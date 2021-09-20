 ለህወሓት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት መልስ | ኢትዮጵያ | DW | 15.11.2021

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ኢትዮጵያ

ለህወሓት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት መልስ

ሕወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲነሳ የትግራይን ህዝብ «የውሸት መረጃ መጋት» እንደሚያስቀድም በጠ/ሚ ጽ/ቤት የዴሞክራሲ ስረዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚንስትሩ ዶ/ር ቢቂላ ሁሪሳ ተናግረዋል።ዶቼቬለ ለዶ/ር ቢቂላ ከቀረበላቸው ጥያቄዎች አንዱ«የኢትዮጵያ መንግስት በውድቀት ዋዜማ ላይ ነው » ስለሚለው የዶ/ር ደብረ ጽዮን መግለጫ ነበር ፤ 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 05:12

ለህወሓት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት መልስ

የሕወሓት ሊቀመንበር ዶ/ር ደብረ ጽዮን ገብረሚካኤል በትግራይ ህዝብ ላይ « የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል» የሚለው መግለጫ ሕወሓት በየጦር ግንባሩ ለደረሰበት ወታደራዊ ሽንፈት ሕዝቡን ለመዋሸት የተጠቀመበት ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ተከላክሏል። ሕወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲነሳ ከሚጠቀምባቸው አንዱ የትግራይን ህዝብ «የውሸት መረጃ መጋት» መሆኑን በጠቅላይ ሚንስትር ጽ/ቤት የዴሞክራሲ ስረዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚንስትሩ ዶ/ር ቢቂላ ሁሪሳ ተናግረዋል። ከባልደረባችን ታምራት ዲንሳ ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት ዶ/ር ቢቂላ ከቀረበላቸው ጥያቄዎች አንዱ «የኢትዮጵያ መንግስት በውድቀት ዋዜማ ላይ ነው » የሚለው የዶ/ር ደብረ ጽዮን መግለጫ ነበር ፤ 
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ 
ኂሩት መለሰ

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ለህወሓት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት መልስ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ከህወሓት ጋር ተደራደሩ ማለት ስህተት ነው ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ

"ከህወሓት ጋር ተደራደሩ ማለት ስህተት ነው" ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ 20.09.2021

የኢትዮጵያ መንግሥትን ጨምሮ በትግራይ ውጊያ በሚሳተፉ ኃይሎች ላይ አሜሪካ ማዕቀብ ለመጣል የሚያስችል መመሪያ ማጽደቋን "ታሪካዊ ስህተት" ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር እና በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ተቹ።  

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ የጦርነቱ ምስቅልቅልና የሰላም ጥያቄ 08.11.2021

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ ሰላም እየናፈቃት ሰላም የሚጠላባት ምድር 08.11.2021

በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።