2024年欧锦赛 德国志在必得

德国是组织能力世界冠军

尽管像柏林新机场这样似乎永远无法竣工的大工程会给人完全相反的印象，但事实上：德国非常懂得如何举办大型足球赛事。回顾历史，不管是1974年和2006年的世界杯，1990年的欧锦赛，还是2011年的女足世界杯，德国承办的这几届大型国际赛事，几乎从来没有在组织工作方面受到什么指摘。德国是欧洲人口最为密集的国家之一，具备举办欧锦赛这样需要多个比赛场地的大型赛事所必备的基础设施条件：机场、铁路和公路交通、住宿条件。德国足协（DFB）申办2024年欧锦赛主办权时申报了十个比赛地点：柏林、莱比锡、汉堡、多特蒙德、盖尔森基兴、科隆、斯图加特、法兰克福、慕尼黑和杜塞尔多夫。这些城市的体育场馆都符合国际赛事标准，无须额外新建或者改造。

德足协不缺钱

德国足协拥有的会员超过700万，是全世界规模最大的专业体育协会，也属于财力最为雄厚的：其资产总额估计至少在2亿欧元以上。仅仅2017年，德国足协的营收就达到1.27亿欧元，其中包括赞助费、电视转播费、联合会杯冠军奖金以及国际足联拨付的补贴等。虽然德国足协作为非盈利性的协会，有义务把这些收入全部支出，但同时它也享有免税待遇。据称德国联邦政府还向欧洲足联（UEFA）许诺，如果德国拿到2024年欧锦赛的举办权，就给欧足联免除所得税和法人税。简言之：钱不是问题。

德意志，一个没有丑闻的夏日童话

足球世界杯举办权的发放问题常常颇受诟病，贿赂丑闻也层出不穷。偏偏德国举办的2006年世界杯真的可以成为某种"出淤泥而不染"的存在，恐怕相信的人也不多。也许正是因为如此，所以关于2006年世界杯丑闻的一些消息并没有引起太大的波澜。对于将要在9月27日确定2024年欧锦赛举办地的欧足联官员来说，面对这样的新闻恐怕也都是不以为然吧。因为他们只会回忆起2006年那一届世界杯比赛的美好氛围，那段被称为"一个夏天的童话"的时光。他们也不会忘记，在那场比赛中，一切都安排得详细周到。

政治局势给土耳其减分

"我们的国家位于欧洲的心脏地带，我们所崇尚的价值观也符合足球精神：公平竞赛、互相尊重与宽容"，德国足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）表示。这番话恰恰说中了德国相对于竞争对手土耳其的优势所在。在总统埃尔多安治下的土耳其，人权状况可以说相当堪忧。目前这个国家与其说逐渐向欧盟靠近，还不如说是渐行渐远。尽管侵犯人权纪录在过去也不一定会阻止欧足联将赛事举办权发放给某个国家--比如俄罗斯和卡塔尔，但是这次也许真的会有所改变："让我们避免重蹈国际足联过去的覆辙！这样我们就无需反复为自己的决定辩护。"这么来看，德国的胜算真的很大。

德国足协团队的魅力攻势

有成绩就有威望，这方面恰恰是土耳其所欠缺的。土耳其国家队目前状态低迷，让一贯以激情四射而著称的土耳其球迷也心灰意冷。2016年欧锦赛，土耳其已经因为预选赛表现不佳而错过；而今年在俄罗斯举办的世界杯也没有土耳其的份儿。与之形成鲜明对比的是德国国家队，这支球队已经成为德国最有号召力的品牌。2014年世界杯冠军、2017年联合会杯冠军、2018年世界杯的热门球队，这些都是非常具有说服力的论据。而作为2014年世界比夺冠的功臣之一，拉姆（Philipp Lahm）也作为大使亲自参与了2024年欧锦赛举办权申请递交仪式，这自然又是锦上添花的一笔。