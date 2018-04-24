马克龙提新协议 特朗普不置可否

(德国之声中文网)美国总统特朗普在周二晚上举办国宴款待访美的法国总统马克龙。周二的双边会谈涉及许多全球重要议题，例如伊朗核协议、叙利亚军备问题、钢铝税等。

在与马克龙的共同记者会上，特朗普仍然坚持着他的立场，认为伊核协议无法有效制止伊朗在中东扩张、或是他的飞弹计划。他形容这份协议是"不理智、可怕而且荒谬的"。此外，特朗普必须在即将到来的5月12日之前决定是否对伊朗重启经济制裁。马克龙以代表欧洲的身份赴美拜访，关于这个议题，他说他向特朗普提出了"新协议"。马克龙告诉记者，他与特朗普以更广的视角看待伊朗问题，把叙利亚也纳入考虑。"我们有一个共同目标，那就是我们希望可以确保冲突不会升高、核武不会扩散。我们现在要做的只是要找到一个一致的做法。" 马克龙说。在这个新协议中，欧美会共同抵制伊朗在2025年之前进行的任何核子计划，也会共同协助伊朗与其他中东地区国家如叶门、叙利亚、伊拉克与黎巴嫩和平相处。

尽管如此，特朗普仍然没有表示是否就此打消退出现行协议的想法。伊朗外交部长扎里夫(Mohammad Javad Zarif)对特朗普做出回应，假使特朗普毁弃伊核协定，伊朗也不会继续遵守。

马克龙此行想要讨论四大议题: 延长美国在叙利亚的驻军；让美国不要退出伊朗核协定以及巴黎气候协定；对欧洲国家豁免钢铝税。尽管马克龙与特朗普之间有许多亲近的肢体语言，两人的谈话气氛也显得愉快，特朗普仍未改变他在这些议题的立场。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)