ሁለት የዎላይታ ፓርቲዎች ስለ ህዝበ ውሳኔው ያሰሙት ተቃውሞ

የዎላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ (ዎብንና) የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ዎህዴግ) በህዝበ ውሳኔው የቀረቡት አማራጮች የዎላይታ ህዝብ ራሱን በቻለ ክልል ለመደራጀት ያለውን ዕድል ያነፈጉ ናቸው በሚል ተቃውሞ አሰምተዋል። ዎህዴግ እንደሚለው የዎላይታ የራስን በራስ የማስተዳደር መብት በህዝበ ውሳኔው እንደአማራጭ አለመካተቱ ትክክል ነው ብሎ አያምንም
የዎላይታ ፓርቲዎች በህዝበ ወሳኔው ተጨማሪ አማራጮች እንዲካተቱ ለምን ፈለጉ ?
በደቡብ ክልል የሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎችን በአንድ የጋራ ክልል ለማደራጀት የተዘጋጀው ህዝበ ውሳኔ በቀጣዩ ሳምንት መጨረሻ ይካሄዳል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል፡፡ በህዝበ ውሳኔው በቀረቡት አማራጮች ዙሪያ የሲቪል ማህበራት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን እያከራከሩ ይገኛሉ፡፡ በዎላይታ ዞን የሚገኙ ሁለት ዋነኛ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ግን ህዝበ ውሳኔ የዎላይታ ህዝብን ፍላጎት ያላካተተ ነው ሲሉ ተቃውመውታል ፡፡ ተቃውሟቸውን ያሰሙት የዎላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ / ዎብን /እና የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር / ዎህዴግ / ናቸው ፡፡
አሁን ያሉት አማራጮችና የፓርቲዎቹ ቅሬታ
በመጪው ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም የሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ላይ በደቡብ ክልል የሚገኙ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች የጋራ ክልል እንዲመሠርቱ “ እደግፋለሁ “ ወይም “ አልደግፍም “ የሚሉ ድምፆች ይሰጡበታል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ በህዝበ ውሳኔው ሦስት ሚሊዮን ሃያ ሰምንት ሺህ መራጮች ድምፅ ለመስጠት መመዝገቡን የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በድህረ ገጹ ይፋ አድርጓል፡፡ ቦርዱ ዞኖቹና ልዩ ወረዳዎች በአንድ ክልል መደራጀታቸውን ለሚደግፉ በነጭ እርግብ ለማይደግፉ ደግም በጎጆ ቤት እንዲወከሉ ማድረጉም የሚታወቅ ነው ፡፡ ዎብን እና ዎህዴግ ተቃውሟቸውን እያቀረቡ የሚገኙት በህዝበ ውሳኔው የቀረቡት አማራጮች የዎላይታ ህዝብ ራሱን በቻለ ክልል ለመደራጀት ያለውን ዕድል ያነፈጉ ናቸው በሚል እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ በተለይም የዎላይታ የራስን በራስ የማስተዳደር መብት በህዝበ ውሳኔው እንደአማራጭ አለመካተቱ ፓርቲያቸው ትክክል ነው ብሎ እንደማያምን የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር / ዎህዴግ / ሊቀ መንበር አቶ ጎበዜ ጎአ ለዶቼ ቬለ DW ተናግረዋል፡፡ “ ራሴን ችዬ እደራጃለሁ“ የሚለው አማራጭ አለመካተት ትልቅ ፖለቲካዊ ትርጉም እንዳለው የሚናገሩት አቶ ጎበዜ “ ህዝበ ውሳኔው ህዝቡን ምርጫ ያሳጣ ነው ፡፡ የወላይታ ህዝብ ምንም ይመረጥ ምን አንድ ላይ ትሆናለህ ወይስ ለብቻህ ትደራጃለህ ተብሎ ሊጠየቅ ይገባል ፡፡ አሁን ያለው አማራጭ ይህን የካተተ አይደለም “ ብለዋል ፡፡
በዎላይታ ዞን የሚንቀሳቀሰው ሌላኛው ፓርቲ የዎላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ / ዎብን / ሊቀ መንበር አቶ አማኑኤል ሞጊሶ በበኩላቸው ንቅናቄያቸው ከዎህዴግ ጋር ተመሳሳይ አቋም እንዳለው ይናገራሉ ፡፡ የህዝበ ውሳኔው አማራጭ የህዝብን ፍላጎት እንዲያካትት ፓርቲያቸው በተደጋጋሚ ሲጠይቅ መቆየቱን የጠቀሱት አቶ አማኑኤል “ በእኛ እምነት አሁን ያለው አማራጭ ግልፅነት የጎደለው ነው ፡፡ ነባሩ የደቡብ ክልል እየከሰመ ባለበት ሁኔታ የውሳኔውን ውጤት “አልደገፍም“ ቢል ምንድነው የሚሆነው ፡፡ ለብቻው ክልል ይሆናል ወይስ አንዴት ሆኖ ይቀጥላል ፡፡ ይህ አሻሚ መሆን የለበትም ፡፡ ይልቁንም ተብራርቶ መቀመጥ ነበረበት “ ብለዋል ፡፡
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምላሽ
ሁለቱ የዎላይታ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ባቀረቡት ተቃውሞ ዙሪያ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድን ለማነጋገር ዶቼ ቬለ DW ያደረገው ጥረት በቦርዱ በኩል ምላሽ የሚሰጥ አካል ባለመገኘቱ ሊሳካ አልቻለም ፡፡ ይሁንእንጂ የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔውን እንዲያካሂድ ያዘዘው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ ተረፈ በዳዳ የፓርቲዎቹ ቅሬታ አግባብነት የሌለው ነው
ይላሉ ፡፡ አማራጮቹ የህዝብ ውክልና ባላቸው የዞን ምክር ቤቶች ባቀረቡት ጥያቄ መሠረት የተከናወኑ መሆናቸውን የጠቀሱት አቶ ተረፈ “ አሁን ዋናው ነገር ምክር ቤቶቹ ያቀረቡት ጥያቄ የሕዝብ ይሁንታ አለው ወይስ የለውም የሚለውን የድምፁ ማረጋገጫ በሚሰጥበት ሂደት ውስጥ ነው ያለነው ፡፡ ከዛ ውጪ የተለያዩ ግለሰቦችም ሆኑ ፓርቲዎች የሚያነሷቸው ጉዳዮች የግላቸው ነው ብለን ነው የምናምነው ፡፡ ምክንያቱም ፌዴሬሽኑ ጥያቄያቸውን ተቀብሎ ህዝቡ ድምፅ እንዲሰጥበት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሠረት እየተሠራ ይገኛል“ ብለዋል ፡፡
ይሁንእንጂ ዎብን እና ዎህዴግ በፌዴሬሽኑ ምላሽ እንደማይስማሙ የሚናገሩት የፓርቲዎቹ ሊቃነ መናብርቶች በበኩላቸው “ በእኛ በኩል የህዝበ ውሳኔው አካሄድ ሰፊ ክፍተት አለበት ብለን እናምናለን ፡፡ በቀጣይ ህዝቡ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግሥታዊ መብቱ እስከሚረጋገጥ ድረስ ትግላችንን በሰላማዊ መንገድ አጠናክረን እንቀጥላለን “ ብለዋል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ