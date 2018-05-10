马哈蒂尔东山再起 中资日子不好过了？

（德国之声中文网）反对派"希望联盟"在马来西亚国会大选中胜出后，新任总理的马哈蒂尔周四表示，将对一些前任政府批准的涉及中资的项目进行重新审核。据路透社报道，马哈蒂尔在一场记者会上提到，他支持中国的"一带一路"倡议，但同时称马来西亚将保留在必要情况下就涉中资协议的一些内容重新谈判的权利。

他还间接对中国在南海的行动表示不满："我们对一带一路没有意见。不过我们当然不愿看到这一地区出现这么多军舰，因为这会引来更多的军舰。"

这一表态与马哈蒂尔在选战期间对中国在马投资的批评一脉相承。他在上周五接受电视采访时再次强调，如果中国投资能在马来西亚建立经济运作、创造就业、引入资本和技术，就会受到欢迎。但事实并非如此，他说，马来西亚"没有从这些投资中得到任何好处"。

房产、铁路，谁受益？

据新加坡星展银行（DBS Bank）最新发布的数据，2017年中国对马来西亚的直接投资为23.6亿美元，占到外国直接投资（FDI）总额的7%，在投资来源国中排名第7。路透社援引野村证券的一项报告显示，马来西亚是中国在亚洲各国投资的最大流入方之一，仅与"一带一路"相关的基础设施投资就已达34亿美元。

中国是马来西亚棕榈油的进口大国

与其他一些亚洲国家一样，来自中国的大笔投资在马来西亚也引起了民间的忧虑，但心这会损害马来西亚的主权和国内经济平衡。这也成为马哈蒂尔领导的"希望联盟"竞选期间的一个议题。据彭博新闻报道，希望联盟在竞选宣言中称，将鼓励来自中国和其他亚洲国家的投资，但前提是对所有大型外资项目进行审核，保证不存在腐败因素。

马哈蒂尔曾以中资碧桂园投资1000亿美元在柔佛州填海建造的"森林城市"（Forest City）房产项目为例，批评该项目的商品房价格均在26万美元以上，一般马来西亚人根本无力购买。因此这是面向外国房产投资者的开发行为，而马来西亚并不希望大批外国人涌入。

另一个受到诟病的大型项目是前任纳吉布政府大力推动的"东海岸铁路"。这条长688公里的铁路由中国融资130亿美元，中国交通建设股份有限公司承建，计划2024年建成。马哈蒂尔选前表示，如果他当选，将重新谈判这一项目，例如审核是否可能缩短里程。

雷声大，雨点小？

香港《南华早报》援引分析人士指出，有关中国投资的讨论，更多是马来西亚选战期间的一个议题，但朝野双方其实并不希望它过分发酵。因为两大阵营都在争取华人选民，此外马来西亚各族群对中国投资的抵触情绪并不很高。而马哈蒂尔本人在上世纪80和90年代担任总理的22年间，对来自东亚各国，包括中国的投资持欢迎态度，并倡导"向东学习"（Look east）政策。

吉隆坡中国城

本周四，中国官媒《环球时报》发表社评称"马哈蒂尔不太可能做中马关系颠覆者"。评论认为，马哈蒂尔之前在位期间，对华总体是友好的。"他作为反对党领袖批评中国，至少有相当一部分动因是来自马国内政治逻辑"。"以他的年龄和经历，他也不大会扮演一位颠覆性的革命者"。《环球时报》认为以往的经验显示，"个别国家经选举发生政党轮替后，即使中国投资遇到临时麻烦，那些麻烦也会逐渐淡化"。

评论还指出，马来西亚是南海形势稳定的受益者，"吉隆坡没有理由在南海问题上扛旗挑头"。此前马哈蒂尔曾表示，如果当选，计划在保障与各国友好关系的前提下，重新开启有关南中国海周边国家权益的谈判。马来西亚是南海部分岛礁主权的声索方之一。

中国外交部发言人耿爽5月10日在例行记者会上回答有关提问时表示："当前中马全面战略伙伴关系发展势头良好，互利合作成果丰盛，给两国和两国人民带来了实实在在的好处和利益，我想这值得双方共同珍惜和维护。"他还补充说："马哈蒂尔是资深的政治家，他曾为中马关系的发展做出过重要贡献。"

北京外经贸大学教授、外国投资问题专家卢进勇对《南华早报》表示，马来西亚的基础设施项目需要外国投资。无论哪个党派执政，都要发展经济。因此他相信执政党会继续同中国的经济合作。