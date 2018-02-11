2018贝多芬音乐节：命运之年

（德国之声中文网）“命运就是这样在敲响大门！”据说贝多芬就是这样形容他第五交响曲的主题的。这个故事的来源是贝多芬的秘书辛德勒（Anton Schindler），同时他也是贝多芬传记的第一位作者，以想象力天马行空而著称。光凭这一点，有关这句名言的可靠性就值得被画上一个问号。

留下来的是“命运交响曲”这个名字，它也是此次波恩贝多芬音乐节节目安排的主线。“人们对贝多芬一切崇高的、不朽的、英雄主义的联想都来自于此”，音乐节总策划瓦格纳（Nike Wagner）在波恩介绍今年的节目安排时如是说。“命运不是偶然”，她援引这位有过自杀念头的艺术家1802年的表态称：“不差多少，我就想自作了断了。只有艺术让我不能这样……我要扼住命运的咽喉。”

让贝多芬回归大众

今年，超过2000名艺术家将在8月31日至9月23日的时间里在贝多芬音乐节上登台演出。主演出场——贝多芬音乐厅还在翻修，未能准备就绪，而波恩市市长斯里哈兰（Sridharan)则巧妙的把坏消息变为好消息，表示2017年的贝多芬音乐节具有榜样作用，“通过在市区各地以及周边地区的表演，贝多芬音乐节把音乐带给大众。”

那些关于贝多芬的谜团 第一件事：贝多芬的一生 贝多芬的出生日期首先就是个谜。确定的是他于1770年12月17日在波恩受洗礼。他自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁开始作曲。1792年他搬到了维也纳，一直生活到1827年3月26日去世，享年56岁。

那些关于贝多芬的谜团 第二件事：《献给爱丽丝》——贝多芬的女人们 贝多芬一生未婚，他举世闻名的钢琴曲《献给爱丽丝》是为歌剧演唱家伊丽莎白·罗克尔（爱丽丝是伊丽莎白的简称）写的。据传，他还曾向这位女歌手求婚。而他的好友这样评价这位音乐大师：“贝多芬在维也纳一直处于恋爱中。”而他的遗物中也包括也给一位女性的多封情书，这段历史也被传为佳话。

那些关于贝多芬的谜团 第三件事：贝多芬其人 贝多芬被描绘为矮小敦实、脸上布满雀斑，另外还非常邋遢——不爱倒夜壶、乐谱旁边就是剩菜剩饭。另外，他年轻时性格活泼，上了年纪则变得性情乖戾，这或许与他的耳聋有关——贝多芬在其“哈利根施塔特小屋遗嘱”中回顾了失聪的经历。 而他的严厉甚至让受他抚养的侄子卡尔尝试自杀。

那些关于贝多芬的谜团 第四件事：贝多芬与古典主义 贝多芬为维也纳古典主义音乐时代画上了句点。他被看作是音乐界的革命者和浪漫主义的开路人。他在第九交响曲中运用了人声合唱，这是那些古典主义交响曲所没有的。他的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生留下了240部作品。

那些关于贝多芬的谜团 第五件事：天才同时也是完美主义者 贝多芬是一名完美主义者。他不仅为其所在的时代作曲，而为后代留下艺术瑰宝。他对其作品反复修改，常常工作至深夜。他成功了：他如今仍然是世界最受欢迎的作曲家，作品传承至今。

那些关于贝多芬的谜团 第六件事：唯一的歌剧 维也纳歌剧院院长邀请贝多芬为其剧院写一部歌剧，这成就了贝多芬一生唯一一部歌剧《费德里奥》。这部歌剧在1805年首演时漏洞百出，贝多芬之后对其进行了反复修改，将两幕剧改为三幕剧，其最后版本很成功。歌剧是基于法国大革命时期的一个真实的故事。

那些关于贝多芬的谜团 第七件事：贝多芬与法国大革命 贝多芬不仅对音乐着迷，也涉猎哲学、文学和政治。他早期音乐作品中的英雄主义元素非常鲜明。他为法国大革命所吸引，并曾将第三交响曲《英雄交响曲》献给了他所钦佩的拿破仑。然而在拿破仑1804年称帝后，贝多芬愤怒地收回了这一馈赠。

那些关于贝多芬的谜团 第八件事：短-短-短-长——贝多芬的交响曲 贝多芬第五交响曲是世界最常被演奏的交响曲之一，人们都很熟悉其特别的四音符“短-短-短-长”主题开头。贝多芬一生共创作了9部交响曲，虽然不及莫扎特的41部，但也算非常高产。而且9部交响曲似乎成为了作曲界的魔咒，后世的著名作曲家马勒、布鲁克纳等，无人能出其右。

那些关于贝多芬的谜团 第九件事：成为标杆的第九交响曲 贝多芬《第九交响曲》中著名的是其末乐章——由诗人席勒同名诗改编的《欢乐颂》。这是贝多芬最后一部交响曲，在谱曲时他已经失聪。该交响乐的首演在1824年5月7日，当时这位伟大的音乐家已经无法听到台下雷鸣般的掌声了。时至今日，这部交响曲仍在音乐界占据重要的地位，给予了后世很多创作灵感。

那些关于贝多芬的谜团 第十件事：听不见的作曲家 贝多芬在27岁时就开始耳背，在48岁时完全失聪，并受耳鸣折磨。最新研究显示，造成他失聪的原因是由东方鼠蚤所传播的斑疹伤寒症。如今人们知道，当时的医疗水平有限，治疗手法非常折磨人（图为贝多芬的助听器），而且导致耳内进一步感染。这位伟大的作曲家因此变得特立独行而古怪。尽管如此，贝多芬仍创作出了一部又一部伟大的作品。 作者: Gaby Reucher/王凡



所以说，2018年的贝多芬音乐节也将分别在25个不同的地方举行。整个音乐节的财政支出预算为460万欧元，斯里哈兰把由政府给出的160万欧元形容为给“一届从质量上来说无以伦比的音乐节”所做出的“微小贡献”。

第五永存

此次贝多芬音乐节的中心曲目是贝多芬的第五交响曲，届时会有多场包括该曲目的演奏会：比如说由法国广播爱乐乐团演奏的开场音乐会。9月8日，来自英国的启蒙时代交响乐团又会演奏起这部交响曲。9月12日，Jost & Costa钢琴二人组还会用两架钢琴、八只手演奏听上去近乎滑稽的一个版本。最后，这部作品将在“中学生经理人”音乐会的框架下，通过计算机技术以可视化的形式展现在银幕上。

今年的贝多芬音乐节除了关注这位冠名音乐家的第五交响曲以外，也会关注他的第一和第八交响曲。还有《莱奥诺拉序曲》”；第一至第四钢琴协奏曲和后来的五首钢琴奏鸣曲。奏鸣曲的演奏者为著名钢琴家安得拉斯·席夫和他曾经的学生瓦里翁（Dénes Várjon）。

历史性的声音和新派曲目

此次音乐节的主题“命运”当然不仅仅局限于贝多芬本人。音乐节的曲目安排还会关注其他音乐家命运中的关键时刻、戏剧性的经历、生前最后的作品以及战事和丧亲之痛。其中的一个范例就是法国作曲家梅西安（Olivier Messiaen）1940年在成为德国战俘期间创作的《时间终结四重奏》，以及布鲁克纳(Anton Bruckner)和肖斯塔科维齐（Dmitri Schostakowitsch）特别关注命运这一话题的交响曲。

57场音乐会：总有一场适合你

波恩是贝多芬的出生地，这可能是世人皆知的事情；但很少有人知道他在这儿的宫廷乐团期间都演奏了哪些音乐。这一情况将有所改变：此次音乐节名为“莱茵原声”的系列音乐会将再现这个音乐天才在绽露才华的初期是生活在怎样的音乐氛围中的。除此以外，节目单还将追溯200年前下莱茵地区推出的音乐节。当时在不同城市及附近地区举办了一系列从社会和艺术定位都非常高端的音乐会，是如今“音乐节”这个概念的鼻祖。

受贝多芬第三钢琴协奏曲的启发，贝多芬音乐节委托奥地利作曲家伯恩哈德·兰（Bernhard Lang）谱写了一部新的钢琴交响曲。9月6日，意大利天才级钢琴家马里诺·弗曼蒂（Marino Formenti）将和中德意志电台交响乐团在斯特凡·阿斯伯里（Stefan Asbury）的指挥下首演这个曲目。

除此以外，还有不同的舞蹈团——比如法国洛林芭蕾舞团将携传奇美国编舞家萨普（Twyla Tharp）和康宁汉(Merce Cunningham)的作品登台。

今年贝多芬音乐节为57场音乐会准备了31000张入场券，平均价格为36欧元。音乐节每年的筹备预算大约有4成来自德国政府，剩下的经费来自赞助商和票务收入。