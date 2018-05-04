WHA仍未受邀 台湾外交部表示遗憾

(德国之声中文网)第71届世界卫生大会 (WHA)线上报名于7日截止，即将在5月21日至26日在瑞士日内瓦举行。台湾尚未受到官方邀请函，其外交部于8日上午正式以声明“表示遗憾”，并感谢美国与友邦、以及国内外重要人士与团体支持。

中华民国(台湾)外交部于声明中表示: “健康是基本人权，也是普世价值，不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会情境而有所分别。此一普世健康人权价值明载于“世界卫生组织”宪章，并构成邀我参与世界卫生大会，以及我平等参与世卫组织各项会议、活动及机制的基础。”

中国官方媒体新华社昨日报导，中国外交部发言人耿爽答记者提问，台湾过去之所以能够连续八年以观察员身份参与世界卫生大会，乃因承认九二共识。今年台湾收不到世界卫生大会参会邀请，是因为台湾政府不承认九二共识，“责任完全在民进党当局”。今日外交部的声明稿并未直接针对中方发言做出回应。

台湾卫生福利部向德国之声记者确认，尽管没有收到大会邀请，卫生福利部部长陈时中仍然安排于19日出发前往日内瓦，计划举办记者会与高官会谈，详细行程正在安排当中。

去年开始无法与会

2009至2016年间，台湾连续八年以“中华台北”名义、观察员身份参与世界卫生大会。2016年5月20日，蔡英文就任台湾总统，拒绝按照中国要求承认九二共识。2017年，台湾未获得世界卫生大会邀请，中国国台办主任张志军在江苏出席活动时被问及此事，他回应说，台湾不接受“九二共识”，两岸协商机制中断，台湾出席世界卫生大会的前提和基础不复存在。他强调“责任在哪一方，大家都很清楚”。

罗法/夏立民 (综合报导)