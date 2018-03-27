9-11恐袭案同伙17年后落网

（德国之声中文网）"穆罕默德·海达·萨马尔（Mohammed Haydar Zammar）在叙利亚被捕被库尔德安全力量拘捕，目前在接受审问"，一名库尔德武装发言人表示。他没有提供进一步的细节。萨马尔是拥有德国国籍的叙利亚人，同参与制造9-11袭击的汉堡小组成员关系密切。恐怖袭击发生后不久，他于2001年底逃往摩洛哥。在那里，他被美国中央情报局特工绑架，并被移交给叙利亚当局，后被关入监狱。9-11袭击后，美国在海外开展了抓捕和审讯恐怖嫌疑人的活动。

2007年，叙利亚一家法院判处萨马尔12年监禁，罪名是参加非法组织穆斯林兄弟会。4年后，叙利亚内战爆发。战争中，许多在押的伊斯兰主义分子被释放，或逃出监狱，加入了"圣战"组织。至于萨马尔是否是某个极端组织的成员、是否参加了武装战斗，库尔德族指挥官并没有透露。

被德国警方记录在案

2001年9-11事件之后，鉴于萨马尔与本拉登以及基地恐怖网络的联系，德国警方对他实施了监控。之后，这名德籍叙利亚人的命运也曾成为德国联邦议院一个调查委员会的关注议题，当时有批评认为，德国方面对本国公民受到任意拘捕和酷刑不作为。

2008年，当时的德国外交部长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）在调查委员会作证时坚决驳斥了有关德国政府默许美国中情局绑架萨马尔的指责。9-11事件后，德国联邦检察院也对萨马尔涉嫌支持恐怖组织开展了调查程序。

德国外交部和美国国防部在第一时间没有对萨马尔在叙利亚被库尔德武装逮捕的消息作出表态，仅表示将对此事进行查证。

2011年9月11日，基地恐怖网络的成员劫持两架民航客机撞击纽约世贸中心的两座大楼。另几名恐怖袭击者劫持一架飞机撞入华盛顿的五角大楼，另有一架飞机被劫持后坠毁在宾夕法尼亚洲的田野。这一恐怖袭击共造成近3000人死亡。

纽约911纪念馆向公众开放 一场艰苦的心路历程 在世贸大楼中丧生者的照片只是众多陈列品的一部分。私人纪念品、图画、燃烧至变形的汽车都是纽约911纪念馆中的展品。

纽约911纪念馆向公众开放 努力抗争的纪念碑 博物馆展示了超过一万件展品。它们就被摆放在世界贸易中心双子塔曾经矗立的地方。附近有一座三年前就开放的纪念馆。新馆开放的前六天，只允许遇难者家属、幸存者、救护人员、工作人员以及附近的居民前来参观。

纽约911纪念馆向公众开放 步入黑暗 被摧毁的世贸易中心双子塔的钢制结构残骸矗立在纪念馆阳光明媚的入口处。纪念馆的其他部分位于地下。长长的楼梯把参观者引向回忆灾难全程的情感之旅。

纽约911纪念馆向公众开放 陷入混乱 照片和视频片断记录了那一天发生的事情：双子塔倒塌，从窗户里跳出的人，黑暗中发出的声音，淋漓尽致的表现出当时人们的恐慌。

纽约911纪念馆向公众开放 融化的残骸 这一堆融化在一起的破铜烂铁曾经是双子塔北座的电视信号天线。它让参观者体会到大约13年前那场自杀式袭击的暴力和残忍。

纽约911纪念馆向公众开放 运动鞋和高跟鞋 沾满灰尘的鞋属于当时从坍塌的废墟中逃生的人们。

纽约911纪念馆向公众开放 英勇殉职 一辆救火车上的云梯完全变形，让人们想起在熊熊燃烧的废墟中英勇殉职的343名消防人员。

纽约911纪念馆向公众开放 “幸存者的楼梯” “幸存者的楼梯”如今是世界贸易中心唯一被保存下来的建筑部分。袭击当天，这条楼梯对于许多人来说是逃生的唯一出路。

纽约911纪念馆向公众开放 袭击者 展览结束的地方是一间挂满了基地组织袭击者信息的房间。批评人士担心，参观者会泛泛的将这一恐怖组织与伊斯兰主义混为一谈。

纽约911纪念馆向公众开放 回忆的力量 美国总统奥巴马在纪念馆的落成典礼上表示：“911真正的精神是爱、情感和献身精神……美国是一个傲然屹立的国家，没有什么能拆散我们。”纪念馆的墙上刻有古罗马诗人维吉尔的名言：“即使日夜轮转，也不能把你从历史的记忆中抹去。” 作者: Dagmar Breitenbach / 任琛



叶宣/雨涵（法新社）