ህጸጽን በሽሙጥ፤ በእፀገነት ከበደ

መምህርት እፀገነት ከበደ ትባላለች። ባለትዳር የልጆች እናት ናት። ጎልማሳዋ የሥነ-ጽሑፍ ባለሞያ፤ አዝናኝ ፈገግ የሚያሰኙ ግን ደግሞ የማህበረሰብ እፀጽ ነቅሶ በማዉጣት በወግ መልክ በዩትዩብ በቲክቶክ ብሎም አዲስ አበባ ዉስጥ በተለያዩ መድረኮች በማቅረቧ ትታወቃለች።
መምህርት እፀገነት ከበደ ትባላለች። ባለትዳር የልጆች እናት ናት። ጎልማሳዋ የሥነ-ጽሑፍ ባለሞያ፤ አዝናኝ ፈገግ የሚያሰኙ ግን ደግሞ የማህበረሰብ እፀጽ ነቅሶ በማዉጣት በወግ መልክ በዩትዩብ በቲክቶክ ብሎም አዲስ አበባ ዉስጥ በተለያዩ መድረኮች በማቅረቧ ትታወቃለች። እፀገነት ከበደ የሥነ ጽሑፍ የእንጊሊዘኛ እና የአማርኛ ቋንቋ መምህርትም ናት። መምህርት እፀገነት ከበደ አብዛኞች የሚያዉቋት በሥነ-ጽሑፎችዋ ነዉ። እናም ወደ ጣብያችን ስንጋብዛት እጨገነት ከበደን እንዴት ትገልጫታላሽ ስንል ለጠየቅናት ጥያቄ የምጽፈዉ ለነፍሴ ነዉ ነፍሴን ለማስደሰት ስትል ነግራናለች።
የሥነ-ጽሑፍ ባለሞያዋ መምህርት እፀገነት እስከዛሬ ለህዝብ ጆሮ ካደረሻቸዉ ሥራዎችሽ ይሄኛዉ የተዋጣልኝ ነዉ የምትለዉ የላትም ፤ በርካታ ጽሑፎች እንዳሏት እና ተከታታይነታ ያላቸዉ የራስዋ ገፀባህሪ የሰጠቻቸዉ በማህበራዊ በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ የምታስገባቸዉ አፈጉባኤዎችዋ እንደሆኑ ተናግራለች።
ሴትች እንዲህ ጠንካር የሆኑ ትችት አዘል መልክቶችን የማኅበረሰብ እጸጾችን ሲጽፉ ማየቱ እንብዛም ያልተለመደ ነዉ። ይሁንና ሥነ ጽሑፍ ለወንዶች ብቻ የተሰጠ አይደለም። እኔ ስጽፍ ሴትነቴ አይታየኝም፤ ይሁንና ይህ የብዙ ሰዎች አስተያየት ነዉ ስትል እሷም አስተያየትዋን ሰጥታለች።
መምህርት እፀገነት በቅርቡ ካጋራችዉ ትዝብቶች መካከል የኢትዮጵያ አርማ አረንጓዴ፤ ቢጫ እና ቀይን ይመለከታል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለሞች አፍሪቃዊ ቀለሞች ናቸው፤ ስትል ጽሑፏን ትጀምራለች። አምስት የሚሆኑ የአፍሪቃ ሀገራት ይህን ቅደም ተከተል መሰረት አድርገው የተቀናበሩ ባንዲራዎች ሲኖራቸው አብዛኞቹ ደግሞ ባንዲራዎቻቸው በእነዚህ ቀለማት ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ናቸው። ታዲያ አሁን አሁን የተቀናጀ በሚመስል ሁኔታ እነዚህን ቀለማት በየትኞቹም የተቋም አርማ ውስጥ ላለመጠቀም የሚደረገው መጠንቀቅ አስገራሚ ነው። እነዚህ ቀለማት "ፓን አፍሪቃኒዝም"ን አልማለሁ ለሚል አገዛዝ እንዲህ መጎፍነናቸው የዘረኝነት መዳረሻውን ያሳያል። ባህል ሚኒስቴር የቀየረውን ይሄን አርማ ከዛሬ ጀምሮ አርማዬ ነው ብሎ ሲያስተዋውቅ "ሁሉንም ሊወክል የሚችል..." የሚል ሐረግ ተጠቅሟል... ያልገባኝ ነገር የባንዲራችን ቀለም ማንን ነው የማይወክለው? በየትኛው ብሄር ነው አረንጓዴ ውጉዝ የሆነው? በየትኛው ብሄር ነው ቀይ ቀለም ሀራም የሆነው? የትኛውስ ብሄር ነው ቢጫን አታሳዩኝ ያለው? ቀለሞቹን ለአንድ ብሄር የመስጠት አባዜ አለ። ፖለቲከኞቹ ደግሞ ለፖለቲካው እንዲያመቻቸው አድርገው የሚጠቀሙበት ይሄ ስር የሌለው መጓተት ታዲያ በሂደት ቀለም አልባ ያደርገናል። በነዚህ ቀለማት አባቶቻችን ታሪክ ሰርተዋል፣ በእነዚህ ቀለማት ሀገር ለመጠበቅ ተሰባስበዋል። እነዚህ ቀለማት ሳይነጋገሩ የተግባቡባቸው ልሳኖቻቸው ነበሩ። ቀለማቱን ስናጠፋ ታሪኮቻችን ቀለማቸው ይነትባል።
ባለፈውም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአርማውን ቀለም ቀይሮ፣ አዲሱ የጣቢያው በር ላይ የቫለንታይን ቀን ፍቅረኛዋ የቀረባት ሴት አስመስሎ አቁሞታል።
በተሳሳተ መንገድ ከቀለሞቹ ጋር የተጋባችሁት እልህ በዚህ ከቀጠለ ሀገሪቱ ላይ አረንጓዴ ሳር እንዳናይ፣ ቀይ ደም እንዳይኖራችሁ፣ ቢጫ ሙዝ (በዳቦም ቢሆን) እንዳትበሉ ማለታችሁ አይቀርም፤ ስትል መምህርት እፀገነት ከበደ ትዝብቷን አጋርታለች።
የአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ተመራቂዋን የሥነ-ጽሑፍ ባለሞያ መምህርት እፀገነት ከበደን በቲክቶክ፤ በዩቲዮብ እንዲሁም አጠር አጠር ያሉ ጽሑፎችዋን በፌስቡክ ማግኘት ይቻላል። እፀገነት ከበደ ለሰጠችን ቃለ ምልልስ በዶቼ ቬለ ስም በማመስገን ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማድመጫዉን በመቻን እንድታደምጡ እንጋብዛለን።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ