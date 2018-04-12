 35年没有电影院！银屏如今重现沙特 | 文化经纬 | DW | 22.04.2018
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文化经纬

35年没有电影院！银屏如今重现沙特

沙特王国结束历时数十年的电影院禁令，而新开影院的东家其实是中国人。不过，这家位于首都利雅得阿卜杜拉国王金融区的电影院，可不是人人都能进去。

Saudi-Arabien Riad Kinoeröffnung (Getty Images/AFP/Saudi Royal Palace/B. Al-Jaloud)

这家电影院位于首都利雅得阿卜杜拉国王金融区

（德国之声中文网）对于极端保守的沙特而言，这堪称是与过往的一次决裂。该国文化部长阿瓦德（Awwad Alawwad）因此将35年来的首次电影公映称为一个历史瞬间。阿拉伯电视台引述这位部长称，"电影院的回归标志着王国现代历史和文化生活中的一个重要时刻……电影院在增进文化沟通方面扮演日益重要的角色，沙特阿拉伯愿意作出自己的贡献。"

影院不分男女

目前可以在利雅得影院内欣赏影片的还仅限于电影从业人员。从5月份开始，社会大众也可以入场观看。上世纪80年代初，推行保守政策的沙特政府宣布禁止影院。沙特深受伊斯兰教瓦哈比派影响，该教派属于原教旨主义逊尼宗，坚持从极为传统和严格的角度对《古兰经》进行解读。按照该派见解，音乐会和电影等享乐形式应被禁止。

Saudi-Arabien Riad Kinoeröffnung (picture-alliance/AP/A. Nabil)

少见的画面：男女共处一室-这里是利雅得影院大厅

不过，这个沙漠王国近年来出现开放趋势，传统约束一再放宽。在计划今后几年内修建的约350家影院中，不会实行沙特社会普遍遵守的男女隔离政策。

经济压力下的改革

沙特王室重新开放影院的做法是一系列自由化政策中的组成部分：今年6月底开始，沙特女性可以独自驾车；此外她们现在还可以进入球场观看足球比赛；音乐会和博览会数量也逐渐增加。但是，沙特宗教领袖们对于这些改革措施非常反感。

Saudi-Arabien Riad Kinoeröffnung (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

"黑豹"成为沙特影院开放的首映片

沙特的自由化进程一方面离不开"改革派"王子默罕默德（Mohammed bin Salman）的大力推动，另一方面也是该国经济困境的形势使然。在影院禁令实施期间，沙特人往往驱车数小时到邻国看电影，据称为此支出的费用约合数亿欧元。而现在这笔钱可以省下来，用于国内大规模的经济再造工程。

娱乐产业瞄准沙特

目前由中国万达拥有的美国娱乐业巨头AMC娱乐公司已经获得在沙特全境开设影院的许可。根据沙特方面透露的讯息，AMC将在今后五年内新建40座电影院。国际娱乐产业链早已将沙特视为潜在市场-沙特3000万国民中大部分是25岁以下年轻人。

Saudi-Arabien Riad Kinoeröffnung (picture-alliance/dpa/A. Yosri)

位于利雅得的AMC连锁影院

AMC不可能一家独占沙特的院线市场。其他业内重量级选手也已经跃跃欲试，比如总部位于迪拜的中东地区电影院线巨头VOX Cinemas。

石涛/雨涵（法新社，德新社）

 

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