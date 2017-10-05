高尔基：文学和政治的矛盾体

（德国之声中文网）《母亲》、《夏天》和《克里姆·萨姆金的一生》是高尔基最著名的长篇小说代表作。而他的戏剧作品《底层》、《小市民》和《太阳的孩子们》也是享誉世界文坛。此外他还创作了不计其数的短篇小说，展现了在十月革命之前和之后的俄罗斯/前苏联社会生活。其实高尔基只是这位作家的笔名，他真名阿列克谢·马克西莫维奇·彼什科夫（1868-1936），出身贫寒。他从小自学成才，自立更生，连笔名马克西姆·高尔基翻译过来都是"苦命人"的意思。

然而，高尔基是一个复杂、多面的人物，斯拉夫语言文学退休教授科尼格（Armin Knigge）坚信，"高尔基是一个矛盾和成见的混合体"。他说："高尔基不是陀思妥耶夫斯基那样的经典巨匠，但也是世界文坛上的重要角色。"科尼格不仅仅是高尔基文学的研究者，同时也是对这位作家充满了敬仰。最吸引他的是高尔基的语言运用能力，他把高尔基的作品称赞为"俄罗斯众生肖像展"。他认为高尔基是一位对人充满尊敬之心的高明的观察者，其文学构思水平堪称与德国大作家托马斯·曼比肩。2006年起，科尼格教授就专门为高尔基开设了一个博客网页"不为人所知的高尔基"（Der unbekannte Gorki）。

革命的诗人

高尔基的150周年诞辰，和俄罗斯总统大选时间十分接近。科尼格认为，"普京以可以预见的77%得票率再次当选以及被刻意营造出全民节庆气氛的这场选举"再次把一些老问题重新提了出来。他在博客上写道："为什么在沙皇被推翻一个世纪之后，俄罗斯人的思维仍然带有浓厚的王朝和家族统治色彩？为什么'自由'和'民主'在俄罗斯听起来更像是骂人的话？"

可以肯定的是，高尔基的形象是在观察者的眼中诞生的。这个在1901年圣彼得堡学生示威被暴力镇压之后写下《海燕之歌》的高尔基，真的是一位革命的歌颂者吗？又或者诗歌中描写的海燕带着"愤怒的力量、热情的火焰和胜利的信心"发出的叫喊--"让暴风雨来得更猛烈些吧"，只是碰巧预示了俄罗斯十月革命的到来？

无产阶级作家称号

高尔基一生从不避讳强有力的语言。不管是他的文学作品，还是早期令他成名的社会批判性剧作，都是如此。1907年出版的长篇小说《母亲》也是如此，凭借此书他一跃成为前苏联文学界的泰斗，因为这本书的主人公是一名工人，真正的无产者。况且面对自己和十月革命的领袖列宁之间的友谊，他也从未背离自己的风格。

高尔基的出生地在1932年被命名为高尔基市

在前苏联帝国，文学上的名誉和政治上的利用是相辅相成的：1927年10月22日，苏联科学院决定授予高尔基"无产阶级作家"称号，之后他又获得了一系列的荣誉：他被授予列宁勋章，这是前苏联最高荣誉勋章。此外他还成为苏共中央委员会成员。在他60岁生日的时候，举国欢庆，很多机构以他命名。甚至他的出生地下诺夫哥罗德也在1932年更名为高尔基市--这个名称一直维持到1990年。

"国家荣誉损害了高尔基的声望"

高尔基文学作品中的一些因素与社会主义现实主义思想范畴不谋而合。然而他的《母亲》真的是前苏联新文学的典范吗？高尔基研究者科尼格坚信："高尔基被抬高到国家诗人的地位，给他本人以及他的声望造成了巨大的损害"。

"前苏联把他塑造成了苏维埃的士兵。但是高尔基从来都不是斯大林主义者！"科尼格表示，可以肯定的一点是，高尔基与后革命时代的领导人之间的关系充满矛盾。比如"在文化和革命方面他有一些非常不合时宜的思想"，比如1917年到1918年之间高尔基在《新生活报》上发表的一些文章，都对十月革命中的残暴行为持明显的反对态度，并且也对列宁提出了批评。之后他才转向布尔什维克主义路线。而他后来到白海沿岸古拉格群岛上劳改集中营参观之后撰写的报道文学，描写了"棚屋窗台上摆放的花盆"，都暴露了高尔基在政治上的天真。在前苏联时期被视为异议作家的索尔仁尼琴后来在1973年出版的《古拉格群岛》一书中揭露了劳改营的内幕。

最终，高尔基成为了斯大林政权下的傀儡文人和个人崇拜对象。他在国外度过了很多年的时光，最终于1936年6月18日在莫斯科逝世。有关他的死亡至今都众说纷纭：是不是斯大林下令谋杀了他？不过，他没有经历斯大林一手策划的大清洗运动，据估计有150万人成为那场政治运动的牺牲品。当1991年苏联解体的时候，人们将高尔基这位国家亲封的无产阶级作家也一起推下了神坛。时至今日，人们渐渐明白了一点：应该尽可能地把作家高尔基和政客高尔基区别对待。

早期短篇小说德译本问世



德文版高尔基短篇小说著作集封面

高尔基的长篇小税、短篇小说和戏剧作品已经被翻译成超过100种语言。在他150周岁诞辰之际，柏林建设出版社（Aufbau-Verlag）整理出版了这位作家早期的17篇短篇小说，书名为《霍尔特瓦的集市》（Jahrmarkt in Holtwa）。

这些短篇小说讲述了在革命到来之前的沙皇俄国，那些普通百姓的生活--他们当中有小混混，也有流浪者，在一场大饥荒之后，他们四处乞讨，到处抢掠。

将这些小说译成德文的是语言学家布劳恩加特（Ganna-Maria Braungardt）。"这些小说有着巨大的力量"，她在不久前接受德国电视一台采访时说，"因为这些故事都是建立在个人经历的基础上写成的。非常真实--而且还没有受到政治思想的影响。"