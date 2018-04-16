麻烦又来！吉利李书福面临巨额罚款

（德国之声中文网）据周六出版的德国《法兰克福汇报》报道，德国车商戴姆勒·奔驰的最大股东，中国吉利汽车董事长李书福有可能面对少则数百万，多则数十亿欧元的罚款。原因是他有可能没有遵守德国金融监管机关有关披露增持公司股份消息的规定。

《法兰克福汇报》在报道中指出，几乎是在一夜之间，李书福就成为了戴姆勒的最大股东。这引起了德国金融监管机构的注意。据称按规定他必须提前披露有关消息。报道在引言中问道：李书福"要为此承担怎样的后果？"

该报的消息来源是德国财政部和德国联盟党金融事务专员米歇尔巴赫（Hans Michelbach）之间的通信。信中的消息显示，李书福原本应该于2018年2月22日向德国金融监管局（BAFIN）披露他增持戴姆勒股票的事宜，但实际上他晚了一天，于2月23日才上报了有关消息。

隶属德国社民党主管金融事务的国务秘书拉姆布莱希特(Christine Lambrecht)在给米歇尔巴赫的致信中透露，投资银行摩根士丹利后来补交了相关通告。

吉利：不能用新规则玩死我们啊

《法兰克福汇报》在报道中也指出，李书福掌管的吉利汽车集团就此解释称，资本市场在过去的任何时候都及时掌握了吉利在戴姆勒控股的消息。吉利通知资本市场有关其持有的投票权数量也一直都是准确的。德国联邦金融监管局对吉利23日的通知内容从未提出任何异议。不过BaFin要求吉利对2018年2月22日的情况做出补充披露，这项要求是联邦金融监管局基于对政策条款的最新解读提出的，而该解读是2018年5月9日才首次公布。

到目前为止，《法兰克福汇报》无法联系到德国联邦金融监管局对此置评。德国《商报》援引该局的一位发言人报道称，控股方原本应该于2月22通告股权变化的情况。李书福后来补交了相关通报。"我们现在正在评估是否有开出罚金的必要"。按照德国目前的规定，如果是个人违反了信息披露在时间上的规定，有可能最多被处以200万欧元的罚款。而如果违规主体是企业，则罚款额度最高可达该企业年收益的10%。吉利汽车控股有限公司2017年年报显示，该公司当年的全年总收益为927.61亿人民币。

而包括"新浪财经"在内的中国媒体则于消息传出当天报道称，吉利目前面临高达1000万欧元的罚金，或者年营业额5%的巨额罚款。

戴姆勒是吉利从“山寨车厂”到“世界车厂”过程中的关键一步

强硬的声音

隶属德国基社盟的米歇尔巴赫呼吁德国金融监管局必须对吉利采取制裁措施。他表态称："一个不愿意正视冲突的监管机构，面对违规现象束手无策，会瓦解自己的权威，被外部利益集团玩弄于股掌之间。"

在德国，投资者们必须在对一家企业的控股比例超过一定限额时候公开相关股权变化信息，相关限额是指3%、5%、10%等更高的占股比例。戴姆勒于今年2月23日通报了李书福对该公司的控股比例已经达到9.69%的消息。对于德国经济界来说，这个消息来得有些突然，当时就有人指出吉利的做法违反了部分信息公开的规定。而在此之前，有关李书福大举入股戴姆勒的猜测就已经浮出水面。