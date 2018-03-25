驼峰里的秘密 | 科技环境 | DW | 25.03.2018

(德国之声中文网) 欧洲今年的春天，乍暖还寒。在寒风呼号的日子里，柏林动物园里的奇珍异兽们也纷纷躲到馆舍里，不再外出。偏偏那些单峰骆驼成为了令人震惊的例外。这些原本来自炎热沙漠地带的动物，在柏林刺骨的寒风中怡然自得。

骆驼的一大天赋就是能够适应极端气温。对于许多其他哺乳动物而言，维持体温稳定是一件生死攸关的事。比如人类，核心体温升高4度就已经相当危险了。但对于骆驼而言，4度的温差不过是小菜一碟。它们能以34度的体温迎来日出，并以40度的体温欣赏日落。

这种禀异的体质，能给骆驼带来哪些生存优势？对于人类等其他哺乳动物而言，冷却散热意味着能量消耗以及体液流失(排汗)。但是，生活在炎热而干旱的沙漠里的动物，则需要尽量避免体液流失。因此，在千百万年的进化历程中，骆驼发展出了自己独特的体温控制策略：气温升高时，体温也会跟着适度升高，而到了日落之后，躯体就能自然冷却。

其实，骆驼也会出汗，只是排汗量很小。它们厚厚的毛发能够有效抵御严寒和酷热。曾经有学者研究发现，剃了毛的骆驼在同样酷热环境下的排汗量会增加50%。

惜尿如金

骆驼的驼峰也在冷却散热中起到重要作用。和很多人的认知不同，驼峰里贮藏的不是水分，而是脂肪。其他哺乳动物都将脂肪储存在皮下组织中，起到良好的隔热效果；然而，骆驼的生活环境可不比白熊的北冰洋，因此它们把脂肪驮在背上。在有需要时，骆驼也可以很快地将脂肪分解，获得亟需的能量和水分。

骆驼的机体对每一个水分子都精打细算，甚至于到了惜尿如金的地步。骆驼肾脏具有极强的尿液浓缩能力，其粪便也比其他哺乳动物更为干燥。在炎热的沙漠中，骆驼可以连续10天不喝水；在极端情况下，骆驼喝下比海水更咸的水，机体依然能从中有效摄取水分。而一旦有机会，成年骆驼能够在短短几分钟内喝下近200升水。

迪拜“白金”——骆驼奶 走进“白金”工厂 距离迪拜大约半个小时车程的Umm Nahad有一家专门生产骆驼奶和骆驼奶制品的工厂：阿联酋骆驼乳品工业（Emirates Industry for Camel Milk & Products）。2006年以来，这家工厂专门生产并销售骆驼奶及骆驼奶制品。

迪拜“白金”——骆驼奶 面积巨大 乳品厂占地1.5平方公里，相当于210个足球场那么大。这里饲养了大约4200头骆驼。

迪拜“白金”——骆驼奶 群居动物 每一片围栏里最多圈养25头骆驼。骆驼是群居动物，饲养不能像奶牛一样，把每一头骆驼之间用栏杆隔离开。

迪拜“白金”——骆驼奶 精致的饲料 乳品厂给这些骆驼提供的饲料都是有机胡萝卜、干草、豆类等精饲料。

迪拜“白金”——骆驼奶 敏感的动物 雌性骆驼敏感而细腻，只有骆驼幼崽被哺乳后，雌骆驼才允许饲养员挤奶，而且整个过程中，小骆驼必须就待在妈妈的附近。

迪拜“白金”——骆驼奶 产奶量有限 平均每头雌骆驼每天的产奶量最多仅为7升，这同中欧地区奶牛日平均25升至40升的产奶量相比，实在“不可同日而语”。

迪拜“白金”——骆驼奶 生命在于运动 乳品厂的骆驼每天需要被挤奶两次。闲余时间这些骆驼可以在有围栏的空地“自由活动”。

迪拜“白金”——骆驼奶 加温消毒 乳品厂每天会对大约6000升骆驼奶进行加温消毒。同牛奶相比，骆驼奶的脂肪含量要少一半，而且骆驼奶含有的不饱和脂肪酸、维生素C、维生素B等都要高于牛奶。

迪拜“白金”——骆驼奶 鲜奶和奶粉 乳品厂日产的骆驼奶三分之二以鲜奶的形式销售，另外三分之一被制成奶粉。

迪拜“白金”——骆驼奶 骆驼奶巧克力 2008年，乳品厂推出了用骆驼奶生产的巧克力。目前年生产量约为100吨。不过，实际上巧克力浆并不是在迪拜生产的，而是在奥地利。

迪拜“白金”——骆驼奶 昂贵的享受 用产自奥地利的巧克力浆、产自象牙海岸的可可豆、从马达加斯加进口的香草调料和迪拜自产的骆驼奶最终制成巧克力。这种巧克力的售价相当高。一块70克重的骆驼奶巧克力售价可达到6欧元。 作者: Michael Marek

