骑自行车重新占领城市：不只是展览

（德国之声中文网）每到春暖花开的季节，德国人都喜欢进行户外活动，其中骑自行车是他们的最爱。居住在法兰克福或者附近的人，可以骑着自行车去德国建筑博物馆参观"骑自行车重新占领城市"的展览。

该展览于2018年4月21日开幕，至9月2日结束。展览的宗旨是向人们介绍自行车对维护和提高城市生活质量所起的作用，以及纽约、卡尔斯鲁厄、奥斯陆等城市的自行车运动逐渐"重新占领"城市的范例。

在举办展览的同时，法兰克福的建筑师、城市规划人员和景观设计师在法兰克福的施维茨大街展示了其创意草图。这条街连接着建筑博物馆的两个核心部分：档案馆和图书馆。

自行车道每年耗资上亿欧元

2017年4月，当时的德国联邦政府宣布将每年扩建自行车道的财政资金从原来的6千万欧元增加到一个亿。所增加的资金主要用于修建所谓的自行车高速路：没有红绿灯和十字路口，不像城市中的自行车道那样，经常有汽车或货车停靠挡路。

这一规划尤其旨在吸引开车上班族改换自行车为交通工具。特别是随着电动自行车的兴起，骑自行车成为规避塞车或者公共交通拥挤的最佳解决方案。

单车-惬意的生活感受

户外骑自行车运动也越来越受欢迎。如今骑自行车的户外活动有各种方式可根据个人喜好进行选择，消费层次也有很大差别。自行车已经成为深受欢迎的生活用品。因此为顾客单独组装自行车的专卖店以及电动自行车商店都生意兴隆。

全德国共有7200万辆自行车。很多人拥有2辆或者多辆用于不同活动的自行车。而且骑自行车旅游日益盛行。因此地方政府也愿意出资扩建旅游基础设施。