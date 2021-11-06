 ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል፤የውጭ ጉዳይ ሚንስትር | አፍሪቃ | DW | 28.10.2021

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አፍሪቃ

ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል፤የውጭ ጉዳይ ሚንስትር

መንግሥት ለማዘጋጀት ያቀደው ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ እና እነማን እንደሚሳተፉበት በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ  የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ሚኒስቴሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በአገራዊ ውይይቱ የታጠቁ ኃይሎች ተሳታፊ ስለመሆን አለመሆናቸው ፍኖተ ካርታው በቅርቡ ሲገለፅ የሚታወቅ ይሆናል ብሏል።

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ሀገር አቀፍ አሳታፊ ውይይት ወደ ፊት ይታወቃል። የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር

መንግሥት ለማዘጋጀት ያቀደው ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ እና እነማን እንደሚሳተፉበት በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ  የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ።
ሚኒስቴሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በአገራዊ ውይይቱ የታጠቁ ኃይሎች ተሳታፊ ስለመሆን አለመሆናቸው ፍኖተ ካርታው በቅርቡ ሲገለፅ የሚታወቅ ይሆናል ብሏል።
የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ እና ከአፍሪካ ሕብረት አባልነት መታገድ በሕዳሴ ግድብ የሦስትዮሽ ድርድር ላይ የሚፈጥረው ተፅእኖ ስለመኖር አለመኖሩ የተጠየቁት የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ አሁንም ለድርድር ዝግጁ መሆናንና የሕብረቱን ውሳኔ እንደምታከብር ገልፀዋል።

ሰለሞን ሙጬ

ታምራት ዲንሳ

እሸቴ በቀለ

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ሀገር አቀፍ አሳታፊ ውይይት ወደ ፊት ይታወቃል። የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር  