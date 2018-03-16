 100万美金奖励“全球最好的老师” | 文化经纬 | DW | 19.03.2018
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文化经纬

100万美金奖励“全球最好的老师”

为了倡导文化多元化，英国女教师把自己的美术课变成了来自不同背景的学生畅所欲言，发挥创意的平台。

Der britische Lehrer Andria Zafirakou erhält den Global Teacher Prize von Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum (Getty Images/K.Sahib)

扎菲拉库在迪拜获颁“全球教师奖”

（德国之声中文网）素有"诺贝尔教学奖"之称的"全球教师奖"评选结果于3月18日揭晓，英国女教师安德利亚·扎菲拉库(Andria Zafirakou)从来自世界各地的近3万竞选者中脱颖而出，摘得桂冠并获得100万美元奖金。该奖项由国际非营利性慈善组织瓦尔基基金会设立，旨在表彰为教育事业做出巨大贡献的教师们，是教育界的最大奖项。

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在德国的难民中学生经常走着走着就进入到社会问题区，很难找到回头路，合格的老师几乎见不着。管理机构不转变思路的话，融合便是一句空话。 (05.03.2018)

针对未成年人的性侵现象是很多社会所面临的共同问题，德国也不例外。除了通过法律手段严惩对儿童的性犯罪之外，德国还提倡通过家庭和学校的预防教育，包括一些生动易懂的书籍和儿歌，来加强孩子的自我保护意识，防患于未然。 (25.11.2017)

主办方表示有3000个学校参与全国示威行动。活动前，众人为受害者默哀。华盛顿特区的民主党员也向聚集在首府的学生发表谈话。 (15.03.2018)

"我的学生们独一无二"

在伦敦西北部的布伦特区有这样一所中学，校外随处可见暴力冲突，学生们的母语多达35种，有的学生甚至与另外五个家庭同住在一个屋檐下……这就是扎菲拉库执教的学校，该学校位于伦敦的一个种族多元化地区，学生也大多来自贫困家庭。在这样的环境下，扎菲拉库始终坚信每一个学生都是独一无二的，循循善诱，提倡开发每个孩子的兴趣天赋。为确保学生们的安全，扎菲拉库每天放学后都会在校门口停留片刻，送孩子们上公交车后再离开。此外，她还在学校设立了一个拳击俱乐部，并教授学生们自我保护的知识。

跨越语言鸿沟的力量

扎菲拉库是一名美术教师。她相信："美术是一门有影响力的学科，它能帮助学生们消除语言障碍。"在她的美术课上，学生们克服不同语言间的障碍，利用色彩大胆地表达自己的见解。在她的教育理念的影响下，艾伯顿社区学校（Alperton Community School）成功跻身英格兰与威尔士境内的前5%的中学行列。

英国首位获奖教师

扎菲拉库是英国荣获此奖的第一人。在得知其获奖消息后，英国首相特雷莎·梅向她发送了祝贺视频。在视频中，特雷莎·梅赞扬了其"伟大的奉献精神与创造力"。

除最终获奖者外，评选委员会还公布了优秀教师前50名的名单。来自中国内蒙古的教师杨冬梅获"全球教师奖"第五十名。德国教师加班瑞（Marie-Christine Ghanbari）于2016年入围"全球教师奖"前十名。

 

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