40多年头一遭！朝鲜有了“第一夫人”

（德国之声中文网）作为金正恩的妻子，李雪主经常在官方场合陪伴左右。但上周末，李雪主观看中国来访芭蕾舞团表演时首次单独"亮相"。

朝鲜官方媒体在报道这一新闻时使用"尊敬的第一夫人"称呼李雪主，这是朝鲜40多年来首次有最高领导人妻子得到"第一夫人"的称谓。而"尊敬的"一词此前也只用于称呼最高领袖。

这一消息由经常出现在重要声明发布场合的朝鲜知名女主播李春姬通过电视播报，进一步加强了这一讯息的政治含义。

电视画面上的李雪主身穿粉色三件套装，在包括金正恩妹妹金与正在内的朝鲜多名高层官员的陪同下观看了演出。

2012年，曾经是一名歌手的李雪主正式以金正恩妻子的身份出现，并被视为这个受到国际孤立、父权色彩严重的国家里为数不多的重要女性人物。不过，她迄今展示的形象仍仅限于金正恩身边穿着时髦、略带羞涩的妻子。

分析家们认为，李雪主此番"上位"可能是平壤当局试图将朝鲜描绘为"正常国家"的宣传攻势的一部分。在金正恩与文在寅和特朗普会晤之前，朝鲜希望以此改善国家形象，同时也让李雪主与另外两位"第一夫人"（文在寅妻子金正淑和特朗普妻子梅拉妮亚）同台时不会处在下风。

世界朝鲜研究所学者、"脱北者"安江日对法新社表示："提升李雪主地位是最为有效的市场营销策略……峰会在平等对待的情况下进行，也就是说如果梅拉妮亚出席，李雪主也会参与。"

安江日同时指出，金正恩上个月前往北京，掌权之后首次访问外国时，李雪主也陪同在旁。

此前，朝鲜官方媒体均以"同志"称呼李雪主，周末关于其观察芭蕾舞的报道中首次出现"第一夫人"的称呼。而朝鲜上一次如此称呼一名领导人的妻子还是1974年，当时的对象是金日成的第二任妻子金圣爱。

外界对于李雪主的个人情况不甚了解。据信她今年29岁，与金正恩有三名子女，其中至少一个女儿。

韩国情报机关报告称，李雪主来自普通家庭，父亲是教师，母亲是医生。据称，李雪主曾在中国就读音乐学校，是银河沙管弦乐队的成员。她在2005年跟随朝鲜啦啦队前往韩国观看在当地举办的第十六届亚洲田径锦标赛。

李雪主还是一名时尚爱好者，经常穿戴奢侈品，比如迪奥品牌的名贵皮包。而这些做法与朝鲜极度贫困的国家形象构成鲜明对比。

也有分析家认为，李雪主之所以受到重视，另一个重要因素是金正恩母亲高容姬所受到的排斥。

国家领导人与他们的明星妻子 演员蓝苹 图中这位是1930年的江青。后来成为毛泽东的第四任妻子。江青此前艺名蓝苹，曾出演话剧、电影。

国家领导人与他们的明星妻子 毛泽东的妻子 从上海去延安，江青后来与毛泽东结婚。文革期间推动“样板戏”。

国家领导人与他们的明星妻子 歌唱家彭丽媛 图为1997年中国央视春晚上以民族唱法著称的彭丽媛表演。

国家领导人与他们的明星妻子 习近平的妻子 据报道，1987年，彭丽媛与时任厦门市副市长的习近平结婚。

国家领导人与他们的明星妻子 拉拉队员李雪主 有报道称，李雪主曾就读朝鲜的艺术学校。2005年曾作为朝鲜拉拉队员随团前往韩国仁川亚洲田径锦标赛。

国家领导人与他们的明星妻子 金正恩的妻子 2012年，朝鲜官方确认李雪主为金正恩的妻子。

国家领导人与他们的明星妻子 金正日 据外界流传的消息，金正日的几位妻子中也有演员，但难以找到她们的照片。这张照片据说是金正日与长子（下右）金正男，后排是金正日前妻成蕙琳的姐姐以及她自己的两个孩子。成蕙琳据说曾是一位电影明星。

国家领导人与他们的明星妻子 里根夫妇 美国前总统里根夫妇二人都曾是演员，南希·里根被认为为丈夫提供了很大的支持。南希·里根于2016年逝世，享年94岁。

国家领导人与他们的明星妻子 王妃凯利 格雷丝·凯利与摩纳哥亲王于1956年结婚。当时，凯利27岁。

国家领导人与他们的明星妻子 影后格雷丝·凯利 婚前，凯利已经拿到了奥斯卡影后的奖项。1982年，她在一场车祸中香消玉殒，时年53岁。

国家领导人与他们的明星妻子 模特梅兰妮娅 梅兰妮娅·特朗普出生于斯洛文尼亚，后从事模特职业并入籍美国，随后嫁给美国富商唐纳德·特朗普。2017年特朗普出任美国总统，梅兰妮娅成为美国第一夫人。

国家领导人与他们的明星妻子 歌手布鲁尼 曾是一位成功模特、歌手的卡拉·布鲁尼于2008年与时任法国总统萨科奇结婚。 作者: 德国之声 中文网



高容姬是生于日本的朝鲜人，与金正恩之父金正日生育三名子女。但在历时28年的婚姻中，高容姬始终非常低调。

2004年高容姬在巴黎因病去世，据称死因是乳腺癌。其遗体随后被秘密运回朝鲜，直到金正恩2012年上台后才正式安葬。

韩国亚洲政策研究所专家申范澈(Shin Beom-chul)表示："我认为金正恩目睹母亲生活在阴影中，由此受到心理创伤，这在（提升李雪主地位）其中也发挥了一定作用。"

与其夫金正日和祖父金日成不同，金正恩经常与生命中最为重要的女性--李雪主和金与正--出现在公众视线中。这与前领导人的妻子姐妹极少公开露面的做法大相径庭。

金正恩派妹妹金与正前往韩国出席冬奥会，并展开外交魅力攻势。

父亲金正日一贯以冷漠神秘形象示人，金正恩却显得更为开放宽松。他的婚姻关系也与父辈有所不同。

根据日本《朝日新闻》报道，李雪主在平壤与韩国官员举行会晤时直称金正恩为"我的丈夫"，而非官方头衔和称呼。在韩国官员建议金正恩戒烟时，李雪主甚至拍手大笑。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



石涛/雨涵 （法新社）