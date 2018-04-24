 马克龙提新协议 特朗普不置可否 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

马克龙提新协议 特朗普不置可否

特朗普与马克龙关系亲密的照片在网路上疯传。然而特朗普就算愿意牵他的手，也不见得愿意对他的提议照单全收。

Washington Donald Trump empfängt Macron (Reuters/J. Ernst)

特朗普与马克龙的各种亲密肢体语言引发热烈讨论。

(德国之声中文网)美国总统特朗普在周二晚上举办国宴款待访美的法国总统马克龙。周二的双边会谈涉及许多全球重要议题，例如伊朗核协议、叙利亚军备问题、钢铝税等。

在与马克龙的共同记者会上，特朗普仍然坚持着他的立场，认为伊核协议无法有效制止伊朗在中东扩张、或是他的飞弹计划。他形容这份协议是"不理智、可怕而且荒谬的"。此外，特朗普必须在即将到来的5月12日之前决定是否对伊朗重启经济制裁。马克龙以代表欧洲的身份赴美拜访，关于这个议题，他说他向特朗普提出了"新协议"。马克龙告诉记者，他与特朗普以更广的视角看待伊朗问题，把叙利亚也纳入考虑。"我们有一个共同目标，那就是我们希望可以确保冲突不会升高、核武不会扩散。我们现在要做的只是要找到一个一致的做法。" 马克龙说。在这个新协议中，欧美会共同抵制伊朗在2025年之前进行的任何核子计划，也会共同协助伊朗与其他中东地区国家如叶门、叙利亚、伊拉克与黎巴嫩和平相处。

尽管如此，特朗普仍然没有表示是否就此打消退出现行协议的想法。伊朗外交部长扎里夫(Mohammad Javad Zarif)对特朗普做出回应，假使特朗普毁弃伊核协定，伊朗也不会继续遵守。

马克龙此行想要讨论四大议题: 延长美国在叙利亚的驻军；让美国不要退出伊朗核协定以及巴黎气候协定；对欧洲国家豁免钢铝税。尽管马克龙与特朗普之间有许多亲近的肢体语言，两人的谈话气氛也显得愉快，特朗普仍未改变他在这些议题的立场。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)

DW.COM

马克龙訪特朗普 種樹外交顯友好

马克龙此次访美可说是身负重任。作为欧洲各国中最受特朗普青睐的元首，他有如一个代表，准备要向美国总统讨论许多重大议题。除了礼貌的晚餐和种树之外，双方还未公开任何外交突破。 (24.04.2018)  

相关内容

USA Donald Trump, Emmanuel Macron und die First Ladys im Weißen Haus in Washington

马克龙訪特朗普 種樹外交顯友好 24.04.2018

马克龙此次访美可说是身负重任。作为欧洲各国中最受特朗普青睐的元首，他有如一个代表，准备要向美国总统讨论许多重大议题。除了礼貌的晚餐和种树之外，双方还未公开任何外交突破。

French President Emmanuel Macron on official visit to Athens, Greece

马克龙访美: 伊核协议没有B计划 23.04.2018

特朗普必须要在5月12日之前决定是否对伊朗实施制裁，马克龙此次访问，已经准备要跟特朗普好好谈一谈。

Südkorea TV Trump Kim Jong Un

两韩峰会在即 特朗普直“推” 23.04.2018

史上第三次韩国和朝鲜峰会即将在27日召开。朝鲜是否真的会放弃发展核武？两韩关係是否会有新突破？都是关注焦点。即将在5月跟金正恩会面的特朗普也继续在推特上发文谈朝鲜局势。情势风起云涌。

长平观察

Universitäts-Absolventen in Hangzhou, China (picture-alliance/dpa)

长平观察：有组织有预谋地打破权力魔咒

北大校方以有组织有预谋、接受境外资金资助和联系境外媒体报道污名要求信息公开的学生。时评人长平认为，这些话语是反人类、反文明的权力魔咒。 