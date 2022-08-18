 ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ነዉ ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 22.08.2022

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ኢትዮጵያ

ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ነዉ ተባለ

ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ፣ ቡድኑ ወደሰላም ውይይት እንዲመጣም ተጠይቋል፣ ዓመታዊው የሻደይ በዓል በዋግኽምራ ሰቆጣ ከተማ የመንግሥት ባለሥልጣናት ተከብሯል፡፡ በሥነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት ጠ/ሚና የውጪ ጉዳይ ሚ/ር አቶ ደመቀ መኮን ህወሃት አሁንም ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

«ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ እንሰጣለን»

ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ፣ ቡድኑ ወደሰላም ውይይት እንዲመጣም ተጠይቋል፣ ዓመታዊው የሻደይ በዓል በዋግኽምራ ሰቆጣ ከተማ የመንግሥት ባለሥልጣናት ተከብሯል፡፡ ባሕላዊና ሐይማኖታዊ ይዘት ያለው የሻደይ በዓል በኮሮናና ጦርነት ምክንያቶች ለሁለት ዓመት ከተቋረጠ በኋላ ዛሬ በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰቆጣ ከተማ የክልልና የፌደራል ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል፡፡

Äthiopien Festival Ashenda

በሥነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮን ህወሃት አሁንም ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ እንደሚሰጡ ተናግረዋል፡፡ ህወሓት ወደ ሰላም ለመምጣት ፍላጎት ከሌለው ግን ጠላት ባሉት ኃይል ስር ያሉ ወገኖች ነፃ የሚወጡበት ቀን ቅርብ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ፡ የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ ህወሓት የትግራይን ህዝብ ወደ ጦርነት ከመሳብና የጥላቻ ያሉትን ቅስቀሳ ከማድረግ ተወግዶ ወደ ሰላም ድርድሩ እንዲመጣ ዳግም ጥሪ አቅርበዋል፡፡

Äthiopien Festival Ashenda

ሁለቱን ወገኖች ለማደራደር የኢትዮጵያ መንግስት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስት ደመቀ መኮንን የሚመራ ልዑክ ያዘጋጀ ሲሆን ከህወሓት በኩል እነማን ቡድኑን ወክለው እንደሚሳተፉ እስካሁን አልተገለፀም፡፡ ዛሬ በሰቆጣ ከተማ በተከበረው የአሸንዳ በዓል ላይ ሚኒስትሮች፣ የክልልና የዞን ከፍተኛ አመራሮች ከየክልሉ የተወከሉ የብሔር ብሔረሰቦች ተገኝተዋል፡፡

 

ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሠ

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«ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ እንሰጣለን»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የቀጠለው የትግራይ ኃይሎችና የኢትዮጵያ መንግሥት ውዝግብ 18.08.2022

ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት በሰሜን የአገሪቱ ክፍል ለሁለት ዓመታት እየተጠጋ ላሉ ጊዜያት ከሚፋለሙት የትግራይ ኃይሎች ጋር በመደራደር የሰላም እልባት ለመፈለግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን በተደጋጋሚ ይገልጻል።

ከውጥኑ የከሸፈ የመሰለው የሰላም ድርድር

ከውጥኑ የከሸፈ የመሰለው የሰላም ድርድር 22.08.2022

በፌደራል መንግሥት እና ትግራይን በሚያስተዳድረው ህወሃት መካከል ሰላም ለማውረድ ለድርድር ዝግጅነት መኖሩ ቢነገርም ፤ ከሰሞኑ ግን ሁለቱም ወገኖች አንዱ ሌላውን የሰላም ሂደቱን የሚያደናቅፍ ተግባር ፈጽሟል የሚል መካሰስ ይሰማል።

Portraitfoto von Dr. Annette Weber, Leiterin der Forschungsgruppe Naher/ Mittlerer Osten und Afrika der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) - Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin; Copyright: SWP***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

ለድርድር "የመተማመን እጦት ዋና እንቅፋት" እንደሆነ የአውሮፓ ኅብረት ልዩ ልዑክ ተናገሩ 05.08.2022

የአውሮፓ ኅብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አኔተ ቬበር ከኢትዮጵያ "መንግሥት በኩል የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶችን መልሶ ለማስጀመር ምልክት ከሰጠ ወይም ካስጀመረ ህወሓት በጠረጴዛ ዙሪያ ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን በመቐለ ጉብኝታችን ተረድቻለሁ" ሲሉ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ቬበር እንደሚሉት ለድርድር "የመተማመን እጦት ዋና እንቅፋት" ነው።