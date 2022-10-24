ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታትና የወደፊቱ የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃይል ጉዳይ  

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅዳሜ እለት ለየ ሀገራት ተወካዮች የመንግሥታቸውንና የሕወሓትን ስምምነት ሲያብራሩ የፌዴራል መንግሥቱ ሕወሓት በሽብርተኛነት የተፈረጀበትን ድንጋጌ መልሶ እንዲመለከተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርበዋል ብለዋል።
የፌዴራል መንግሥት እና ሕወሓት በተፈራረሙት የሰላም ስምምነት መሠረት ፣ የሕወሓት ታጣቂ ቡድንን ትጥቅ ማስፈታት በሚያስችለው አፈፃፀም ላይ ዛሬ ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ እየተነጋገሩ ነው ተብሏል። የኢትዮፕኢ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅዳሜ እለት አዲስ አበባ ውስጥ ተቀማጭ ለሆኑ ዲፕሎማቶች ስምምነቱን በተመለከተ ሲያብራሩ ሕወሓትን ትጥቅ ስለማስፈታት እና ወደፊት ትግራይ ክልል ውስጥ ምርጫ ተከናውኖ የክልል መንግሥት የሚመሠርተው አካል ክልሉን ለመጠበቅ መሣሪያ የመታጠቅ መብቱን በመጠቀም ረገድ ግርታ ሊኖር እንደማይገባ አስረድተዋል።ትግራይ ውስጥ በምርጫ ሥልጣን የሚይዘው አካል እንደ ሌሎች ክልሎች በቂ የፀጥታ ኃይል እንደሚያደራጅም አረጋግጠዋል። ልዩ ኃይል የሚባል የክልሎች የፀጥታ ኃይል መዋቅር በሕገ መንግሥት የማይታወቅ መሆኑን የገለፁ አንድ የሕግ እና አስተዳደር ጉዳዮች መምህር ይህ የፀጥታ አደረጃጀት ግን ለጥፋትም ይሁን ለልማት ሊውል የሚችለው በአመራሮች ፍልስፍና እና አካሄድ ነው ብለዋል።ያነጋገራቸው ሰሎሞን ሙጬ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል
የሕግ እና የአስተዳደር ጉዳዮች መምህሩ አቶ አሮን ደጎል ከፌዴራል መንግሥቱ 21 ዋና ዋና ስልጣና ተግባራት መካከል በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 51 ስለ የፀጥታ አካላት ማደራጅት የተደነገገው አንዱ መሆኑን ፣ በተመሳሳይ የክልሎችን ስልጣንና ተግባር በሚደነግገው አንቀጽ 52 ላይ ክልሎች የክልል የፖሊስ ኃይል ማደራጀት፣ መምራትና የክልላቸውን ሰላምና ፀጥታ ማስጠበቅ የሚለው እንደሚገኝበት አውስተዋል።
በዛ ያሉ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕገ ወጥ መሆኑን በመጥቀስ መፍረስ አለበት ስለሚሉት የክልሎች ልዩ ኃይል አደረጃጀት "በግልጽ በሕገ መንግሥቱ የተገለፀ ነገር የለም" በማለት የሕግና የአስተዳደር መምህሩ ተናግረዋል። ይህ አደረጃጀት ክልሎች ያለሙትን ሰላምን በማስፈንና ሕዝብን በመጠበቅ ውጤት ያለው ነው ወይስ የፍጥጫ እና ግጭት መነሻነቱ ያመዝናል የተባሉት አቶ አሮን "እንደ አመራሩ የሚወሰን ነው" በማለት የሕወሓትን ምሳሌ ጠቅሰው ይገልፃሉ።
"አመራሩ እንዳለው ፍልስፍና እና እንደሚከተለው አካሄድ ነው የሚወሰነው እንጂ የጥፋት ኃይልም ሊሆን ይችላል የልማት ኃይልም ሉሆን ይችላል" ብለዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅዳሜ እለት ለየ ሀገራት ተወካዮች የመንግሥታቸውንና የሕወሓትን ስምምነት ሲያብራሩ የፌዴራል መንግሥቱ ሕወሓት በሽብርተኛነት የተፈረጀበት ድንጋጌ መልሶ እንዲመለከተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርበዋል ብለዋል።
ይህንን ተከትሎ ሕወሓት ምናልባት ሰላማዊ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ የሚቀጥልበትን እድል እንደሚኖረውና ወደፊት ትግራይ ክልል ውስጥ በሚደረግ ምርጫ ሊሳተፍ እንደሚችል አረግልግጠዋል።
"ሕወሓትን ትጥቅ ማስፈታት ብለን ስንናገር የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃይል ያደራጃል ስንል ወዳጆቻችን ግርታ ሊገባቸው ይችላል። ክልሎች የራሳቸው የተመጠነ የፀጥታ ኃይል አላቸው። ትግራይ ክልልም የክልሉን ግዛት እና ሕዝቡን ለመጠበቅ በቂ የፖሊስ ኃይል፣ በቂ ልዩ ኃይል ፣ በቂ ሚሊሺያ ይኖረዋል። ከዚህ ጋር ነው መታየት ያለበት። አሁንም ደግሜ የምለው ግን ይህ የሚሆነው ለትግራይ ክልላዊ መንግሥት እንጅ ለአንድ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም።"
በስምምነቱ የሰፈረው ሕወሓትን ከአሸባሪነት የመሰረዝ ትምምን ወደ ድርድሩ ከመገባቱ በፊት ነበር መከናወን የነበረበት ያሉት የሕግና አስተዳደር መምህሩ አቶ አሮን ደጎል የስምምነት ሰነዱ የየራሱ ማስፈፀሚያ ተቋም፣ አዋጅ፣ መመሪያ እና ደንቦች ሊያስፈልጉት እንደሚችል እና ይህን አመት ሊወስድበት እንደሚችል ገልፀዋል።
ትጥቅ ማስፈታት የሚለው ስምምነት ላይ ከትግራይ ተወላጆች እየቀረበ ያለው ተቃውሞ መነሻ ምን ሊሆን እንደሚችልም መምህሩን ጠይቀናቸዋል።
"ሕጋዊ ይሁንም አይሁንም [ሕወሓት] የክልሉን መንግሥት መሥርቶ ነበር። የትግራይ መከላከያ ኃይል የሚባለው አካል የሕዝብ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሲመራ የነበረው በሕወሓት ነበር። ምናልባት ይሄ ተቃውሞ ፍላጎትን ባላገናዘበ መልኩ ስምምነቱ ስላልተፈረመ የመጣ ሊሆን ይችላል" ብለዋል።
ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ደም አፋሳሽ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በዘላቂነት ለማስቆም በፌዴራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ስምምነት ላይ ተደርሷል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ