13届中国人大闭幕 习近平：反分裂不称霸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

(德国之声中文网) 20日上午9时，中国第13届全国人大第一次会议举行闭幕，中国国家主席照例发表讲话。修宪后有可能终身任职的习近平发表以民族主义为基调的讲话内容。

“中国人民是具有伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神的人民。”习近平说，“只有社会主义才能救中国"，要用其实现“中华民族伟大復兴”。他也表示准备在21世纪中叶把中国建成“富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”。

习近平在讲话一开始就感谢与会各代表和全国各族人民给予他的信任，“选举我继续担任中华人民共和国主席”，他将担任“人民的勤务员，接受人民监督，决不辜负各位代表和全国各族人民的信任和重託”。

在讲话中，他强调国家统一和领土完整，也表示中国人民与中华民族有一共同信念，就是“我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去”。他还措辞强硬地说“一切分裂行径技俩注定要失败，都会受到人民的谴责和历史的惩罚”。

虽然香港政局纷扰不断，但谈到港澳时，他重提“一国两制，港人治港，高度自持”的方针，支持香港、澳门融入国家发展大局，增强香港、澳门民众“国家意识和爱国精神”。

针对台湾，习近平再次重申“一个中国原则”和“九二共识”，并用“同台湾同胞分享大陆发展的机遇，增进台湾同胞福祉，推进祖国和平统一进程”等措辞和缓的发言拉拢台湾人心。

他在对外议题上陈述，绝不会以牺牲别国利益为代价发展自己，中国发展不对任何国家构成威胁，以及“永远不称霸、永远不搞扩张”。他还说：“只有那些习惯于威胁他人的人，才会把所有人都看成是威胁。”

本次中国两会完成了许多影响中国未来发展的重要决议

两会重要成果

1.修改宪法内容：取消国家主席任期限制、将"共产党领导"写入正文。设立"国家监察委员会"。将"科学发展观"、"习近平新时代中国特色社会主义思想"写入宪法序言。

2.重点人事安排：习近平续任国家主席。王岐山出任国家副主席。李克强担任国务院总理。刘鹤出任国务院副总理，其他人包括韩正、孙春兰、胡春华。国务委员有魏凤和、王勇、王毅(兼任外交部长)、肖捷、赵克志(兼任公安部长)。易刚担任中国人民银行行长。

3.国家机构改革：中国银行业监督管理委员会（简称：银监会）和中国保险监督管理委员会（简称：保监会）将合并成为中国银行保险监督管理委员会。国家工商行政管理总局国家品质监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局整合为国家市场监督管理总局。监察部、国家预防腐败局并入新组建的「国家监察委员会」(国监委)。组建退役军人事务部。

4.经济增长目标：国务院总理李克强公佈中国今年经济增长目标维持在6.5%。与去年目标一致，低于去年实际经济增长的6.9%。

5.国防预算数字：此次人大会前未如往例发表国防预算，但根据中国官媒新华社报导， 中国2018年的国防预算将增加8.1%，投入1.11万亿人民币（1750亿美元、约新台币5.2兆元）。

谁是新一届中国党政领导人? 习近平 中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席。习近平是中国“三位一体”最高领导人。除了这三项主要职务，他还是国家安全委员会、中央对台工作领导小组、中央全面深化改革领导小组等众多机构的领导。自2012年底掌权以来，他将越来越多的权力集中到自己手中。而最近更是通过修改宪法，取消了国家主席任期限制，引发了外界对中国重新推行个人集权的担心。

谁是新一届中国党政领导人? 李克强 十年前，他与习近平一同成为中共中央政治局常委，进入中国的权力中枢。五年前，他被视作中国政治二号人物，出任国务院总理，主管中国经济事务。不过，分析人士指出，近年来，李克强逐渐被边缘化，国务院已经沦为了中共方针路线的执行机构。习近平领导下的一系列工作小组，才是真正进行决策的地方。李克强在今后五年依然担任总理一职。

谁是新一届中国党政领导人? 王岐山 他被誉为中国政坛的“救火队长”，处理过亚洲金融风暴后遗症、海南房产泡沫破裂、在非典疫情爆发后紧急接任北京市委书记、以副总理身份应对全球经济危机。习近平上台后，出任中纪委书记，积极推进习近平主导的反腐运动，是习近平最为信赖的人之一。在去年秋天的中共十九大上，他因年龄限制，退出中共中央政治局以及中央委员会。但是在今年的人大会议上，他被选为国家副主席。外界分析认为，王岐山将成为能够影响中共权力中枢的“第八名常委”。

谁是新一届中国党政领导人? 栗战书 在习近平的第一届任期中，他是中共中央办公厅主任，被称为习近平的“大内总管”。三十多年前，他与习近平分别担任相邻的河北省无极县以及正定县党委书记，据称当时就已相识。在去年秋天召开的中共十九大上，他晋升为中共中央政治局常委；在今年的全国人大会议上，他成为了全国人大常委会委员长。

谁是新一届中国党政领导人? 韩正 韩正的主要政治生涯都在上海度过。他曾在上海担任市长，后升任市委书记，主政时间长达15年。 2007年习近平调任上海市委书记、接替落马的陈良宇，到当年秋季入选中央政治局常委进京前，曾与韩正共事大半年。去年秋天，他进入了政治局常委，并在今年的人大会议上成为了国务院第一副总理。图为2013年韩正为上海自贸区揭幕。

谁是新一届中国党政领导人? 孙春兰 她是新一届中国高层领导中唯一的女性，出任国务院排名第二的副总理。此前，她曾经担任中共福建省委书记、天津市委书记、中央统战部部长等重要职务。

谁是新一届中国党政领导人? 胡春华 排名第三的国务院副总理是胡春华。此前，他曾担任团中央第一书记、河北省长、内蒙古自治区党委书记、广东省委书记等重要职位。胡春华曾被认为有望接任习近平、李克强的最高领导职务，但是却并没有在十九大上晋升中共中央政治局常委。

谁是新一届中国党政领导人? 刘鹤 在全国人大会议上，刘鹤被任命为排名第四的国务院副总理。而其实际地位要高得多，被誉为习近平的“经济大脑”。他现在是中共中央财经领导小组办公室主任，年少时更是习近平的中学同班同学。

谁是新一届中国党政领导人? 魏凤和 来自战略导弹部队的魏凤和，此次由全国人大推选为国务院排名第一的国务委员，并任国防部长。

谁是新一届中国党政领导人? 王勇 上届国务委员王勇则连任该职务，其排名则上升到第二。在进入国务院领导层之前，王勇主要在安监、质检、国有资产监督等领域担任要职。

谁是新一届中国党政领导人? 王毅 排名第三的国务委员则是王毅，他同时也连任外交部长一职。他是一名职业外交官，曾任驻日大使、国务院台湾事务办公室主任等职。2013年出任外交部长之后，在朝核危机等国际事务中扮演非常重要的角色。

谁是新一届中国党政领导人? 肖捷 卸下财政部长职务的他，被任命为国务委员以及国务院秘书长，负责保障李克强总理日常工作。

谁是新一届中国党政领导人? 赵克志 在5名新任国务委员中，他排名第五。但同时占据了公安部部长这一要职。此前，他曾经担任过贵州省委书记、河北省委书记等要职。

谁是新一届中国党政领导人? 汪洋 他曾被认为是中共党内的改革派重要人物，但是却没有在2012年晋升政治局常委。2017年的中共十九大上，他终于成功“入常”，但是其地位多少有些边缘化。在今年“两会”上，他成为了全国政协主席。

谁是新一届中国党政领导人? 许其亮 特级飞行员出身的许其亮，继续担任中央军委副主席一职。这张图摄于2013年3月，许其亮左右两边分别是已经卸任的副总理刘延东，以及一度被认为是习近平接班人、后因腐败案落马的重庆市委书记孙政才。

谁是新一届中国党政领导人? 张又侠 他在本届人大上被任命为另一名中央军委副主席。主席则由习近平担任。80年代，他曾在对越南的军事行动中带兵取得重大胜利。图为去年12月，他在莫斯科与俄罗斯总统普京会晤。

谁是新一届中国党政领导人? 杨晓渡 全新组建的国家监察委员会，其主任一职由杨晓渡担任。之前的国家监察部、国家预防腐败局均并入监察委员会。监察委不隶属司法系统，而是独立于法院、检察院，其最主要的职责是同腐败做斗争，以及监督国家公职人员滥用职权和政绩过差。中纪委的一些职能也会转移到新成立的监察委。杨晓渡曾长年在西藏和上海工作。在上海工作期间，曾同短期担任上海市委书记的习近平有过交集。2014年后，杨晓渡在王岐山手下担任中共中央纪委副书记。

谁是新一届中国党政领导人? 周强 他连任最高法院院长、首席大法官职务。早年间，周强还曾担任团中央第一书记、湖南省长、省委书记等要职。外界分析指出，新成立的国家监察委与最高法院、最高检察院平级。不少法律界人士担心，监察委的巨大权力将对法治构成威胁。

谁是新一届中国党政领导人? 张军 卸任司法部长张军则被任命为最高检察院检察长。

谁是新一届中国党政领导人? 赵乐际 中共中央政治局常委、中纪委书记赵乐际在今年的人大会议上并没有被任命任何国家领导职务。不过，虽然中纪委的许多职能被全新的国家监察委接替，但是该机构依然拥有巨大权力。

谁是新一届中国党政领导人? 王沪宁 同样没有获任国家领导人职务的中共高层人物还有排名第五的中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁。他从2002年起担任中共中央政策研究室主任，至今连续辅佐江、胡、习三代中共中央总书记，被外界称为"中南海首席智囊"。“三个代表”、“科学发展观”和“习思想”都带有他的手笔。在从政前，王沪宁是上海复旦大学国际政治系教授。 作者: 文山



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夏立民 (综合报道)