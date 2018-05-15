 117天登七大洲最高峰 澳洲人创下纪录 | 足坛体坛 | DW | 15.05.2018
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足坛体坛

117天登七大洲最高峰 澳洲人创下纪录

澳大利亚登山者普莱恩只用了117天时间就完成7大洲最高峰的攀登，从而创下新的世界纪录。而一名中国登山者也在同一天创下另一项世界纪录。

Mount Everest (picture-alliance/dpa)

珠穆朗玛峰 资料图片

（德国之声中文网）澳大利亚登山高手普莱恩（Steve Plain）周一（5月14日）登上世界最高峰珠穆朗玛峰，完成世界上以最快速度征服7大洲最高峰的壮举。普莱恩总共用了117天攀登7大高峰。此前，波兰登山运动员克汉斯基（Janusz Kochanski）一直保持着这项纪录，他使用的时间是126天。

尼泊尔喜玛拉雅登山向导普德尔（Iswari Poudel）对媒体说，在珠穆朗玛峰营地当地时间上午7时许，他收到普莱恩打来的电话，通报登上8850米的珠峰。

今年1月16日，现年36岁的普莱恩从攀登南极洲的文森峰（Mount Vinson）开始，经过南美洲的阿空加瓜峰（Mount Aconcagua）、非洲乞力马扎罗山（Mount Kilimanjaro）、大洋洲卡斯藤士峰（Mount Carstensz Pyramid）、欧洲厄尔布鲁士山（Mount Elbrus）以及北美洲德纳利山（Mount Denali ）。

此外，中国一名登山者周一创下另一项世界纪录。作为双腿截肢者，现年70岁的夏伯渝从尼泊尔北部登上喜玛拉雅山最高峰。夏伯渝曾于1975年首次登珠峰时双腿被冻坏，后被截肢。但他没有屈服，于2014年、2015年和2016年分别进行了登珠峰尝试，但都未能成功。

另一名双腿截肢而登上珠穆拉马峰的是新西兰人英格里斯（Mark Inglis），他是在2006年创下的这一项世界纪录。不过，他是从西藏一侧登上珠峰的。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung (Bild: Reuters/D. Mayta)

    征服顶峰的妇女

    勇攀高峰

    玻利维亚当地土著艾马拉族属于高山民族，但妇女们从不登山，她们习惯从事家务。不过时代变了，现在她们也开始带领旅游者攀登当地的高山，而最受青睐的目的地是6088米高的“年轻山”， 离玻利维亚政府机关只有25公里。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung (Bild: Reuters/D. Mercado)

    征服顶峰的妇女

    迷人的登山女导游

    艾马拉族的妇女Bertha Vedia (左), Dora Magueno (中) 和 Lidia Huayllas (右)不愿在家做饭，于是她们积极主动，连行头都换成正宗的，成了登山的向导Cholas，同时也成为男向导有力竞争者 。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung

    征服顶峰的妇女

    不能不穿裙子

    到了登山站，当地女向导脱下帽子，换上头盔，在民族服装百褶裙下装上登山的辅助工具铁登。别小看了百褶裙，它能有8米长，里外共10层。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung

    征服顶峰的妇女

    百褶裙的来源

    在很长一段时间里穿着这样的百褶裙到政府部门办事，会被拦下。不过那是过去的事了，现在这一传统服装被看作是当地人自我i意识不断增长的标志。顺便提一句，百褶裙并不是当地的首创，它最早来源于宗主国西班牙。

  • Bolivien Flash-Galerie

    征服顶峰的妇女

    昂贵的传统

    百褶裙是穷人服装的年代早已过去，而今它在狂欢节、欢乐游行或民族节日时才作为盛装穿上，因此这一传统服装的价格不菲。一套百褶裙大约是274欧元，一条用当地羚羊毛制成的长巾值900欧元。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung

    征服顶峰的妇女

    登山也是争取平等

    在玻利维亚，艾马拉人曾长年受到歧视，艾马拉妇女更是男女不平等的牺牲品。自作为艾马拉人的莫拉莱斯当选玻利维亚总统后，人们的民族意识也在急速提升。然而，当登山女向导谈何容易？ 她们要斗争和排除的还包括四处横行的大男子主义。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung

    征服顶峰的妇女

    高山在呼唤

    新的职业，新的自我意识。 48岁的 Lidia Huayllas（左）和50岁的 Dora Magueno自豪地向人们显示她们的登山器械：破冰斧、登山铁、绳索和头盔。陡峭的山坡，深邃的冰涧，两年来她们二人已为很多游客当过导游。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung

    征服顶峰的妇女

    艾玛拉人的圣山

    长长的黑发是艾玛拉妇女的骄傲。清早，她们的梳妆从辫子开始，然后才能登山。玻利维亚第二高山、6439米高的Illimani是艾玛拉人心目中的“圣山”。他们说，太阳就是从那里诞生的。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung

    征服顶峰的妇女

    担子重，收入好

    一名女向导正在 Illimani 山脚下准备登山。 这一工作让艾玛拉妇女经济上受益不小，从而她们的地位也更为独立。作为登山向导她们每天能挣大约35美元，而作为厨子每月才能挣到175美元。

  • Bolivien Bergsteigerinnen in traditioneller Kleidung

    征服顶峰的妇女

    团结就是力量

    上山容易下山难。下山时，山坡陡峭，她们正在集体训练下山。 下山后来到山谷，人们又发现了玻利维亚社会发生的变迁： 登山女向导还成了小商贩。 “瞧，她们争取到了经济上的独立，而这居然比当地白人妇女还要早。”说这话的是艾玛拉族著名的电视女主持 Justa Elena Canaviri，估计她不会信口开河。

    作者: Astrid Prange


李鱼/叶宣（法新社、德新社）

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