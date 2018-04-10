高官访华遭拒签 澳总理承认双边关系紧张

(德国之声中文网) 特恩布尔(Malcolm Turnbull)周四表示，双边关系紧张，导致两年一度的中澳贸易展销会面临威胁。

目前，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。两国关系却在过去的一年中趋于紧张。澳大利亚一些人士担心，中国影响力不断扩大会对澳大利亚造成不利影响。澳议会正在审议《反间谍与反外国干预法》，禁止来自外国的政治献金。

而中国方面最近则拒绝给澳大利亚高官颁发入境签证。据《澳大利亚财经观察》援引不具名人士的消息，这些澳政府高官原计划前往中国出席贸易展。

总理特恩布尔周四在接受墨尔本一电台采访时说："显然，引入《反外国干预法》之后，两国关系有些紧张。但是，任何误会都能够被化解，对此我很有信心。"

澳大利亚贸易部长乔博(Steven Ciobo)则对路透社表示，正在讨论是否改期举行贸易展。

但是，路透社从一名知情人士处了解到，此次贸易战已经从5月延期到7月；在当前情形下，贸易展"不太可能"召开。

反对中国渗透

今年3月，澳大利亚外交部次长、曾任驻华大使的孙芳安(Frances Adamson)对外界表示，她仍在寻求进行一年一度的访华。五个月前，北京方面表示，由于"日程冲突"，无法接待孙芳安访华。

去年底，总理特恩布尔就中国影响力渗透问题警告称，外国势力"正在前所未有地以日趋成熟的方式试图影响澳大利亚的政治"。而有望获得议会批准的新法案，则要求为外国机构服务的政治说客必须进行相关登记。

悉尼的春节彩灯

这也是2009年以来，澳中双边关系的又一个低谷。九年前，澳大利亚力拓集团驻上海首席代表胡士泰被指控在铁矿石贸易谈判期间，通过拉拢、收买中国内部人员为境外刺探和窃取中国国家机密，后被判刑7年。同期，时任澳大利亚总理陆克文(Kevin Rudd)还在北京发表了一次有关人权的演讲，引发中方不悦。

2017年，中国总共从澳大利亚进口了价值700亿美元的商品和服务。但是，澳大利亚与美国的防务合作关系非常牢固，这使得澳中政治关系不会太紧密。就在几天前，总理特恩布尔公开怀疑中国正试图在南太平洋岛国瓦努阿图拓展其军事影响力。而在今年1月，澳国际开发部长费拉凡迪-威尔斯(Concetta Fierravanti-Wells)指责中国正以"并不优惠的贷款条件"资助一些太平洋岛国修建一些"毫无用处"的基础设施，表达了对北京在其传统势力范围拓展影响力的担心。此外，澳大利亚还积极响应美国，在南海议题上抨击北京。

文山/石涛（路透社）