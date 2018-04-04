Youtube总部遭枪击 女嫌犯自杀身亡

（德国之声中文网）周二，一名女性进入Youtube的美国总部开枪，地点位于靠近旧金山的圣布鲁诺。警方和目击者表示，在举枪自戕前，她用手枪至少向三个人开了火。

Youtube总部枪击案始末

随着枪击案发生，几个Youtube的员工在推特(Twitter)上转播了事件的细节和进展。

“我低头一看，地板和楼梯上都有血迹。我们查看周遭是否安全后，接着便开始往楼下移动。”一个自称是Youtube产品经理的推特认证用户发了这则讯息。而地方电视台则播出了人们举高双手撤出建筑物的画面。

至少四人受伤一人死亡

圣布鲁诺警长巴尔瑞尼(Ed Barberini)说，一开始进入Youtube的办公区时，警方发现了4名受到枪击的伤者，以及1个拿枪自裁的死者。但经事后确认，伤者之一仅疑似脚踝扭伤。

警长表示，警方相信那位死者就是枪手，尽管他还是谨慎的加上了“调查仍在进行”以及“现场的搜索仍在进行中”。

虽然警方没有说明枪击的动机，但据美国媒体报导，枪手可能是针对她的男友而来。

旧金山综合医院(San Francisco's General Hospital) 表示，他们收治了3名伤者，分别是1名伤势危急的36岁男子，1名伤势严重的32岁女子以及1名伤势稳定的27岁女子。另外，那位脚踝扭伤的人士也同样被送医治疗。

拥有Youtube这家全球最大影片分享网站的谷歌(google)，表示他们正与警方积极协调中。谷歌执行长桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)稍后也发了一封信给谷歌员工，表示公司正密切追踪注意情况的发展，并且会“竭尽所能地协助伤者跟他们的家人。”

美国政府对Youtube总部枪击案的回应

对此事件，川普推文表示：“我们的关心与祈祷与牵涉此事的每个人同在，也感谢在现场的执法人员以及急救人员”。白宫则说，总统已经听取了相关情况的汇报。旧金山市长马克·法雷尔(Mark Farrell)也表示，这次事件表明为什么美国“迫切地”需要在枪枝管控上达成共识。

Youtube总部所在地圣布鲁诺隶属于加州第14选区，代表该区的民主党众议员杰基·斯贝尔(Jackie Speier)表示“听闻又有一件大规模枪击案发生，令人悲痛”，她也借机呼吁美国政府采取行动来终结枪枝暴力。加州民主参议员黛安·范士丹(Dianne Feinstein)，表示她为所有被youtube枪击案波及的所有人祈求平安，并且说她在听到又发生枪击案的时候，心情沉痛到难以承受。

美国关于枪枝管控的激辩

Youtube总部枪击案之前的一系列校园及办公室枪击事件，已经引起美国在是否要执行更严格枪枝管控措施上的政治激辩。

3月24日有约150万美国人走上街头，加入了“为我们的生命游行”(March for Our Lives)的行列，这场因今年2月发生在佛罗里达帕克兰(Parkland)的校园枪击案而起的游行，参与者呼吁美国应该实行更严格的枪枝管制措施。

在这一波关于枪枝管制的激辩中，Youtube上个月宣布它将会禁止含有宣传枪枝销售内容的影片。

女性枪手相当少见，根据华盛顿邮报最近的分析，美国在1966年后发生的超过4名受害人的 150件枪击案中，只3件是由女性犯下。同样位于加州，距离此次案发地点不过7小时车程的圣贝纳迪诺(San Bernadino)，在2015年也发生过一件由一男一女共同犯下的14死枪击案。

游言/罗法(路透社，法新社，德新社，美联社)