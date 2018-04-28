T恤中国地图惹争议 GAP微博道歉

(德国之声中文网) 美国服饰零售商盖璞 (GAP)14日晚间为了一件T恤在官方微博上道歉。

「盖璞集团尊重中国的主权和领土完整。我们获知在个别海外市场发售的一款GapT恤上的中国地图设计有误。我们对这一无意的失误感到万分抱歉。」

一名网友在中国社交媒体网络微博上发布了一件T恤衫的照片，他说中国的领土，包括藏南，台湾和南中国海在地图上被遗漏。他说T恤的照片是在加拿大的一家直营店所拍摄。

GAP发出道歉声明并强调，「该款产品已从中国市场撤回并全部销毁。」

中国官媒环球网记者14日中午致电GAP中国总部，客服表示中国目前未发售此款服装。针对GAP声明，环球网说，「要销毁的不应该仅仅是中国市场上的该款产品，继续关注。」

中国近来加大管控描述中国声称领土的相关用语。其他美国公司也对类似事件表示道歉，包括达美航空公司、美国航空公司和万豪国际集团。

本月稍早，美国白宫曾尖锐批评中国迫使外国航空公司改变他们网站上对台湾、香港和澳门的描述，批评中国行为是「奥威尔式胡言乱语」。

来自美国的盖璞 (GAP) 是全球最大的服装零售商和休闲时装巨头。近年努力在中国拓点。

夏立民/罗法 (路透社等)