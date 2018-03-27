9-11恐袭案同伙17年后落网

2001年发生在纽约和华盛顿的9-11恐怖袭击的一名联络人日前在叙利亚被库尔德民兵拘捕。叙利亚库尔德武装的一名高级指挥官向法新社发布了这一消息。
（德国之声中文网）"穆罕默德·海达·萨马尔（Mohammed Haydar Zammar）在叙利亚被捕被库尔德安全力量拘捕，目前在接受审问"，一名库尔德武装发言人表示。他没有提供进一步的细节。萨马尔是拥有德国国籍的叙利亚人，同参与制造9-11袭击的汉堡小组成员关系密切。恐怖袭击发生后不久，他于2001年底逃往摩洛哥。在那里，他被美国中央情报局特工绑架，并被移交给叙利亚当局，后被关入监狱。9-11袭击后，美国在海外开展了抓捕和审讯恐怖嫌疑人的活动。
2007年，叙利亚一家法院判处萨马尔12年监禁，罪名是参加非法组织穆斯林兄弟会。4年后，叙利亚内战爆发。战争中，许多在押的伊斯兰主义分子被释放，或逃出监狱，加入了"圣战"组织。至于萨马尔是否是某个极端组织的成员、是否参加了武装战斗，库尔德族指挥官并没有透露。
被德国警方记录在案
2001年9-11事件之后，鉴于萨马尔与本拉登以及基地恐怖网络的联系，德国警方对他实施了监控。之后，这名德籍叙利亚人的命运也曾成为德国联邦议院一个调查委员会的关注议题，当时有批评认为，德国方面对本国公民受到任意拘捕和酷刑不作为。
2008年，当时的德国外交部长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）在调查委员会作证时坚决驳斥了有关德国政府默许美国中情局绑架萨马尔的指责。9-11事件后，德国联邦检察院也对萨马尔涉嫌支持恐怖组织开展了调查程序。
德国外交部和美国国防部在第一时间没有对萨马尔在叙利亚被库尔德武装逮捕的消息作出表态，仅表示将对此事进行查证。
2011年9月11日，基地恐怖网络的成员劫持两架民航客机撞击纽约世贸中心的两座大楼。另几名恐怖袭击者劫持一架飞机撞入华盛顿的五角大楼，另有一架飞机被劫持后坠毁在宾夕法尼亚洲的田野。这一恐怖袭击共造成近3000人死亡。
叶宣/雨涵（法新社）