ መሪ ተዋናይ የነበሩት የናይጀርያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ውይይት በፍጥነት እንዲጀመር ለኢትዮጵያ ያላቸውን ተስፋ ጭምር በመዘርዘር ጠይቀዋል።
ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁት ተንታኝ በትናንቱ ሁነት ላይ ጠንከት ያለ ትችት አላቸው።
አቶ ያሬድ ኃይለማርያም በበኩላቸው እንዲህ ያለው መሸላለም ተጠያቂነት የሚከተላቸው ሰዎች ሳይጠየቁ እንዲቀሩ ያደርጋል የሚል ሥጋት አላቸው። የፌዴራል መንግሥት ትናንት ባዘጋጀው የሽልማት ሥነ -ሥርዓት ላይ መንግሥት በአሸባሪ ድርጅትነት ከተፈረጀው ኦነግ ሸኔ ጋር ድርድር እንደሚጀምር ተገልጧል።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ