 Model 3产量不达标 马斯克急得睡工厂 | 科技环境 | DW | 04.04.2018
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科技环境

Model 3产量不达标 马斯克急得睡工厂

特斯拉的希望之星Model 3产量仍然没有达到原本设定的目标。其创始人兼CEO马斯克亲自接管了生产事宜，这位“大神”已经睡进工厂里了。

USA Tesla Model 3 (Reuters/L. Nicholson)

（德国之声中文网）"现在，最好还是分而治之。我又开始睡工厂了。汽车生意真不容易啊……"，特斯拉的创始人兼CEO马斯克（Elon Musk）在推特上这样写道。他表示，之前请道格（Doug Field）同时管理工程与生产，而现在他决定亲自接管最关键的生产部分，而让道格关注于车辆工程。

他这样做也是事出有因：希望之星Model 3的生产水平仍然没有达到马斯克的期望。在今年第一季度，其产量大幅提高，但仍然没有达到其给自己定下的2500辆的周产量目标。根据特斯拉内部公告，其过去一周生产了2020辆Model 3.

在今年1月至3月，特斯拉共生产了34494辆汽车，对比上个季度产量提高了40%。不过，这其中只有9766辆是Model 3，剩下的2万多辆都是Model S（S型） 和Model X（X型）。

希望之星

Model 3是特斯拉首次为大众市场推出的中档电动车，这款车的起步价在3.5万美元。马斯克希望对于该款车给予很高期望，希望凭此争取到更多买家，让特斯拉以及电动车成为市场主流。

不过，该车投产以来并不顺利。在上个季度，就远没有达到马斯克的生产目标。自那时起，有不少关于该款车顽固产能问题的报道。尽管如此，特斯拉坚持其原目标--到今年中期实现每周生产5000辆Model 3。在公告中，该企业表示，"我们预计，生产率将迅速提高"。

在证券市场，特斯拉表现得不错，今日有明显增幅。这表现出，投资人之前心理预期较低，如今的情况已经比之前预想的要好了。在过去一段时间，特斯拉负面新闻缠身。先是一起致命车祸遭遇美国全国运输安全委员会的调查；此后被知名信用评级服务机构穆迪降级；上周末又大规模召回Model S，以解决动力转向组件问题；股价也是持续走低。

Australien Tesla Elon Musk (Reuters/AAP/B. Macmahon)

特斯拉的创始人兼CEO马斯克（Elon Musk） 资料图片

糟糕的愚人节玩笑？

在周一，特斯拉又经历了暴跌，而之前马斯克刚刚开了个愚人节玩笑。他在推特上写道：特斯拉破产了。还配上了图，上面他正泪眼朦胧地倒在一辆Model 3旁边。

这立即引发了批评："在整个技术行业面临压力的时候开这种愚人节玩笑"，Metzler银行的分析师皮佩尔（Jürgen Pieper）觉得很不合时宜，会让口碑极佳的企业受到质疑。"很多人现在会问：这一切是否真的会发生？未来是否像我们想象中的那么美好？"

皮佩尔强调，马斯克在电动汽车制造方面是先驱者，遇到挫折是正常的，之前其他车商也未能幸免。然而，现在问题愈加成为特斯拉的焦点，同时面临来自其他车商的竞争压力。这位汽车行业分析师说，"对比两、三年前，特斯拉现在必须要更用力，来维持其市场地位。"

王凡/雨涵（德新社，路透社）

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