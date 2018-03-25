 麻烦不断：港珠澳大桥继续″难产″ | 文化经纬 | DW | 01.04.2018
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麻烦不断：港珠澳大桥继续"难产"

这是一座被誉为工程界奇迹的、世界上最长的跨海大桥。但由于工期拖延、预算超支等原因，大桥未能于2017年年底按计划投入使用。

Hong Kong-Zhuhai-Macau Brücke (Getty Images/P. Fong)

大桥正式通车的日期尚未确定

（德国之声中文网）这是一座被誉为工程界奇迹的、世界上最长的跨海大桥。它连接香港、澳门及中国大陆，包括蜿蜒的道路和一条海底隧道，据说仅仅是使用的钢材，就足够修建60个埃菲尔铁塔。

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计划于今年年底通车的港珠澳大桥工程日前爆出重大丑闻。香港廉政公署通报称，一承判商涉嫌在工程的混凝土样本测试报告中作假，且有贪污嫌疑。目前，该公司有21人被廉政公署拘捕。 (24.05.2017)

前往德国哈茨地区的游客们将有机会在世界最大的悬索桥上试试胆量。这一创记录的悬索桥长达450多米，横跨当地一座大型水库。 (07.05.2017)

这座全长55公里的交叉式跨海大桥动工9年后，中国政府本周组织参观了这个超大型建筑项目。

 这座桥将把香港和内地南方城市珠海以及赌城澳门连在一起，将珠江口海域一分为二。

虽然仍然未确定大桥正式通车的日期，但官方人士表示这座大桥可以使用120年，并将原有的行车时间缩短60%，提高经济效益。

据中国官方新闻机构新华社报道，这个建筑项目所使用的钢铁总量相当于60个埃菲尔铁塔。

大桥的规划总监高兴林（Gao Xinglin）向法新社表示，建造全长6.7公里的水下隧道给他带来了无数个不眠之夜："很多个晚上我都睡不着觉，因为施工的过程中遇到了太多困难"，高兴林向记者表示。"最具挑战性的工作是在海底用防水技术将8万吨重的管道连接起来"。

Hongkong Zhuhai Macau Brücke (Getty Images/P. Fong)

据悉，建筑项目所使用的钢铁总量相当于60个埃菲尔铁塔

这个包括人工岛屿、辅助道路和新建关口设施的项目的花费究竟有多高，不前不得而知。但是有人估计已经超过1000亿元人民币的规模。这样高额的建筑费用也引来多方的批评。

香港的反对派人士表示，港珠澳大桥建设项目是北京收紧对这个特别行政区管控的一部分。

由于工期拖延、预算超支和施工人员的死亡，港珠澳大桥未能于2017年年底按计划投入使用。

同时，针对19名实验室工作人员伪造混凝土测试报告的指控也已经浮出水面。其中一人已经于去年12月被监禁。

任琛 / 叶宣 （法新社）

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