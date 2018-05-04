 WHA仍未受邀 台湾外交部表示遗憾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

WHA仍未受邀 台湾外交部表示遗憾

虽然美国与多个台湾友邦都已向WHO提案邀请台湾以观察员身分参与WHA，台湾今年仍然与大会无缘。

Schweiz WHO World Health Assembly WHA (picture-alliance/Xinhua/X. Jinquan)

世界卫生大会(WHA)曾是台湾少数能出席的国际会议之一，尽管是以观察员的身份。如今这条路也渐渐堵上。

(德国之声中文网)第71届世界卫生大会 (WHA)线上报名于7日截止，即将在5月21日至26日在瑞士日内瓦举行。台湾尚未受到官方邀请函，其外交部于8日上午正式以声明表示遗憾，并感谢美国与友邦、以及国内外重要人士与团体支持。

中华民国(台湾)外交部于声明中表示: 健康是基本人权，也是普世价值，不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会情境而有所分别。此一普世健康人权价值明载于世界卫生组织宪章，并构成邀我参与世界卫生大会，以及我平等参与世卫组织各项会议、活动及机制的基础。

中国官方媒体新华社昨日报导，中国外交部发言人耿爽答记者提问，台湾过去之所以能够连续八年以观察员身份参与世界卫生大会，乃因承认九二共识。今年台湾收不到世界卫生大会参会邀请，是因为台湾政府不承认九二共识，责任完全在民进党当局。今日外交部的声明稿并未直接针对中方发言做出回应。

台湾卫生福利部向德国之声记者确认，尽管没有收到大会邀请，卫生福利部部长陈时中仍然安排于19日出发前往日内瓦，计划举办记者会与高官会谈，详细行程正在安排当中。

去年开始无法与会

2009至2016年间，台湾连续八年以中华台北名义、观察员身份参与世界卫生大会。2016年5月20日，蔡英文就任台湾总统，拒绝按照中国要求承认九二共识。2017年，台湾未获得世界卫生大会邀请，中国国台办主任张志军在江苏出席活动时被问及此事，他回应说，台湾不接受九二共识，两岸协商机制中断，台湾出席世界卫生大会的前提和基础不复存在。他强调责任在哪一方，大家都很清楚

罗法/夏立民 (综合报导)

DW.COM

参与WHA机会渺茫 台湾持续争取发声

尽管台湾力争、友邦致函再加上美国表态，中国仍旧把“一中原则”及“九二共识”设为台湾参与世界卫生大会的前提。报名即将截止，台湾当局还能怎麽做？ (04.05.2018)  

相关内容

Schweiz WHO World Health Assembly WHA

参与WHA机会渺茫 台湾持续争取发声 04.05.2018

尽管台湾力争、友邦致函再加上美国表态，中国仍旧把“一中原则”及“九二共识”设为台湾参与世界卫生大会的前提。报名即将截止，台湾当局还能怎麽做？

China Boao-Forum

博鳌会“老友” 习近平呼吁台工商界反对台独 10.04.2018

中国国家主席习近平本周二在博鳌亚洲论坛年会上会见台湾前副总统、台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长，并呼吁台湾工商界反对台独，推动两岸关系和平发展。

Swasiland Besuch Tsai Ing-Wen

蔡英文：赖清德表现务实 团队坚持两岸维持现状 20.04.2018

中国日前举行台海军演，即将结束非洲访问行程的台湾总统蔡英文形容是「中国当局的讯息操作」，但未令台湾社会陷入不安，又重申整个政府团队的两岸政策仍是「维持现状」。

媒体看中国

China Liu Xia (picture alliance/dpa/AP/A. Wong)

德语媒体：刘霞的绝望和岳昕的愤怒

刘晓波的遗孀刘霞离开中国、赴德国就医的希望再度破灭，她流亡在外的友人替她发出悲愤的呼声。德国记者再度关注这位被囚禁的艺术家的命运。此外，德国媒体还注意到北大学生岳昕要求信息公开，却遭校方施压的事件。 