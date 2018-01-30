VPN整顿结束 从此“翻墙”只能用“官梯”

（德国之声中文网）从4月1日开始，所有未经中国政府核准和授权的VPN（虚拟专用网络）服务将面临被封锁和屏蔽的风险。

去年1月22日，中国工信部发布通知，自即日起至2018年3月31日，"在全国范围内对互联网网络接入服务市场开展清理规范工作，将依法查处互联网数据中心(IDC)业务、互联网接入服务(ISP)业务和内容分发网络(CDN)业务市场存在的无证经营、超范围经营、层层转租等违法行为"。

如今，清理规范工作结束，之后会发生什么引起外界关注。在过去一年中，工信部新闻发言人、总工程师张峰在回答媒体提问时多次强调："《通知》主要是为了更好地规范市场的行为，规范的对象主要是未经电信主管部门批准，无国际通信业务经营资质的企业和个人，租用国际专线或者VPN，违规开展跨境电信业务经营活动。这些规定主要是对那些无证经营的、不符合规范的进行清理，对于依法依规的企业和个人不会带来什么影响。"

无奈之下的最好选择？

然而，这一安抚并没有起到"定心丸"的作用。批评人士认为，中国政府的新举措不仅让企业与个人少了那些使用较为便宜的VPN服务的选项，而且还会造成网民更加容易受到政府的监控。

尽管如此，一些企业还是决定服从新规。一位外国科技公司的执行总裁向法新社记者表示，他们将会依照法规向中国政府申请一条VPN专线，"因为作为一家位于北京的国际公司，我想这是一种最好的选择，因为我们不想违法，也不希望自己使用的VPN线路被截断。"

法新社援引外交人士消息报道称，部分外国驻北京大使馆去年年底开始已经因为VPN受限而出现通讯问题，欧盟因此致信中国抗议。

最受影响的是……

上海美国商会会长季瑞达（Kenneth Jarrett）警告称，中国实施网络新政，外资企业及其员工可能会"受到最大影响"。他向法新社表示："尤其对那些需要使用谷歌分析（Google Analytics）、谷歌学术搜寻（Google Scholar）等海外平台的中小型外企而言，限制他们使用较低成本的VPN服务，将会降低这些企业的工作效率，令其在中国经商倍添挫败感。"

对于有人担忧使用官方VPN、通讯数据可能被中国当局监管甚至窃听，工信部部长苗圩在答记者问时表示，针对VPN的新规"不会对安全带来任何的影响；通信电信经营企业只是提供一个通道、一个网络，对你有关业务是看不到的；其他的经营使用者，包括经营单位要按照中国的法律法规，这是有保证的，我们的宪法规定，公民有通信的自由，企业通信也会受到保护。"

提供镜像服务器帮助网民绕过中国网络封锁的网站GreatFire.org则指出，新规旨在取缔廉价VPN供应者，增强中国政府对信息渠道的控制。

规定尚不明确

目前尚不清楚的是，新规实施后，个人或公司是否会因使用未经授权的VPN服务遭遇处罚，相关软件是否会被封锁。

但是之前已有供应商受到处罚的先例。去年12月，广西人吴向洋因"未经许可"经营VPN销售代理服务被判处5年半监禁、并处罚金50万元人民币。 而在此之前，一名26岁的广东男子也因"贩卖翻墙软件"被判处有期徒刑9个月。

去年中国宣布整顿VPN之前，中国欧盟商会对其成员做的一项调查已显示，企业抱怨饱受网络限制之苦，中国网速慢、网络不稳定。该商会主席何墨池（Mats Harborn）向法新社指出："糟糕的网络不仅会损害中国试图对外展示的创新社会形象，同时也会对整个社会的生产力造成影响。部份企业甚至称，每年因此损失超过20%的收益。"