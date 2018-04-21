马克龙访美: 伊核协议没有B计划

（德国之声中文网）法国总统马克龙在访美前一天说，将劝阻美国总统特朗普不要退出伊核协议。他说，只要他没有看到其他替代方案，他将再次强调《伊朗核问题全面协议》 (JCPOA) 的重要性。

"我没有任何B计划，" 他在接受美国霍士新闻（FOX News）英语采访节目时说，"我们会提出这个架构是因为这远比朝鲜核武的状况好得多。"

马克龙说这个协议不见得完美，但是目前没有更好的选择，所以仍应该持续下去。

伊核协议于2015年由伊、法、美、中、英、俄、德等国签署。在此协定之下，伊朗同意接受限制与监督，确保他没有办法发展核武。其他国家则需要撤除对伊朗的制裁。

美国希望对伊朗进行更严厉的制裁，也预期他们未来很可能会回头继续浓缩铀。被提炼的浓缩铀可以被用来制造核武器。

特朗普去年十月曾经放话，要是他没看到协议中的"瑕疵"被修正回来"，他就会退出。很快的到了5月12日，特朗普必须要在这个死线之前决定是否对伊朗实施制裁。美国已经与欧洲诸国排定时间进行相关讨论。

马克龙说他要给出的讯息很简单："不要因为你没有更好的选择就离开"。他说，只要这份协议可以挡掉一颗飞弹，他就愿意考虑。马克龙说他相信"在捍卫和平上，美国在世界各地都扮演很重要的角色，在中东地区更是如此。"

马克龙即将从周一开始拜访特朗普。以周一晚上的餐叙作为开场，周二到白宫进行对谈，周三将在国会联席会议上发言。

伊核协议

"伊核协议"的全称是"联合全面行动方案"（Joint Comprehensive Plan of Action）。该协议的签署为伊朗换来国际社会制裁的解除，金融、贸易和能源多个领域。作为协商的一部分，伊朗在海外被冻结的数百亿美元资产也获得解冻。

如果伊朗方面破坏协议，制裁也会重新恢复。不过国际原子能机构一再证实，伊朗全面遵守联合全面行动方案。"伊核协议"允许伊朗根据国际核不扩散标准，在商业、医药和工业等民用领域和平开展核计划。

根据"伊核协议"，伊朗必须准许国际原子能机构的督察检查伊朗所有已宣布的设施，以监察及确保伊朗遵守协议以及不会转移任何可裂变物质。国际原子能机构有权监管伊朗整个核供应链，上从铀制造厂，下至获取核子相关技术。

罗法/夏立民 (路透社,法新社)