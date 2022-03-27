ሀረሪ፤ መንግሥት ህግ እንዲያስከብር ተጠየቀ

በዉጭ ሃገራት ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያዉያን መንግስት በሰጠዉ ዕድል ተጠቅመዉ በሀረሪ መስተዳድር በገነቡት ቤታቸዉ እንዳንገባ ተከልክለናል ሲሉ አማረሩ። ነገሩ የፖለቲካ ሽፋን ያለዉ ይመስላል የሚሉት እነዚህ ዜጎች በገነባንበት ቤት እንኳን ለመኖር አጠገቡ እንዳንደርስ ዱላ በያዙ ወጣቶች እየተከለከልን ነዉ ሲሉ መንግሥት ህግ እንዲያስከብር ጠይቀዋል።
በዉጭ ሃገራት ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያዉያን መንግስት በሰጠዉ ዕድል ተጠቅመዉ በሀረሪ መስተዳድር በገነቡት ቤታቸዉ እንዳንገባ ተከልክለናል ሲሉ አማረሩ። ባለንብረቶቹ እንደሚሉት ደከር በተባለዉ አካባቢ ወደ 200 አባወራዎች ከአስር ዓመት በፊት መገንባት የጀመሩት ቤት በቀድሞ ጠ/ሚ ሃይለማርያም ደሳለኝ ተመርቆ የባለቤትነት ካርታ ተረክበዉ ነበር።ይሁንና ባላወቅናቸዉ ቡድኖች ቤታችን ዉስጥ እንዳንገባ ማስፈራርያ እየደረሰብን ነዉ ብለዋል።ለክልሉ መንግሥትና ለሐረር ከተማ ልማት ቢሮ አቤቱታ ቢያቀርቡም መፍትሄ የሚሰጣቸዉ አካል አላገኙም።
ከአስር ዓመት በፊት መንግሥት ባወጣዉ የቤቶች ግንባታ ፕሮግራምን በመጠቀም ለፍተን ያገኘዉን ገንዘብ ለግንባታዉ ሙሉ በሙሉ ለመንግሥት ከከፈልን በኋላ ቤቱ ተገንብቶ ብንረከብም ቤቱ ዉስጥ ግን እንኳን ለመኖር ምንም ነገር መስራት አልቻልንም ሲሉ ወደ ዝግጅት ክፍላችን ጥቆማ ያደረሱን አቶ ዘካሪያ አህመድ ናቸዉ። የተገነባዉ ቤት ሳንኖርበት እየፈረሰ ነዉ። በሮች እና አንዳንድ ነገሮች እየተነቀሉ ይወሰዳሉ። በማናቃቸዉ ወጣት ቡድኖች ማስፈራርያ እየደረሰብን ነዉ ብለዋል።
በሀረሪ ክልል ደከር አካባቢ በተገነባዉ መንደር ገንዘባቸዉ ከከፈሉ ወደ 200 ከሚሆኑ ዲያስፖራዎች መካከል አብዛኞቹ ከስዑዲ አረብያ የተመለሱ ቢሆንም ከአዉሮጳ ከካናዳም ወደ ትዉልድ ሀገራቸዉ እና ወደ ትዉልድ መንደራቸዉ የተመለሱ ዜጎች አሉበት። ወ/ሮ ማርያ ዩሱፍ ኢድሬስ ልጆቻቸዉን ይዘዉ ከሱዑዲ ከተመለሱ ሁለት ዓመት ሊሆናቸዉ ነዉ፤ ተቸግረዋል። ይዤ የመጣሁትን ብር በቤት ክራይ ጨርሻለሁ። መንግሥትን የምጠይቀዉ መፍትሄ እንዲሰጠን ብቻ ነዉ ሲል ተናግረዋል።
ነገሩ የፖለቲካ ሽፋን ያለዉ ይመስላል ያሉን ባለፉት 35 ዓመታት በሕክምናዉ ዘርፍ ያገለገሉት ዶክተር አብዱርናስር አብዱላሂ ቤቱን የገነቡት ለጡረታ እንዲሆናቸዉ ብለዉ ነበር። አሁን ግን የባለቤትነት መረጃ እና የቤት ፕላኑን ከመንግሥት ብቀበልም፤ የገነባሁት ቤት አጠገብ መድረስ እንዳልችል ዱላ በያዙ ወጣቶች እየተከለከልኩ ነዉ ሲሉ፤ በሀዘኔታ ገልፀዋል።
የሐረሪ ፕሬዚዳንት ቤሮ ዋና ጸሐፊ አቶ ጀማል፤ እና የሀረሪ ቤቶች ልማት ኤጀንሲ ወኪል አቶ ሙራድ አልባን ነገሩ ከአቅማችን በላይ ስለሆነ ወደ ሀረሪ ከተማ ልማት ቢሮ ተጠሪ ወደ ወ/ሮ አሚና አብዱከሪም ደዉሉ ቢሉንም ወሮ አሚና ስልክ አላነሱልንም። ይሁንና በሀረሪ ክልል ልዩ ስሙ ደከር አካባቢ ቤት የገነቡ ወደ 200 የሚሆኑት ከዉጭ የተመለሱት አባወራዎች መንግሥት የሕግ የበላይይነት እንዲያስከብር እየጠየቁ ነዉ።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ