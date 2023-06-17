ሁለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በዎላይታ ለሚካሔደው ሕዝበ-ውሳኔ ዕውቅና ነፈጉ

የዎላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ እና የዎላይታ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር በመጪው ሰኞ ለሚካሔደው ሕዝበ-ውሳኔ ዕቅውቅና ነፈጉ። ፓርቲዎቹ በሕዝበ-ውሳኔው የዎላይታ ክልላዊ መንግሥት ይቋቋም የሚል አማራጭ ሊያቀርብ ይገባ ነበር የሚል አቋም አላቸው።
በደቡብ ክልል በአምስት ዞኖች እና አራት ልዩ ወረዳዎች በጋራ ክልል ለመደራ ጀት የነዋሪውን ይሁንታ ለማረጋገጥ ያስችላል የተባለው ህዝበ ውሳኔ ባለፈው ጥር 29 ነበር የተካሄደው ። ይሁንእንጂ በወላይታ ዞን የድምፅ መጭበርበር መፈጸሙ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በዞኑ የድጋሚ ህዝበ ውሳኔ አንዲያካሂድ አስገድዶታል። ቦርዱ ከነገ በስቲያ ሰኞ ለማካሄድ ቀን ለቆረጠለት የዳግም ህዝበ ውሳኔ ሲያ ደርግ የከረመው ዝግጅት ከጫፍ መድረሱን በፌስ ቡክ ገፁ አስታውቋል ።
ያም ሆኖ በዎላይታ ዞን የሚንቀሳቀሱ ሁለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለህዝበ ውሳኔ ው ዕውቅና እንደማይሰጡ ከወዲሁ አስታውቀዋል። የሰኞውን ህዝበ ውሳኔው ዕውቅና መንፈጋቸውን ያስታወቁት የዎላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ /ዎብን / እና የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር / ዎህዴግ / የተባሉት ጎበዜ አበራ እና የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ሚሊኪያስ ሳ ንጣ “ ፓርቲዎቻችን ዕውቅ ለመንፈግ ያበቃቸው መሠረታዊና ህጋዊ ምክንያቶች እሏቸው “ ሲሉ ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል።
ከአራት ዓመት በፊት የህዝብ ውክልና ያለው የዎላይታ ዞን ምክር ቤት በክልል ለመደራጀት ያሳለፈው በፌዴሬሽን ምክር ቤት መሻሩ ከህገ መንግሥታዊ መርህ ውጪ የተከናወነ መሆኑን የጠቀሱት የዎላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ ዋና ፀሐፊ አቶ ጎ በዜ አበራ “ ሁለተኛው ቅሬታችን ደግሞ በመጀመሪውም ሆነ በድጋሚው ህዝበ ውሳኔ ላይ ቢያንስ ህዝቡ ራሱን በቻለ ክልል ለመደራጀት የሚያስችለውን አማራጭ ያልሰጠ መሆኑ ነው “ ብለዋል ።
ቀደምሲል የዎላይታ ዞን ምክር ቤት በክልል ለመደራጀት በሙሉ ድምፅ ያሳለፈ ውን ውሳኔ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሻረበት አካሄድ ኢ ህገ መንግሥታዊ ነው ሲሉ የፓርቲዎቹ አመራሮች ነቅፈዋል። በአሁኑወቅትም በፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ላይ ክስ በመመሥረት ጉዳዩ በህግ ሂደ ት ውስጥ እንደሚገኝ የጠቀሱት የዎህዴግ የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ሚሊኪያስ ሳንጣ “ በእስከአሁኑ የፖለቲካ ጉዟችን ትግላችን ፍፁም ሰላማዊ ነበር ። ወደፊትም የዎላይታ ህዝብ የራስ መስተዳድር ጥያቄ እስኪመለስ በሰላማዊና በህጋዊ የትግል ሥልት የምንቀሳቀስ ይሆናል “ ብለዋል።
የዎላይታ ብራሄዊ ንቅናቄ እና የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር በዎላ ይታ ህዝበ ውሳኔ ዙሪያ በተደጋጋሚ በጋራና በተናጠል በሚሠጧቸው መግለጫዎች ላይ እስከአሁን በፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሆነ በኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል የሰጡት ምላሽ የለም።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
እሸቴ በቀለ