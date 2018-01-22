 92岁强人再临 马来西亚60年来首变天 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2018
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时政风云

92岁强人再临 马来西亚60年来首变天

马哈蒂尔率领的“希望联盟”，在国会选举大败现任首相纳吉布率领的“国民阵线”。92岁的马哈蒂尔上台后，将成为世界上年纪最大的民选领导人。现任总理纳吉布也发表了败选宣言。

Mahathir Mohamad Malaysia (picture alliance/AP/D. Chan)

92岁的马哈蒂尔将成为世界上最年长的民选领导人。

(德国之声中文网) 由92岁马哈蒂尔领导的反对阵营“希望联盟”，在马来西亚本周三（5月9日）举行的国会大选中胜出，在222个国会席次中夺下过半的113席。而60年来第一次输掉执政权的“国民阵线”，则只取得76个席次。

现任总理纳吉布10日也出面表示接受败选。他说，“我接受人民的评判，国民阵线 (Barisan Nasional)也会尊重国会民主原则。”他表示，因为未有政党在国会取得多数，将由国王决定谁来担任新的总理。

这场充满张力的国会选举，最终演变为两个政治山头的雌雄对决。一方是被“一马发展公司”贪腐丑闻缠身的现任总理纳吉布，另一方是他过去的政治启蒙者、前总理马哈蒂尔。

Malaysia Wahl Premierminister Najib Razak (Reuters/A. Perawongmetha)

马来西亚现任总理纳吉布。

官方确认反对阵营胜出

马哈蒂尔接受访问时说：“我们不是来报仇的，我们要的是重建法治”。抢在官方公布正式选举结果前，他已自行宣布其所属的“希望联盟”已获得胜利，并指控选举委员会拖延不公布结果，以及拒绝签署确认各区选举结果的表格14。马哈蒂尔说，“通常此时我们已经能知道谁赢谁输，但是显然有人以不签署表格的方式刻意拖延结果”。

这场由马哈蒂尔对决纳吉布的选举，约有1500万的合格选民。但在当地时间下午5点结束投票后的5小时，选举委员会仍旧未公布最后的结果。直到今天（5月10日），选举委员会才公布正式选举结果，确认“希望联盟”取得国会过半席次，执政的“国民阵线”则从从上届大选的133 席大幅跌至79席。

Malaysia wählt neues Parlament (Reuters/Lai Seng Sin )

一位马来西亚妇女展示自己刚投过票的手指。

“现代化之父”能否成为“民主之父”？

虽然马来西亚存在众多政党，但现任总理纳吉布所属的“国民阵线”，自马国1957年从英国治下独立以来，就实质性地统治了这个国家超过60年。为了赢得选举，纳吉布承诺对年轻人给予所得税减免，甚至说只要“国民阵线”获胜，全国就可以多放几天假。而马哈蒂尔一方则主打，惟有票投反对派，才能拯救马来西亚脱离贪腐者的掌握。

马哈蒂尔在马来西亚被称为“现代化之父”，也被称颂是带领马国转型为工业国家的关键人物。但因为他对持不同政见者的强硬立场，也使得媒体批评他为“独裁者”。

马拉蒂尔在记者招待会中宣布，他将在5月10日内宣布就职。

游言/夏立民 (美联社、路透社、法新社、德新社)

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马来西亚总理纳吉布近期卷入贪腐丑闻。愤怒的大马民众无视示威禁令，周末聚集在吉隆坡举行大规模示威游行，要求纳吉布下台。 (29.08.2015)  

“转变”成为马来西亚人的诉求

许多马来西亚人周日将手中选票投给反对党候选人安华（Anwar Ibrahim）时，心中期待的是国家的变革。安华虽然输掉了竞选，但纳吉布领导的新政府也将来日无多。 (07.05.2013)  

大马大选改写华人参政形象

此次马来西亚国会下议院选举中华人的参政热情空前高涨，80%以上的华人将选票投给了反对党。马来西亚总理纳吉布将之称为"华人海啸"。德国之声专访了马来西亚著名华人评论家、《星洲日报》副总编辑邓丁贤先生。 (08.05.2013)  

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