ህወሓት ፈጽሞታል ስለተባሉት ግፎች የአሜሪካን መግለጫ   

የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ባወጡት መግለጫ እንዳሉት በአማራና በአፋር ክልሎች በትግራይ ኀይሎች ተፈፅመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ረገጣ ግፍና የንፁሐን መሠረተ ልማቶች መውደምን የሚገልጹ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ዩናይትድስቴትስን በእጅጉ አሳስቧታል።
ዩናይትድስቴትስ በአማራና አፋር ክልሎች በትግራይ ኀይሎች ተፈፅመዋል የተባሉ የሰብዓዊ መብትና ረገጣና የመሠረተ ልማት ውድመት አሳሳቢ መሆኑን ገለጸች።የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ባወጡት መግለጫ እንዳሉት በአማራና በአፋር ክልሎች በትግራይ ኀይሎች ተፈፅመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ረገጣ ግፍና የንፁሐን መሠረተ ልማቶች መውደምን የሚገልጹ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ዩናይትድስቴትስን በእጅጉ አሳስቧታል።ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ ተጨማሪ ዘገባ አድርሶናል።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ