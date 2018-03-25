麻烦不断：港珠澳大桥继续"难产"

（德国之声中文网）这是一座被誉为工程界奇迹的、世界上最长的跨海大桥。它连接香港、澳门及中国大陆，包括蜿蜒的道路和一条海底隧道，据说仅仅是使用的钢材，就足够修建60个埃菲尔铁塔。

这座全长55公里的交叉式跨海大桥动工9年后，中国政府本周组织参观了这个超大型建筑项目。

这座桥将把香港和内地南方城市珠海以及赌城澳门连在一起，将珠江口海域一分为二。

虽然仍然未确定大桥正式通车的日期，但官方人士表示这座大桥可以使用120年，并将原有的行车时间缩短60%，提高经济效益。

据中国官方新闻机构新华社报道，这个建筑项目所使用的钢铁总量相当于60个埃菲尔铁塔。

大桥的规划总监高兴林（Gao Xinglin）向法新社表示，建造全长6.7公里的水下隧道给他带来了无数个不眠之夜："很多个晚上我都睡不着觉，因为施工的过程中遇到了太多困难"，高兴林向记者表示。"最具挑战性的工作是在海底用防水技术将8万吨重的管道连接起来"。

这个包括人工岛屿、辅助道路和新建关口设施的项目的花费究竟有多高，不前不得而知。但是有人估计已经超过1000亿元人民币的规模。这样高额的建筑费用也引来多方的批评。

香港的反对派人士表示，港珠澳大桥建设项目是北京收紧对这个特别行政区管控的一部分。

由于工期拖延、预算超支和施工人员的死亡，港珠澳大桥未能于2017年年底按计划投入使用。

同时，针对19名实验室工作人员伪造混凝土测试报告的指控也已经浮出水面。其中一人已经于去年12月被监禁。

任琛 / 叶宣 （法新社）