ህወሓት በሰሜን ሸዋ የፈጸመው ጥፋት  

የህወሓት ኃይሎች የሰሜን ሸዋ ዞን ከተሞችን በያዙበት ወቅት ንብረት ማውደማቸውንና ግድያ መፈፀማቸውን ነዋሪዎች ለዶቼቬለ ተናገሩ።ከሸዋ ሮቢት 10 ኪሜ ከምትርቀው «የለን» ቀበሌ የሚገኙ ነዋሪ በሰላማዊ ሰዎች ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙን ለዶቼቬለ ተናግረዋል።ነዋሪው እንዳሉት ከመካከላቸው የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 5 ሰዎች ይገኙበታል ።
ህወሓት በሰሜን ሸዋ በቆየባቸው ጥቂት ቀናት በርካታ ንብረት ማውደሙንና መዝረፉን ነዋሪዎችና የዞኑ አስተዳደር እስታወቁ። ሸዋ ሮቢት አካባቢ አንድ ግለሰብ የእህል ወፍጮና መኖሪያ ቤት ተቃጥሎባቸዋል፤ ሱቃቸው ተዘርፏል፣ የዞኑ አስተዳደር በበኩሉ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች እንደሚከናወኑ የተበላሹ መሰረተ ልማት ተቋማም እየተጠገኑ እንደሆነ አስታውቋል።
የህወሓት ኃይሎች በሰሜን ሸዋ ዞን አንዳንድ ከተሞች በቆዩባቸው ቀናት ንብረት ማውደማቸውንና ግድያ መፈፀማቸውን ንብረት የወደመባቸውና የተዘረፈባቸው ነዋሪ በስልክ ነግረውናል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙን ያመለከቱት እኘሁ ነዋሪ፣ ከዚህ ውስጥ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 5 ሰዎች ይገኙበታል ብለዋል፡፡ ሌላው የሸዋ ሮቢት ነዋሪ በከተማዋ የተፈፀመው ጉዳት ከተማዋን እንደገና ለማቋቋም ዓመታትን እንደሚወስድ ጠቁመው፣ አንዳንድ መሰረተ ልማቶች ተጠግነው ሥራ መጀመራቸውን በስልክ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የዞኑ እዝ ጣቢያ ሰብሳቢ አቶ ታደሰ ገ/ፃዲቅ የህወሓት ኃይሎች አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ በርካታ ግፎችን መፈፀማቸውን ተናግረዋል፣ የጉዳቱ መጠን እየተጠና ነውም ብለዋል፡፡ በወረራ የቆዩ አካባቢዎችን እንደጎበኙ ያመለከቱት አቶ ታደሰ፣ የመንግስትና የግለሰብ ንብረቶች መውደማቸውንና መዘረፋቸውን ማረጋገጥ መቻላቸውን ገልፀዋል፡፡
የመብራትና የስልክ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ መደረጉንና አመራሩ ስራ እንዲጀምር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው አስድተዋል፡፡የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አቢይ አህመድ ወደ ግንባር ዘምተው አመራር መስጠት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ በህወሓት ኃይሎች ቁጥጥር ስር የነበሩ የአማራና የአፋር አካባቢዎች በኢትዮጵያ ጦር ነፃ ወጥተዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
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