ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ነዉ ተባለ

ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ፣ ቡድኑ ወደሰላም ውይይት እንዲመጣም ተጠይቋል፣ ዓመታዊው የሻደይ በዓል በዋግኽምራ ሰቆጣ ከተማ የመንግሥት ባለሥልጣናት ተከብሯል፡፡ በሥነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት ጠ/ሚና የውጪ ጉዳይ ሚ/ር አቶ ደመቀ መኮን ህወሃት አሁንም ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ፣ ቡድኑ ወደሰላም ውይይት እንዲመጣም ተጠይቋል፣ ዓመታዊው የሻደይ በዓል በዋግኽምራ ሰቆጣ ከተማ የመንግሥት ባለሥልጣናት ተከብሯል፡፡ ባሕላዊና ሐይማኖታዊ ይዘት ያለው የሻደይ በዓል በኮሮናና ጦርነት ምክንያቶች ለሁለት ዓመት ከተቋረጠ በኋላ ዛሬ በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰቆጣ ከተማ የክልልና የፌደራል ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል፡፡
በሥነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮን ህወሃት አሁንም ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ እንደሚሰጡ ተናግረዋል፡፡ ህወሓት ወደ ሰላም ለመምጣት ፍላጎት ከሌለው ግን ጠላት ባሉት ኃይል ስር ያሉ ወገኖች ነፃ የሚወጡበት ቀን ቅርብ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ፡ የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ ህወሓት የትግራይን ህዝብ ወደ ጦርነት ከመሳብና የጥላቻ ያሉትን ቅስቀሳ ከማድረግ ተወግዶ ወደ ሰላም ድርድሩ እንዲመጣ ዳግም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ሁለቱን ወገኖች ለማደራደር የኢትዮጵያ መንግስት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስት ደመቀ መኮንን የሚመራ ልዑክ ያዘጋጀ ሲሆን ከህወሓት በኩል እነማን ቡድኑን ወክለው እንደሚሳተፉ እስካሁን አልተገለፀም፡፡ ዛሬ በሰቆጣ ከተማ በተከበረው የአሸንዳ በዓል ላይ ሚኒስትሮች፣ የክልልና የዞን ከፍተኛ አመራሮች ከየክልሉ የተወከሉ የብሔር ብሔረሰቦች ተገኝተዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ