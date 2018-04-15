 2018德国最好玩的电子游戏来啦！ | 非常德国之吃喝玩乐 | DW | 15.04.2018
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非常德国之吃喝玩乐

2018德国最好玩的电子游戏来啦！

一款看上去简单，但娱乐性极强的游戏“Witch it”成为2018年德国电子游戏奖的大赢家。“Huxley”则是今年最具创新力的游戏，但目前的玩家还不多。从数字上来看，几乎有一半德国人都会玩电子游戏。

Screenshot Videospiel | Witch it (Barrel Roll Games GmbH)

Witch it游戏界面截图

（德国之声中文网）无论是丛林、沙漠、古埃及或者是太空：游戏玩家可以沉浸在不同的世界里，享受时空旅行，或扮演极其特殊的角色。这种无限的可能性吸引了超过4200万德国人， 坐在屏幕前玩游戏。至少德国联邦互动娱乐软件协会的统计数字是这样的。

尤其是智能手机的出现让一大部分玩家能够在走出家门后继续游戏。基于APP应用的游戏让玩家既可以在自家的沙发上，也可以在上班途中体验游戏的乐趣。

密室逃脱遇见VR技术："Huxley"

一种创新把游戏场地又带回封闭的室内。所谓的"密室逃脱"游戏在过去几年中在德国如雨后春笋般出现。玩家的任务是在一个封闭的空间内破解各种迷题，最后逃离密室。与VR技术结合在一起，就诞生了新的游戏种类--"逃脱VR"（Exit VR）。这种类型的新概念游戏"Huxley"是此次2018年德国电子游戏大奖"最佳创新"奖的赢家。

这个游戏最多支持8位玩家共同参与。每个玩家都佩戴VR眼睛，它们的任务是找到逃脱密室的方法。到目前为止，这个游戏的受众群还非常小：唯一一个装备完善的密室只有在柏林才能找到。目前制作方正在筹备规划其它地区的游戏场所。

 "Witch it"：像小时候一样"藏猫猫"

今年颁奖仪式上最大的赢家莫过于一款名为"Witch it"的游戏。来自汉堡的游戏制作公司"Barrel Roll Games"凭着这个作品一举拿下了今年两个大奖，分别是"最佳德国游戏"和"最佳青少年游戏"奖。

这个多人模式的游戏能够把玩家带回儿时玩"藏猫猫"的时代。游戏的模式是：藏和找。在一个看上去是中世纪时代的村庄里，村民们必须团结起来找到藏在村子里的小巫师。而且他们的时间不多了。因为：巫师们可以随时变成各种物品，让人很难找到。这样的挑战迫使玩家们不得不相互交流，唤醒他们最原始的游戏欲。

在虚拟现实中大展身手："Townsmen VR"

这个从设计上征服了评委会的游戏背景也是中世纪的一个村庄。来自德国吉伯尔施塔特市（Giebelstadt）"HandyGames-Studio"公司的设计者们出品了一款设计考究，历史感浓厚的即时策略游戏。

这款游戏从视角和感观上来说都非常像2001年红极一时的上帝模拟游戏"黑与白"。玩家在这个名为"Townsmen VR"的游戏里，可以用虚拟的双手直接影响游戏进程，加快村庄的建设速度。通过VR技术的运用，玩家可以体验到精彩的游戏效果。

 

包装成游戏的数学课："Monkey Swag"

名为"Monkey Swag"的游戏把几何知识变为一场和海盗寻宝的旅程。

玩家们几乎不会意识到，在寻找宝藏的过程中会不断扩展自己的几何知识，游戏有巨大的教育价值。所以由"Tiny Cocodile Studios"和"kunst-stoff"联合开发的这款游戏摘下了"最佳儿童游戏"的桂冠。

 

最佳新秀概念奖："Ernas Unheil"

评委会把今年的"最佳新秀概念"奖颁发给了另外一个寓教于乐的游戏。这个由柏林技术与经济大学的5名学生共同开发的游戏基于一本恐怖故事书。

但是如果你只是读这本书，就无法真正理解这个故事的全部。玩家必须另外依靠一个APP来完成这次探险。游戏的制作者福施（Lisa Forsch）表示："通过这种将书和APP的组合，我们想重新唤起儿童对阅读的兴趣"。随着玩家做出不同的决定，24个不同的故事结局也在等待着他们。

前往古埃及的时间之旅："刺客信条：起源"

当然，评委们的眼光不会仅仅局限于德国市场。本次年度最佳国际游戏奖的得主是"刺客信条：起源"。

这一系列冒险体验游戏的最新一集历史背景是古代埃及，凭着光鲜华丽的3D效果和劲爆的游戏动作，这个游戏征服了大部分评委。但由于德国电子游戏奖的主旨是推动德国游戏开发业的发展，所以法国游戏制作公司"Ubisoft"摘得的这个大奖没有奖金。

剩下的获奖者可以在慕尼黑的颁奖仪式上拿走创纪录的奖金。今年，德国游戏制作业协会和联邦交通及数字基础设施部一起，将发放总价值高达56万欧元的奖金，比去年多1万欧元。由55人组成的评委会必须在432个参赛作品中，选出13项大奖的获奖作品。能够获奖的游戏不仅仅在技术和可玩性上要令人信服，而且该奖每年也都会奖励那些寓教于乐、有创新精神的作品。

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