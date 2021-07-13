 ህወሓት ፈጽሞታል ስለተባሉት ግፎች የአሜሪካን መግለጫ  | ዓለም | DW | 13.12.2021

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ዓለም

ህወሓት ፈጽሞታል ስለተባሉት ግፎች የአሜሪካን መግለጫ 

የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ባወጡት መግለጫ እንዳሉት በአማራና በአፋር ክልሎች በትግራይ ኀይሎች ተፈፅመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ረገጣ ግፍና የንፁሐን መሠረተ ልማቶች መውደምን የሚገልጹ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ዩናይትድስቴትስን በእጅጉ አሳስቧታል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:08

ህወሓት ፈጽሞታል ስለተባሉት ግፎች የአሜሪካን መግለጫ 

ዩናይትድስቴትስ በአማራና አፋር ክልሎች በትግራይ ኀይሎች ተፈፅመዋል የተባሉ የሰብዓዊ መብትና ረገጣና የመሠረተ ልማት ውድመት አሳሳቢ መሆኑን ገለጸች።የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ባወጡት መግለጫ እንዳሉት በአማራና በአፋር ክልሎች በትግራይ ኀይሎች ተፈፅመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ረገጣ ግፍና የንፁሐን መሠረተ ልማቶች መውደምን የሚገልጹ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ዩናይትድስቴትስን በእጅጉ አሳስቧታል።ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ ተጨማሪ ዘገባ አድርሶናል።
ታሪኩ ኃይሉ 
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, spricht während eines Pressebriefings im Außenministerium. +++ dpa-Bildfunk +++

አሜሪካ ትግራይ የቀጠለው ጦርነት አሳስቦኛል አለች 13.07.2021

የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ውጊያው ተባብሶ መቀጠሉ በትግራይ በረሃብ ለተጎዱ ነዋሪዎች የሰብዓዊ ዕርዳታ ለማድረስ የሚደረገውን ወሳኝ ጥረት የሚያደናቅፍ ነው::