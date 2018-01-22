92岁强人再临 马来西亚60年来首变天

(德国之声中文网) 由92岁马哈蒂尔领导的反对阵营“希望联盟”，在马来西亚本周三（5月9日）举行的国会大选中胜出，在222个国会席次中夺下过半的113席。而60年来第一次输掉执政权的“国民阵线”，则只取得76个席次。

现任总理纳吉布10日也出面表示接受败选。他说，“我接受人民的评判，国民阵线 (Barisan Nasional)也会尊重国会民主原则。”他表示，因为未有政党在国会取得多数，将由国王决定谁来担任新的总理。

这场充满张力的国会选举，最终演变为两个政治山头的雌雄对决。一方是被“一马发展公司”贪腐丑闻缠身的现任总理纳吉布，另一方是他过去的政治启蒙者、前总理马哈蒂尔。

官方确认反对阵营胜出

马哈蒂尔接受访问时说：“我们不是来报仇的，我们要的是重建法治”。抢在官方公布正式选举结果前，他已自行宣布其所属的“希望联盟”已获得胜利，并指控选举委员会拖延不公布结果，以及拒绝签署确认各区选举结果的表格14。马哈蒂尔说，“通常此时我们已经能知道谁赢谁输，但是显然有人以不签署表格的方式刻意拖延结果”。

这场由马哈蒂尔对决纳吉布的选举，约有1500万的合格选民。但在当地时间下午5点结束投票后的5小时，选举委员会仍旧未公布最后的结果。直到今天（5月10日），选举委员会才公布正式选举结果，确认“希望联盟”取得国会过半席次，执政的“国民阵线”则从从上届大选的133 席大幅跌至79席。

“现代化之父”能否成为“民主之父”？

虽然马来西亚存在众多政党，但现任总理纳吉布所属的“国民阵线”，自马国1957年从英国治下独立以来，就实质性地统治了这个国家超过60年。为了赢得选举，纳吉布承诺对年轻人给予所得税减免，甚至说只要“国民阵线”获胜，全国就可以多放几天假。而马哈蒂尔一方则主打，惟有票投反对派，才能拯救马来西亚脱离贪腐者的掌握。

马哈蒂尔在马来西亚被称为“现代化之父”，也被称颂是带领马国转型为工业国家的关键人物。但因为他对持不同政见者的强硬立场，也使得媒体批评他为“独裁者”。

马拉蒂尔在记者招待会中宣布，他将在5月10日内宣布就职。

游言/夏立民 (美联社、路透社、法新社、德新社)