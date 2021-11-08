 ህወሓት በሰሜን ሸዋ የፈጸመው ጥፋት | ኢትዮጵያ | DW | 06.12.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ህወሓት በሰሜን ሸዋ የፈጸመው ጥፋት

የህወሓት ኃይሎች የሰሜን ሸዋ ዞን ከተሞችን በያዙበት ወቅት ንብረት ማውደማቸውንና ግድያ መፈፀማቸውን ነዋሪዎች ለዶቼቬለ ተናገሩ።ከሸዋ ሮቢት 10 ኪሜ ከምትርቀው «የለን» ቀበሌ የሚገኙ ነዋሪ በሰላማዊ ሰዎች ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙን ለዶቼቬለ ተናግረዋል።ነዋሪው እንዳሉት ከመካከላቸው የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 5 ሰዎች ይገኙበታል ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:26

ህወሓት በሰሜን ሸዋ የፈጸመው ጥፋት

 
ህወሓት በሰሜን ሸዋ በቆየባቸው ጥቂት ቀናት በርካታ ንብረት ማውደሙንና መዝረፉን ነዋሪዎችና የዞኑ አስተዳደር እስታወቁ። ሸዋ ሮቢት አካባቢ አንድ ግለሰብ የእህል ወፍጮና መኖሪያ ቤት ተቃጥሎባቸዋል፤ ሱቃቸው ተዘርፏል፣ የዞኑ አስተዳደር በበኩሉ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች እንደሚከናወኑ የተበላሹ መሰረተ ልማት ተቋማም እየተጠገኑ እንደሆነ አስታውቋል። 
የህወሓት ኃይሎች በሰሜን ሸዋ ዞን አንዳንድ ከተሞች በቆዩባቸው ቀናት ንብረት ማውደማቸውንና ግድያ መፈፀማቸውን  ንብረት የወደመባቸውና የተዘረፈባቸው ነዋሪ በስልክ ነግረውናል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙን ያመለከቱት እኘሁ ነዋሪ፣ ከዚህ ውስጥ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 5 ሰዎች ይገኙበታል ብለዋል፡፡ ሌላው የሸዋ ሮቢት ነዋሪ በከተማዋ የተፈፀመው ጉዳት ከተማዋን እንደገና ለማቋቋም ዓመታትን እንደሚወስድ ጠቁመው፣ አንዳንድ መሰረተ ልማቶች ተጠግነው ሥራ መጀመራቸውን በስልክ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የዞኑ እዝ ጣቢያ ሰብሳቢ አቶ ታደሰ ገ/ፃዲቅ የህወሓት ኃይሎች አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ በርካታ ግፎችን መፈፀማቸውን ተናግረዋል፣ የጉዳቱ መጠን እየተጠና ነውም ብለዋል፡፡ በወረራ የቆዩ አካባቢዎችን እንደጎበኙ ያመለከቱት አቶ ታደሰ፣ የመንግስትና የግለሰብ ንብረቶች መውደማቸውንና መዘረፋቸውን ማረጋገጥ መቻላቸውን ገልፀዋል፡፡ 
የመብራትና የስልክ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ መደረጉንና አመራሩ ስራ እንዲጀምር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው አስድተዋል፡፡የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አቢይ አህመድ ወደ ግንባር ዘምተው አመራር መስጠት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ በህወሓት ኃይሎች ቁጥጥር ስር የነበሩ የአማራና የአፋር አካባቢዎች በኢትዮጵያ ጦር ነፃ ወጥተዋል፡፡ 


ዓለምነው መኮንን 
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ

Audios and videos on the topic

ህወሓት በሰሜን ሸዋ የፈጸመው ጥፋት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ ሰላም እየናፈቃት ሰላም የሚጠላባት ምድር 08.11.2021

በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።

FILE PHOTO: Debretsion Gebremichael, Tigray Regional President, attends the funeral ceremony of Ethiopia's Army Chief of Staff Seare Mekonnen in Mekele, Tigray Region, Ethiopia June 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

የደብረጽዮን ነው የተባለ የድምፅ ቅጂ ይፋ ሆነ 01.02.2021

ድምጺ ወያነ ይፋ ባደረገው የድምጽ ቅጂ  ደብረጽዮን ናቸው የተባሉት ተናጋሪ "የትግራይ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሔዱ የዘር ማጥፋት እና ፍጅት ተከፍቶበታል" የሚል ውንጀላ አቅርበዋል። "አራት መንግስታት እና የክልሎች ልዩ ኃይሎች የተሳተፉበት ትግራይ ላይ የተፈጸመ ወረራና ጦርነት በመሆኑ የኃይል አለመመጣጠን አጋጥሟል" ብለዋል። 

---

በአጣዬ እና አካባቢዉ ተባብሶ የቀጠለዉ ጥቃት 19.04.2021

በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ እና ግድም ወረዳ በአጣዬ ከተማ እና አካባቢው ካለፈው ዓርብ ጀምሮ ታጣቂዎች በሰነዘሩት ጥቃት እስከ 35 የሚደርሱ ሰዎች ሳይገደሉ እናዳልቀረ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር በበኩሉ በጥቃቱ በሰው ህይወት እና ንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት እየተጣራ ነው ብሏል።