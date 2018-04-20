IMF警告：世界经济有风险

（德国之声中文网）国际货币基金坚持认为：危险正向世界经济逼近。该组织总裁拉加德周四（4月19日）在华盛顿表示，虽然目前情况依然不错，"但是与去年十月相比，我们发现地平线上的乌云越来越多。"全球负债水平已经创下历史新高，金融市场因此变得更加脆弱，拉加德表示。"我无意冒犯，但美国应该减少赤字，而不是继续增加。"

世界银行行长金墉在出席两大组织联合召开的春季年会时再次呼吁各国减少赤字。他表示，尤其是非洲国家需要在这方面做出更多努力。世界银行对于许多发展中国家的高负债率表示忧虑。金墉希望各国利用经济强劲发展的契机，在基础设施、医疗健康及教育领域进行投资。他表示，社会所有成员都必须分享到经济增长的成果。

国际货币基金警告贸易壁垒

拉加德急切呼吁各国不要构筑新的贸易壁垒。"单边贸易限制无助于解决问题"，她表示。"数十年来，我们是在国际合作之下为更多民众创造进步繁荣，超过以往任何历史时期。"因此尽管继续沿着这一方向前进，而非倒退。在贸易领域制造紧张对峙、摩擦和恐吓可能会从长期而言影响投资。目前世界经济还在多重因素的推动下拥有强大动力，拉加德表示，但是"贸易争端激化会对发展势头构成威胁。"拉加德要求政界启动或加快结构性改革。此外，各国政府还应该尽快为未来打下基础：下一次危机来临之时，人们必须有所准备。而减少负债水平则是行之有效的做法。所有国家都必须停止保护主义措施，拉加德呼吁。"每个国家都可以在这一领域做出更多贡献。"如果投资者对未来的投资条件心中无数，就会徘徊观望，而这会对经济发展产生负面影响。

绍尔茨对银行联盟说不

在谈到目前与美国的贸易冲突时，德国联邦财政部长绍尔茨表示欧美应加强合作。"我们希望加强加深与美国的联系"，绍尔茨在华盛顿与美国副总统彭斯会晤之前不久对外表示。"我们希望美国能够意识到，一个强大统一的欧盟是符合美国自身利益的。"绍尔茨同时对孤立主义、民族主义和贸易保护主义提出警告。这些从来就不是针对巨大挑战和困难的正确答案。合作和多边主义、捍卫自由贸易和公开市场才是有效的解决之道，绍尔茨在华盛顿德国马歇尔基金会发表演讲时指出。绍尔茨还认为，英国退出欧盟对欧洲金融市场的稳定性构成严重挑战。

英国退欧的影响范围被严重低估，这位社民党政治人物在国际货币基金主办的一场讨论会上表示。

而针对尽快建立欧洲统一存款担保机制的呼吁，绍尔茨间接表示了否定意见。他认为，在建立一体化存款担保机制之前，还需要按部就班地实施其他必要措施。"在银行联盟的问题上，只有在我们有效消除风险之后，才能就进一步分摊风险的问题展开讨论。"

结束救援希腊？

援助希腊计划即将到期，国际出资方希望此后雅典政府仍能坚持改革路线。欧盟经济和金融事务委员莫斯科维奇(Pierre Moscovici)在华盛顿表示，希腊需要后续方案。与迄今未至的欧洲出资方所达成的新协议必须确保，在8月20日现有援助计划到期后，根据该计划而启动的各项改革措施仍能得以持续。另外，希腊还必须坚持对国家财政进行治理整顿。拉加德也认为尽管希腊取得诸多进展，但仍有继续整顿的必要。

在会议期间，有关是否应该继续对债台高筑的希腊实施债务减免的问题也被提上台面。目前各方还未就此达成一致。德国政府圈内人士表示，可能会就减免债务问题展开讨论。2010年以来，希腊已经从其他欧元国家及国际货币基金组织获得大量资金援助，交换条件是该国实施改革和财政紧缩政策。希腊总理齐普拉斯希望在现行援助项目结束时得到债务减免，但不愿意为此作出具有约束力的财政紧缩承诺或新的预防性贷款条款。

欧盟委员莫斯科维奇强调，为希腊提供的后续方案不能"走后门"。一名知情人士透露，延长现有援助项目目前只是存在理论上的可能性，并没有进入实质讨论阶段。"目前没有任何相关论坛讨论过延长欧元稳定机制的议题，"这名知情人士对路透社表示。此前《南德意志报》报道称，希腊的贷款方正在考虑是否将援助贷款项目延长几个月。"理论上讲这当然是可能的"，知情人士表示。但也会面临巨大阻力。

石涛／雨涵（德新社，路透社）