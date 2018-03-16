15名儿童在“东古塔地狱”丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

（德国之声中文网）叙利亚人权观察站负责人拉赫曼（Rami Abdel Rahman）对法新社表示，"一次空袭中的3枚炸弹击中了学校，该校的地窖被用作防空洞"。他指出，对伊尔宾（Irbin）地区的空袭行动可能是俄罗斯军队进行的。

位于伦敦的观察站根据飞行范式、所使用的弹药和飞机类型做出分析。该站依靠位于叙利亚的信息网提供的数据，对媒体而言，它的说法难以证实。在东古塔地区（Ost-Ghuta），莫斯科也对叙利亚军队提供支持，但否认攻击了平民。

在地窖里生活

拉赫曼说，救援人员试图找到生还者；据悉，已知至少还有50名伤者。

东古塔地区的人道状况是灾难性的，缺乏食品、饮用水、药物、医疗用具和电。人权组织指出，自二月中旬叙军发动攻势以来，该地区已有至少1450名平民丧生，其中280多名儿童。出于对空袭的害怕，数星期来，很多人在地窖生活。

过去数天里，为躲避战火，数万平民逃往受叙利亚军队控制的地区。今年2月，政府军向东古塔地区发动了大规模攻势。不过，一支伊斯兰分子武装依然据守着伊尔宾地区。

筋疲力尽、饥饿、心灵创伤

围绕对叙利亚库尔德地区的争夺战，阿萨德政权要求土耳其军队撤出叙利亚领土。在土耳其军队占领了阿夫林（Afrin）后，叙利亚外交部本周一（3月19日）致函联合国，指出，土耳其总统关于该国侵略军控制了阿夫林的声明是违法的。

土耳其军队在叙利亚北部进攻库尔德民兵武装-库尔德人民保护部队（YPG）。该武装此前在美国的支持下打击极端伊斯兰民兵组织"伊斯兰国"。土耳其总统埃尔多安则视库尔德人民保护部队为同遭禁的库尔德工人党结盟的恐怖组织。

凝炼／李鱼（德新社、法新社、路透社）