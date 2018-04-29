 骑自行车重新占领城市：不只是展览 | 文化经纬 | DW | 29.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

骑自行车重新占领城市：不只是展览

德国天气越来越暖。对于爱好在户外骑自行车的德国人来说，这是天公作美。位于法兰克福的德国建筑博物馆4月21日-9月2日举办名为“骑自行车重新占领城市”的展览。

200 Jahre Fahrrad Fahrradfahrer im Festzug (picture-alliance/akg-images)

居住在法兰克福或者附近的人，可以骑着自行车去德国建筑博物馆参观"骑自行车重新占领城市"的展览

（德国之声中文网）每到春暖花开的季节，德国人都喜欢进行户外活动，其中骑自行车是他们的最爱。居住在法兰克福或者附近的人，可以骑着自行车去德国建筑博物馆参观"骑自行车重新占领城市"的展览。

该展览于2018年4月21日开幕，至9月2日结束。展览的宗旨是向人们介绍自行车对维护和提高城市生活质量所起的作用，以及纽约、卡尔斯鲁厄、奥斯陆等城市的自行车运动逐渐"重新占领"城市的范例。

在举办展览的同时，法兰克福的建筑师、城市规划人员和景观设计师在法兰克福的施维茨大街展示了其创意草图。这条街连接着建筑博物馆的两个核心部分：档案馆和图书馆。

200 Jahre Fahrrad Chinese auf ein Fahrrad mit olympischen Ringen (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

2008年，北京。 再加三个环，染上五种颜色，宣传奥运会。

自行车道每年耗资上亿欧元

2017年4月，当时的德国联邦政府宣布将每年扩建自行车道的财政资金从原来的6千万欧元增加到一个亿。所增加的资金主要用于修建所谓的自行车高速路：没有红绿灯和十字路口，不像城市中的自行车道那样，经常有汽车或货车停靠挡路。

这一规划尤其旨在吸引开车上班族改换自行车为交通工具。特别是随着电动自行车的兴起，骑自行车成为规避塞车或者公共交通拥挤的最佳解决方案。

200 Jahre Fahrrad Frank Dose auf dem von ihm gebauten Fahrrad (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

如今骑自行车的户外活动有各种方式可根据个人喜好进行选择，消费层次也有很大差别。

单车-惬意的生活感受

户外骑自行车运动也越来越受欢迎。如今骑自行车的户外活动有各种方式可根据个人喜好进行选择，消费层次也有很大差别。自行车已经成为深受欢迎的生活用品。因此为顾客单独组装自行车的专卖店以及电动自行车商店都生意兴隆。

全德国共有7200万辆自行车。很多人拥有2辆或者多辆用于不同活动的自行车。而且骑自行车旅游日益盛行。因此地方政府也愿意出资扩建旅游基础设施。

  • Chinese police have an extra job to add to their workload: collecting unwanted bicycles from parks and pavements, and leaving them in fields outside city centers. The growth of bike sharing has left unintended consequences for local governments.

    中国的共享单车“坟地”

    单车“坟场”

    中国警察又多了一项工作：从公园、马路边收集丢弃自行车，然后把它们统一集中在城市中心以外的场地。共享单车的发展给地方政府带来了意想不到的后果。

  • Since it rolled in two years ago, bike sharing has become part of daily life in megacities such as Beijing. Official statistics claim 10 million such bikes trundle along the streets of China.

    中国的共享单车“坟地”

    工业驱使

    自两年前兴起以来，共享单车已成为北京这样的大城市人们日常生活的一部分。官方数据称，中国城市街头有1000万辆共享单车。

  • Bike sharing is designed to be simple and convenient. Users download an app, pay a small fee to unlock a bike — some charge by the hour — and then lock it back up upon reaching their destination. Some cities have designated parking places but many shared bikes can be left anywhere, meaning many are simply abandoned.

    中国的共享单车“坟地”

    随便停放

    共享单车被设计得简单、方便。用户下载应用程序，支付很少的费用给一辆共享单车解锁——很多单车都是按小时收费，到达目的地后再重新锁上。一些城市计划了特别停车场地，不过在很多城市这些单车都是可以任意停放的，这造成了很多就被丢弃了。

  • The strategy of flooding cities with cheap bikes has attracted the wrath of authorities that have to deal with the discarded ones. Chinese industry giants such as Ofo and Mobike compete by offering extremely low prices.

    中国的共享单车“坟地”

    低价竞争

    大力推行廉价单车的策略，也让城市也不得不处理那些被丢弃的单车。中国该行业的巨头Ofo小黄车、摩拜单车等正在以极低的价格竞争。

  • While the scheme has proven to be popular with city-dwellers, industry growth far outstrips demand. That has led to widespread abandonment of bicycles. Cities such as Shanghai have introduced regulations to prevent discarded bikes accumulating on sidewalks — but not quickly enough to prevent bicycle graveyards such as the one pictured here.

    中国的共享单车“坟地”

    未来难测

    虽然共享单车很受城市居民欢迎，但是该行业的增长远远超过需求。上海等城市出台了政策，来防止被丢弃的自行车堆积在人行道上。然而该政策并无法防止图中这样的自行车“坟场”的出现。

  • Critics fear speculation has taken hold, with venture capital funds blowing a bubble of cheap bikes that are not needed and which may never even feel a foot on their pedals. Some companies such as Bluegogo have already had to fold while Chinese authorities are grappling with the daily reality of the problem.

    中国的共享单车“坟地”

    单车泡沫？

    观察人士担心，已经出现投机现象，风险投资基金吹出了廉价单车泡沫。由于缺乏需求，很多自行车可能永远不会投入使用。小蓝单车这样的企业已经倒闭，而中国当局还在为解决这个现实问题而犯难。

    作者: Ajit Niranjan


 

DW.COM

争端再起：欧盟启动针对中国电动自行车的调查

欧洲自行车制造商协会指控中国电动自行车场上在欧洲以低价倾销，欧盟委员会周五就此正式启动了调查。中国商务部则回应警告布鲁塞尔不要搞“贸易保护主义”。 (20.10.2017)  

德语媒体：共享单车的爱与恨

周末的德语媒体，关注了中国各大城市方兴未艾的共享自行车市场。几名驻华记者都认为，共享自行车一方面为城市交通提供了一种绿色环保的新方向，另一方面也为市政管理带来了新问题。 (20.05.2017)  

欧洲电动自行车厂状告中国倾销  

欧盟与中国之间再次发生贸易纠纷。欧洲自行车制造协会指责中国电动自行车生产商拿到了中国政府补贴，以低价在欧洲倾销。欧委会将于在本月底之前决定是否就此投诉展开调查。 (02.10.2017)  

中国的共享单车“坟地”

共享单车这股热潮席卷了许多中国城市。不过，共享单车虽然给环境和健康带来巨大好处，然而在北京、上海这样的城市，堆积成山的废弃自行车也已成为日常生活的一部分。 (02.04.2018)  

相关内容

Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Easyjet Wright Electric

专访：电动飞机将大幅改变交通样貌 29.04.2018

电动车最近很火。那，电动飞机呢? 或许，我们搭着电动飞机飞来飞去的日子也不远了－至少对短程航线来说是如此－德国航太中心研究员在接受德国之声采访时如此说道。

Pyeongchang 2018 Olympische Winterspiele Shorttrack Stürze

冬季运动，中国为什么还不行？ 20.02.2018

夏季奥运会上中国是一个体育大国，拿到了很多金牌，但冬季项目情况却不同了。平昌奥运会上，运动员们试图努力转变这种情况，争取金牌。但北京2022年冬奥会的这场“预演”恐怕要让中国失望了。

Ultrashoes

换种思维：“零垃圾”生活不是梦 08.04.2018

人的一生在不停地购买、消费和丢弃。“从摇篮到摇篮”运动的支持者认为，人类也可以过上没有垃圾的生活。途径是让每一件产品都可以再回收利用。

200 Jahre Fahrrad Fahrradfahrer im Festzug (picture-alliance/akg-images)

骑自行车重新占领城市：不只是展览

德国天气越来越暖。对于爱好在户外骑自行车的德国人来说，这是天公作美。位于法兰克福的德国建筑博物馆4月21日-9月2日举办名为“骑自行车重新占领城市”的展览。 

Maibräuche Walpurgisnacht im Harz Springende Hexe (AP)

舞蹈、篝火和示威 都是德国5月的传统

德国的五月是一个拥有许多传统活动的月份。 随着气温上升，人们的心情也变得明朗欢快了起来。 各个地区，庆祝活动也各有不同。 