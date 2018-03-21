鲍里斯·约翰逊：“普京无法逃避责任” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

（德国之声中文网）约翰逊在采访一开始便明确指出，"我们同俄罗斯或俄罗斯人民之间没有不和"，"问题来自克里姆林宫，来自目前这种形式下的俄罗斯国家"。是否有确凿证据证明，是俄罗斯总统普京本人授意从事了这一谋杀？对此提问，英国外交大臣回答说，"他是隆隆作响的那列火车的司机。说到底，普京先生是总统，脱不了干系，无法逃避责任"。

约翰逊外交大臣指出，检验过神经毒剂Nowitschok取样的英国科学家们确信，取样源自俄罗斯；因此，英国采取了目前的做法。他强调指出，"没有任何怀疑。我们没有其它选择，只能这么做"。延伸阅读：诺威绍尔克神经毒剂——谋杀双面间谍

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约翰逊指出，英方曾给俄罗斯机会，对这一事件作出表态；而若要获得符合逻辑的说法，解释毒剂如何能抵达索尔斯伯里，双方就该合作。他说，"如果另一方不能作出解释，那我们就只能得出这样的结论，即：俄罗斯国家与此有染。我们没得到任何回答。"

前俄罗斯双料间谍斯克里帕尔和女儿尤利亚遭毒剂刺杀事件发生后，英国政府驱逐了23名俄罗斯外交官。约翰逊在采访中称这些人是"涉嫌间谍"。这位英国外交大臣称，英方有可能采取进一步措施。根据他的说法，英国尤其将加强边防。他指出，英国已有足够的相关法律，允许对流入英国的非法资金或腐败资金采取措施。他强调，伦敦在此是依循法治国家原则。

约翰逊外交大臣对其他国家在此次事件中站在英国一边，与2006年前俄罗斯特工利特维年科遭毒杀事件发生后的情况相反而深感欣慰。他指出，此次，英国从国际社会那里得到了更多同情。本周一，欧盟许诺，在澄清袭击事件背景方面，与英国"完全站在一起"。