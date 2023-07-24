ሃምሳ ብር ህይወት ቀጠፈ

"ጥቂት እንደተጓዝን ተሸከርካሪውን በማቆም እኔም ሆንኩ ሌሎች መንገደኞች ደንግጠን ወረደን መሮጥ ጀመርን ፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እሱን በጥይት መትተው ጣሉት"
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን የትራፊክ ፖሊስ አባላት የጠየቁትን የሃምሳ ብር ጉቦ አልሰጠም ያሉትን አንድ አሽከርካሪ በጥይት ደብድበው መግደላቸውን የሟች ቤተሰቦች እና የሥራ ባልደረቦች ገለጹ ፡፡ ባለፈው ዓርብ በትራፊክ ፖሊስ አባላቱ በጥይት ተገደለ የተባለውና ትናንት እሁድ የተቀበረው የ33 ዓመቱ ሳሙኤል መረተ ነዋሪነቱ በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ ውስጥ ነበር ፡፡ ጓደኞቹ እንደሚሉት ሳሙኤል ከረጅም ጊዜ አንስተቶ የአሽከርካሪነት ሥራውን ሲያከናውን የቆየው ከአዲስ አበባ ቡታጅራ በተዘረጋው መስመር ላይ ነበር ፡፡
ሳሙኤል በመስመሩ በሰበብ አስባቡ ካልቀጣንህ የሚሉትን የትራፊክ ፖሊስ አባላት ለማባበል ዝርዝር የሃምሳ ብር ኖቶችን በእጃቸው እያስጨበጠ ማለፍ የሁልጊዜ ተግባሩ እንደነበር ጓደኞቹ ይናገራሉ ፡፡ይህ የሃምሳ ብር ጣጣ ታዲያ “ አንሷል ጨምር አልጨምርም “ በሚል ከትራፊክ ፖሊስ አባላት ጋር የገባበት እሰጥ አገባ ለህይወቱ መጥፋት ምክንያት መሆኑን ነው በሥፍራው ነበርን ያሉ ለዶቼ ቬለ DW የገለጹት ፡፡
የሳሙኤል ረዳት ሆኜ ሥሠራ ነበር የሚለው አንዱዓለም ሁሴን መንገደኞችን አሳፍረው ከአዲስ አበባ ቡታጅራ በመጓዝ ላይ እንዳሉ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ተሬ ወረዳ ላይ ሲደርሱ ሦስት ትራፊኮች እንዳስቆሟቸው ይናገራል ፡፡ ሟች ሳሙኤል የመውጫ ወረቀት እና ሃምሳ ብር ሲሰጥ ከትራፊኮቹ አንዱ ሀምሳውን ቀይረህ መቶ አድርግ ሲለው መስማቱን የጠቀሰው አንዱዓለም “ ሟቹም አሁን የለኝም አልተዘጋጀሁም ሲለው ትራፊኩም አለበለዚያ የተሸከርካሪውን ሠሌዳ እፈታለሁ በማለት ሟችን በቦክስ መታው ፡፡ ይሄኔ በንዴት ተሽከርካሪውን አስነስተን ወደፊት መሄድ ስንጀምር ተከትለው መተኮስ ጀመሩ ፡፡ ጥቂት እንደተጓዝን ተሸከርካሪውን በማቆም እኔም ሆንኩ ሌሎች መንገደኞች ደንግጠን ወረደን መሮጥ ጀመርን ፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እሱን በጥይት መትተው ጣሉት “ ብሏል፡፡
ከትራፊክ ፖሊስ አባላቱ ጋር አለመግባባቱ የተነሳው በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ተሬ ወረዳ ላይ ቢሆንም ግድያው የተፈጸመው ግን በጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ ሱተን ዙሪያ ቀበሌ ድረስ ተከታትለው በመምጣት አንደሆነ የተናገሩት የሟች ሳሙኤል አባት አቶ መረተ ለማ ” ይህን ለማን አቤት ልበል ? “ ሲሉም ጠይቀዋል ፡፡
ዶቼ ቬለ DW በጉዳዩ ላይ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን የተሬ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ፈይሳ ደበላን ጠይቋል ፡፡ አዛዡ ግን ወንጀሉ የተፈጸመው እሳቸው ከሚመሩበት የተሬ ወረዳ አልፎ ጉራጌ ዞን ውስጥ መሆኑን በመጥቀስ “ በዚህ ላይ እኔ የምላችሁ ነገር የለም ፡፡ ባይሆን የደቡብ ክልል ፖሊስን ጠይቁ “ ብለዋል ፡፡
የወንጀሉ አድራሾች በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ የሚገኙ የትራፊክ ፖሊስ አባላት ናቸው የሚሉት የጉራጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ኮማንደር ጠጄ መሀመድ በበኩላቸው አሁን ላይ ድርጊቱን በመፈጸም የተጠረጠሩ ሦስት የትራፊክ ፖሊሶች በቁጥጥር ሥር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ገልጸዋል ፡፡ “ የተከሰተው ነገር አሳዛኝ ነው “ ያሉት ኮማንደር ጠጄ “ የወንጀሉ ተጠርጣሪዎች ወዲያው በቁጥጥር ሥር መዋላቸው ጥሩ ነገር ነው፡፡ አሁን ምርመራውን ከኦሮሚያ ክልል የሥራ ሃላፊዎች ጋር አብረን እየሠራን እንገኛለን ፡፡ ወንጀሉ የተፈጸመው በጉራጌ ዞን ውስጥ በመሆኑ ምርመራውን ወደ ዞኑ ለማዛወር በሂደት ላይ ነው ያለነው “ ብለዋል፡፡
ሽዋንግዛው ወጋየሁ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ታምራት ዲንሳ