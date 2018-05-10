92岁总理宣誓就职 马国翻开民主新页

(德国之声中文网) 希望联盟领袖马哈蒂尔10日晚间前往国家皇宫，在最高元首前进行宣誓仪式，就任马来西亚第7任首相。

美国总统特朗普也发出贺电，并恭喜所有的马来西亚人完成和平且相当竞争的选举，并希望两国加强紧密合作。

在夫人与联盟成员党各领袖陪同下，马哈蒂尔身着黑色马来传统服装，戴着黑色宋谷帽，在皇宫觐见最高元首，并在联邦大法官与政府首席总秘书见证下完成首相宣誓仪式。

马来西亚国内外舆论都在讨论，这位高龄92岁的领导人带来马国60年来首次政党轮替后，是否意味着马来西亚已经成功民主转型？

来自马来西亚的台湾劳工阵线秘书长孙友联，本次特别返马做选举观察和投票。他接受《德国之声》专访表示，「现在的马来西亚不一样了。」他提到青年世代参政带动的政治开放气氛，跟当年马哈蒂尔提出「亚洲价值」的时代有很大的不同。

「高龄92岁的他回到政坛可能带来转型正义的机会。」孙友联表示许多马来西亚人对于马哈蒂尔大逮捕和打压异己的行为仍印象深刻，但从事选举过程、相关发言和马来西亚政局气氛，他个人都相当乐观。

谈到马哈蒂尔对中国和台湾的看法，孙友联说马哈蒂尔对中国持务实态度，会实际检讨与中国的关係是否对马来西亚有利。他也表示，这次当选的许多地方议员还有国会议员很多人都是留学台湾，这样的渊源是马来社会许多政治人物友台的重要线索。

马哈蒂尔成功就任首相后，不仅成为马来西亚唯一二度担任首相的领袖，也成为全球最年长的民选领袖。他在当选后的记者会承诺，上任后将立即废除消费税，并会检讨包括中国在内的合作关係，但强调不会对前任首相纳吉（Najib Razak）採取报復行动。

92岁强人再临 马来西亚60年来首变天

由92岁马哈蒂尔领导的反对阵营“希望联盟”，在马来西亚本周三（5月9日）举行的国会大选中胜出，在222个国会席次中夺下过半的113席。而60年来第一次输掉执政权的“国民阵线”，则只取得76个席次。

现任总理纳吉布10日也出面表示接受败选。他说，“我接受人民的评判，国民阵线 (Barisan Nasional)也会尊重国会民主原则。”他表示，因为未有政党在国会取得多数，将由国王决定谁来担任新的总理。

这场充满张力的国会选举，最终演变为两个政治山头的雌雄对决。一方是被“一马发展公司”贪腐丑闻缠身的现任总理纳吉布，另一方是他过去的政治启蒙者、前总理马哈蒂尔。

官方确认反对阵营胜出

马哈蒂尔接受访问时说：“我们不是来报仇的，我们要的是重建法治”。抢在官方公布正式选举结果前，他已自行宣布其所属的“希望联盟”已获得胜利，并指控选举委员会拖延不公布结果，以及拒绝签署确认各区选举结果的表格14。马哈蒂尔说，“通常此时我们已经能知道谁赢谁输，但是显然有人以不签署表格的方式刻意拖延结果”。

这场由马哈蒂尔对决纳吉布的选举，约有1500万的合格选民。但在当地时间下午5点结束投票后的5小时，选举委员会仍旧未公布最后的结果。直到今天（5月10日），选举委员会才公布正式选举结果，确认“希望联盟”取得国会过半席次，执政的“国民阵线”则从从上届大选的133 席大幅跌至79席。

“现代化之父”能否成为“民主之父”？

虽然马来西亚存在众多政党，但现任总理纳吉布所属的“国民阵线”，自马国1957年从英国治下独立以来，就实质性地统治了这个国家超过60年。为了赢得选举，纳吉布承诺对年轻人给予所得税减免，甚至说只要“国民阵线”获胜，全国就可以多放几天假。而马哈蒂尔一方则主打，惟有票投反对派，才能拯救马来西亚脱离贪腐者的掌握。

马哈蒂尔在马来西亚被称为“现代化之父”，也被称颂是带领马国转型为工业国家的关键人物。但因为他对持不同政见者的强硬立场，也使得媒体批评他为“独裁者”。

游言/夏立民 (美联社、路透社、法新社、德新社)