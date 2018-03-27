Facebook知道你都给谁打过电话

（德国之声中文网）如今，全世界的数据安全保护者都以非常批判的眼光看待脸书。就算掌门人扎克伯格（Mark Zuckerberg）出来道歉也无济于事。在一部分用户呼吁大家删除脸书帐户的同时，另一部分用户想要清楚的知道这个社交媒体网络究竟是怎样收集用户信息的。现在，对脸书的指控又多了一种：有安卓系统用户表示，脸书会在未经用户同意的情况下收集其电话和短信通讯的信息。

脸书用户们到底哪里不爽？

用户在推特上发帖声称，脸书会储存其电话通讯的元数据。新西兰人麦凯（Dylan McKay）在推特上发布了多个截屏，显示脸书都收集了这位大学生的哪些信息。麦凯表示："不知道怎么回事，脸书存储了全部我和朋友母亲通话的基本信息。"，还包括"按照时间顺序详细记录了我电话通讯录的每一个人，包括我已经删除掉的那些联系人。"

脸书收集的信息还不止这些，还有这位新西兰人所接收或发送过所有短信的基本信息。据说，脸书收集了他2016年11月至2017年7月的通话及短信信息。麦凯的这条推文被转发了数万次，还有其他用户表示有过类似的经历。他们声称，脸书在未经其允许的情况下收集了信息。虽然它没有存储短信或通话的具体内容。但这个社交网络可以列出用户的通话记录，与谁通话，通话多久。

用户如何知道脸书都存储了哪些信息？

脸书提供了下载所有用户储存信息的功能。用户只须要在帐户设置中选择"通用"，然后选择"下载你的脸书数据"。脸书就会生成一个压缩打包文件，里面包括用户在脸书上的各种发帖、视频和聊天信息。只有用户自己才能下载并浏览这些信息。

麦凯就是这样做才发现那些通话记录的。

脸书怎么会储存我的通话信息呢？

这与脸书的"Messenger-App"或专为安卓用户推出的脸书瘦身版应用"Facebook Lite" 有关。通过安卓系统在这两个应用上登录的用户会遇到上传自己所有联系人、电话和短信通讯的选项。脸书自己声称，同步这些信息是为了让用户更好的与他们喜欢的人保持联系。通过通讯录的信息，脸书会为用户推荐可以联系的朋友。

谁会受到影响？

受影响的很明显只有安卓用户。在苹果设备上目前没有发现收集相关数据的情况。脸书的iOS版应用无法获取用户通电记录或收发短信的信息。

那些没有主动同意脸书上传联系人信息和通讯记录的用户还是有可能在不知情的情况下允许脸书收集其电话信息，美国科技博客"Ars Technica"如是说。这其中的原因是，老版本的安卓系统权限分配设置的不透明。直到4.1版本的安卓系统，脸书都可以借助普通设置，在用户同意脸书读取联系人信息的情况下同时获取通电和收发短信信息。虽然安卓后来推出了更新的权限分配，但科技博客"Ars Technica"表示，有些应用还是可以避开这一更新。

在脸书上被热捧的领导人 印度总理纳伦德拉·莫迪 据公关公司Burson-Marsteller公布的一份调查显示，印度总理莫迪的个人脸书上拥有4000万粉丝，成为该国脸书粉丝最多的领导人。也许这在人口超过12亿的印度这并不令人惊讶，不过脸书首席执行官扎克伯格表示，这也表明社交网络能够帮助政府与民众建立联系。

在脸书上被热捧的领导人 美国总统唐纳德·特朗普 “嗯，可能更多吧……”美国总统个人特朗普网页的粉丝大概有2千万，而其他著名的推特帐户上的粉丝更是高达2500万。公关公司Burson-Marsteller对2016年590个国家元首、政府首脑以及外交部长的脸书帐户进行了研究分析。

在脸书上被热捧的领导人 奥巴马粉丝依旧 尽管奥巴马已经不再担任美国总统，但2017年其脸书帐户上仍然拥有5400万粉丝，几乎与现任世界领导人加起来一样多。

在脸书上被热捧的领导人 约旦王后拉尼娅 约旦国王阿卜杜拉二世的妻子拉尼娅在脸书上的粉丝超过1千万，比该国人口还多。这位深受人们喜爱的王后向西方媒体展现出了阿拉伯穆斯林妇女的西化形象。

在脸书上被热捧的领导人 土耳其总统埃尔多安 土耳其总统埃尔多安拥有9百万粉丝。去年，他是脸书上第三大受粉丝热捧的领导人，紧随美国前总统奥巴马和印度总理莫迪之后。

在脸书上被热捧的领导人 埃及总统塞西 埃及总统塞西的脸书粉丝有7百万。公关公司Burson-Marsteller的报告特别关注了领导人发布消息的频率以及跟贴情况，如“喜欢、评论和分享”等。

在脸书上被热捧的领导人 柬埔寨总理洪森 该报告还研究分析了领导人与社交媒体的互动情况。柬埔寨总理洪森在脸书上的互动已经超过5800万次，仅次于印度总理莫迪。



知道2017年10月，4.1版的安卓更新才填补上了这个漏洞。也就是说，从2017年10月开始使用脸书或其即时通讯软件的用户应该不会受到影响。

脸书作何反应？

脸书不否认存储用户的通讯信息。但是该社交网络解释称，不会在没有许可的情况下储存通电和收发短信的信息。收集这些信息更多的是为了完善所谓的"可选功能"--也就是说，用户事前必须明确同意脸书收集这些信息。脸书表示于2015年始推出了这项功能，不是说从一开始就记录了用户的通讯信息。

但脸书的说法与麦凯及其他脸书用户的体验不符。他们声称从没有认可过这些功能。科技博客"Ars Technica"的表述也与脸书不符。

脸书还解释称，所存储的信息非常安全，不会被转卖给第三方。而且用户可以在设置中关闭这一功能，就可以删除电话和短信通讯记录。但是在为什么会收集包括电话、短信和通话时长在内信息的问题上，脸书不愿作答。