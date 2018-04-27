默克尔与特朗普：不谐中的和谐

（德国之声中文网）默克尔还没有抵达华盛顿时，特朗普总统就已经对外界表示，他是多么盼望与默克尔的会晤，并再次强调他是当年德国移民的后代。默克尔到达白宫后，两人又是微笑、又是亲吻，甚至还终于握了手。

要知道，在九个月前第一次会晤时，面对镜头的默克尔多次提醒特朗普应当握手，特朗普却不予理睬。二度访美，这位德国女总理则受到了华盛顿的盛情款待。

"能在这里接待默克尔总理是莫大的荣耀，她是一名杰出的女性。"特朗普还盛赞了两人之间的"伟大友谊"，强调这段友谊"从来没有差过"，只是常常为外界所误解。特朗普说，默克尔的工作"干得非常好"。

默克尔也对特朗普的表态进行了积极回应。她在讲话中突出了德美之间的良好关系，并提到了曾经在驻德国基地服役的数百万名美国军人。她向美国许诺，德国将提高国防开支，并将缩小贸易顺差。至于她以前曾经说过"欧洲不能再信赖特朗普治下的美国"，默克尔这次也试图略微改变一下说法。

分歧依旧

不过，一连串的"魅力攻势"并无法消除双方之间的分歧。在贸易壁垒问题上，默克尔说："这将是美国总统的决定。"特朗普给予欧洲钢铝产品的关税豁免，5月1日就要过期。豁免是否能获延长，目前还是个未知数。

特朗普对巨额美德贸易逆差一直强烈不满，还对美国街道上飞奔的大量德国高档轿车颇有微词。他还认为德国等欧洲国家为北约作出的贡献实在太少，而这一防务合作组织更多地让欧洲受益而不是美国。在联合新闻发布会上，默克尔对每个分歧点都进行展开阐述，但也坚持德国方面原本的立场。而当特朗普在表达美国方面的批评时，默克尔则不为所动地低头看着自己的讲稿。

特朗普总统则提出，如果欧洲方面想要继续获得关税豁免，就应该作出一定的让步，比如暂时冻结钢铁出口。事实上，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)早前就已经提议过对进口钢材设定上限，以作为关税的替代手段。但是欧盟方面则一直对这种做法予以反对。欧洲坚持认为，特朗普应当先延长豁免，然后双方才能坐下来谈判。但是，现在距离5月1日只剩短短的几天时间。

尽量友善

默克尔似乎在尽量用友善的口吻向特朗普婉转地指出分歧。她明白，即便面对特朗普总统，德美关系也绝对不能出现差池。她继续致力于阻止一场全面贸易战。如果在该议题上无法与中国展开合作，也至少要保证欧盟的团结。默克尔避免用"以眼还眼"的方式来应对特朗普的威胁，绝对不能"以其人之道还治其人之身"。否则，就会造成更大的损害，也正中特朗普的下怀。

默克尔试图用事实来说服美国。她在讲话中指出，德国每年向美国出口48万辆轿车，但与此同时，德国车企在美国的工厂内，美国工人每年也生产49.36万辆汽车。不过，这些信息，大概也难以平息特朗普对德国人的不满。毕竟，美国国会即将举行中期选举，对于特朗普而言，美国选民的想法比德国人的说法要重要得多。

法国人成为了华盛顿的新宠？

本周早些时候，法国总统马克龙刚刚对美国进行了正式国事访问，受到了华盛顿的隆重礼遇。美国人似乎将马克龙当作了欧洲的新代表，很多媒体都暗示默克尔以及德国的欧洲主导地位正在被马克龙以及法国所取代。默克尔此行，想努力扭转这一印象。然而，这绝非易事。

默克尔与美国前总统奥巴马有着良好的私交。对于特朗普而言，默克尔也是令人憎恨的"旧体制"的一部分。而马克龙则是以旧体制改革者之形象登上了政治舞台，这与特朗普多少有些相似。

不过，默克尔在与美国人打交道时，并不会因此而有心理负担。她会以具体结果来衡量一场会晤的好坏。默克尔绝不会认为，享受奢华国宴的马克龙、与美国总统共同打高尔夫的安倍晋三就能利用这种表面上的"亲密"去更好左右特朗普的立场。后者仍将坚守其"美国优先"政策。对于默克尔而言，最重要的是：不管多困难，对话总归比不对话好。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 我们要不要握握手？ 2017年3月，默克尔首次在白宫椭圆形办公室会晤特朗普、与新闻界见面时客气地问了这一句。岂料，主人毫无反应，且有意瞥向另一边。事后，他说，他根本就没听见默克尔这一问。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 可别绝望 2017年7月，汉堡G20峰会。特朗普在气候保护议题上的顽固拒绝态度给默克尔平添不少麻烦。所有试图以清晰的逻辑说服他的努力均成徒劳，最终只能在结束性声明中以清晰的语言载明分岐。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 最后，俩人亲密无间 看得出来，这位女总理和美国总统奥巴马在他任内最后一次在柏林访问时亲切互动。这是2016年11月，特朗普当选新一届总统后数天，奥巴马似乎有意要将捍卫西方民主的责任转交给默克尔。美国媒体竞相讥嘲道，她现在是自由世界的女首领了。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 最高奖章 2011年6月，白宫，身着晚礼服的默克尔从奥巴马手中接受自由勋章——美国的最高文职勋章。她因对欧洲政治所作的努力而获此殊荣。观察家们指出，这一颁奖亦是德美关系良好之证明。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 在友人那里作客 2015年6月，在巴伐利亚的阿尔卑斯山麓举行的G7峰会上，奥巴马和默克尔之间几乎可称友谊的关系已微露端倪。这位联邦总理能确信，将得到美国在气候保护问题上的支持。然则，随着特朗普当政，情形大变。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 来得克萨斯找我 2007年11月，默克尔带着丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）去了得克萨斯州的克罗福特（ Crawford）农庄，看望奥巴马的前任乔治·沃克·布什。他带俩人看了一处小峡谷。在政治上，那时已经涉及了一个在特朗普当政后又引发争议的议题：伊朗局势。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 把手给我，小姑娘 乔治·沃克·布什总统首晤默克尔后便对她充满好感，她对自由的热爱给他留下深刻印象。他在媒体上解释说，这种热爱与默克尔的前东德经历有关。2006年7月，在圣彼得堡G8峰会上，他从后面为默克尔轻轻按摩；惊讶之余，这位女总理不禁高举双臂。布什总统显然是出于好意这么做的。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 在家乡烧烤 2006年7月，在默克尔选区的一次烧烤餐会上，笑容可掬的乔治·沃克·布什将一块烤乳猪肉放入默克尔的餐盘里。默克尔邀请他访问自己位于梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的选区。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 也和比尔·克林顿手手相牵 2017年7月，在赫尔穆特·科尔葬礼上，前美国总统比尔·克林顿为这位故去的联邦德国老总理发表了充满幽默而又伤感的悼词。他说，“我爱过他”。回到座位上去时，—显然十分动情— 他不由自主，握住了默克尔的手。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 经由女儿接近父亲？ 2017年3月，默克尔也在白宫会见了总统之女伊万卡·特朗普。这位女总理似乎更易同她交谈。一个月后，伊万卡·特朗普前往柏林出席了G20妇女大会，并再度同默克尔热烈交谈。

特朗普、奥巴马、布什——默克尔：我都认识！ 欧洲人的挑战 美国媒体称赞本周对华盛顿作国事访问的法国总统马克龙在如何与美国总统特朗普打交道方面提出了挑战。不过，在内容上，不论是关税纠纷还是伊朗交易，马克龙显然均无法让东道主改变态度。只要继续是这种情况，那么，德国和法国就将继续有着共同的忧虑。



文山/王凡（德新社）