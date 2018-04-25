马克龙提倡多边主义 美国国会满堂彩

(德国之声中文网)法国总统马克龙周三在美国国会发表英语演说，成为历史上第八位对美国国会发表演说的法国总统。对比他前两天与特朗普的亲昵互动，他在演说中毫不掩饰许多与特朗普相左的理念。他强调国际合作、自由贸易与环境保育的重要性，质疑保护主义与孤立主义。此举引发民主党员频频喝彩，共和党员则沉默以对。

马克龙的演讲以美法长年友谊开场，带到当代面临的挑战，呼吁以跨国合作与多边主义解决问题。"我们大可以选择孤立主义，退出国际舞台，施行民族主义。" 他说，"但就算我们关上门，外面的世界也还是会继续进步。这种做法没有办法平息人民心中的恐惧，反而会造成反效果。"他也提醒美国做意见领袖的责任: "是美国发明了多边主义，因此美国也有责任要捍卫它，甚至是赋予它新的时代意义。"

重申伊核协议立场

美国在5月12日的期限之前需要决定是否摒弃协议，重启对伊朗的经济制裁，马克龙此行最大目的之一就是要劝美国不要这么做。他在演说中提到: "这份协议是美国起头的，我们法国跟美国都在上面签名了，所以我们也不应该就这样说我们不要这份协议了。"

他承认现行协议的确有不足之处，但是与其直接摒弃不用，他提出用"新协议"补足。他统整了四大重点:

1. 承认现行协议

2. 确保伊朗在2025年(原协议订定的期限)之后不会有核武活动

3. 限制伊朗政权在区域的军事的影响力

4. 监控伊朗飞弹活动。

他说，伊朗"永远"不应该持有任何核武: "不只是现在，不只是五年、十年，而是永远。" 然而他也不支持对中东地区动武: "我们必须确保区域的政局稳定，也要尊重当地国家主权，就算对方是伊朗也一样。"

但是关于特朗普，马克龙并不认为自己说服他了。"我不知道美国最后会怎么决定，但是根据特朗普过去的发言理性分析下来，我不会相信特朗普会不计代价地留在伊朗核协议中。"

我们没有地球B

马克龙也再次重申巴黎协定的重要性，说"我们没有地球B"。这呼应他先前受访时说的"伊核协议没有B计划"，引来听众的笑声与掌声。他也说他很确定"总有一天，美国会返回巴黎协定"。

他也表达了自己不支持贸易战。"我们毋庸置疑需要争取公平自由的贸易。对盟友打贸易战与我们的理念不符，不但与我们的历史相违背，也与我们维持世界和平的使命相冲突。"

这很可能是在隐射美国对欧洲课征钢铝税，但是众议院共和党副党魁凱文·麥卡錫(Kevin McCarthy) 说他没有感觉马克龙在批评特朗普，"他说他支持自由公平的贸易。这正好合总统的意。"

马克龙也在演说中提到其他诸多当代议题，包括假新闻、恐怖主义，并表明应该努力抵抗他们。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)