ለህወሓት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት መልስ  

ሕወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲነሳ የትግራይን ህዝብ «የውሸት መረጃ መጋት» እንደሚያስቀድም በጠ/ሚ ጽ/ቤት የዴሞክራሲ ስረዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚንስትሩ ዶ/ር ቢቂላ ሁሪሳ ተናግረዋል።ዶቼቬለ ለዶ/ር ቢቂላ ከቀረበላቸው ጥያቄዎች አንዱ«የኢትዮጵያ መንግስት በውድቀት ዋዜማ ላይ ነው » ስለሚለው የዶ/ር ደብረ ጽዮን መግለጫ ነበር ፤
የሕወሓት ሊቀመንበር ዶ/ር ደብረ ጽዮን ገብረሚካኤል በትግራይ ህዝብ ላይ « የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል» የሚለው መግለጫ ሕወሓት በየጦር ግንባሩ ለደረሰበት ወታደራዊ ሽንፈት ሕዝቡን ለመዋሸት የተጠቀመበት ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ተከላክሏል። ሕወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲነሳ ከሚጠቀምባቸው አንዱ የትግራይን ህዝብ «የውሸት መረጃ መጋት» መሆኑን በጠቅላይ ሚንስትር ጽ/ቤት የዴሞክራሲ ስረዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚንስትሩ ዶ/ር ቢቂላ ሁሪሳ ተናግረዋል። ከባልደረባችን ታምራት ዲንሳ ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት ዶ/ር ቢቂላ ከቀረበላቸው ጥያቄዎች አንዱ «የኢትዮጵያ መንግስት በውድቀት ዋዜማ ላይ ነው » የሚለው የዶ/ር ደብረ ጽዮን መግለጫ ነበር ፤
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ
ኂሩት መለሰ