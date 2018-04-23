马克龙訪特朗普 種樹外交顯友好

(德国之声中文网)法国总统马克龙周一于华府开始国是访问，讨论贸易、叙利亚和伊核协议等问题，并与特朗普夫妇共进晚餐。这是川普上任以来，第一次接待外国元首进行国是访问。

马克龙带了来自法国的橡树树苗，准备与特朗普共同种植在白宫的南面草皮。这颗树的原生地是法国的贝劳森林 (Belleau Woods)，也是一战时9000名美军殉国的地点。特朗普与马克龙在摄像机的包围中，共同为这颗树铲上新土。特朗普说法国是个特别的国家，他喜欢这棵树。

随后，特朗普与其夫人梅拉尼娅领着马克龙与其夫人布丽姬特一同搭乘直升机前往弗农山庄 (Mount Vernon)用餐。这顿晚餐吃了大约两小时。当特朗普搭上直升机准备返回白宫时，他简短告诉提问记者"我们吃了一顿很棒的晚餐。"

弗农山庄是开国元勋华盛顿的故居，且此次晚餐是私人晚宴形式。白宫表示这样的安排是为了感谢法国历史上是美国第一个盟国的特殊待遇。

周二，马克龙夫妇将赴国会参与工作会议，也将于晚间出席国宴。周二晚上的国宴将会有将近150名政要与富商出席，又会是此次访问的另一个焦点。

我想跟你谈谈伊核

特朗普与马克龙的交情可以回溯至之前的"握手之战"。据说当时两人握手长达25秒，双方紧咬牙关、指节泛白。大部分的欧洲元首都对特朗普敬而远之，只有马克龙十分热切的与特朗普保持亲近，时常给他打电话。

周日，法国总统接受美国霍士电视 (FOX News)采访时表示，他会跟特朗普说，在没有更好的替代方案之前，不应该摒弃伊核协议(JCPOA)。该协议以放松对伊朗的经济制裁作为交换条件，限制伊朗核武计划。特朗普曾经说过，假如欧洲国家没办法修正他在合约中看到的"重大瑕疵"，他将退出该协议，继续对伊朗执行制裁。马克龙在抵达华府时说: "当我们的国家反复往来于迷茫、困境甚至威胁时，这次的访问格外重要。"

另一方面，华府针对伊核协议却没有发表任何声明。白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)说："总统已经明确表达过他对协议的不满，这个立场并没有改变。"

伊朗的外交部长扎里夫(Mohammad Javad Zarif)呼吁欧盟各国，应当积极要求特朗普实践自己的承诺，放松对伊朗的经济制裁。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)