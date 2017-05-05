马克龙：我要属于决心捍卫民主的一代人

（德国之声中文网）半年前，马克龙在巴黎索邦大学发表的演讲中首次提出对欧盟改革的设想。此后却没有发生什么变化。现在，马克龙在欧盟议会再次为他的改革计划迫切呼吁支持。他主张欧盟应获得更多的主权、行动能力，应对民主做出明确的宣誓。

"对专制的向往"

马克龙说，欧洲存在"一种近乎内战的"威胁，以及一种"对非自由主义的向往"。他显然指的是欧盟与波兰、匈牙利在遵守民主与法治原则问题上的矛盾冲突。马克龙警告称，背离民主法治的原则是欧盟所能犯的"最严重的错误"。

他指出，整体看，欧洲在近数十年中经受住了考验，因此,欧洲人必须抵御来自右翼民粹主义阵营和威权政府的进攻。"在这个世界的乱象中，欧洲的民主是我们的王牌"，马克龙说："我不想成为浑浑噩噩的梦游者世代的一员，我要属于决心捍卫民主的一代人。"他强调，未来的答案不可能是威权民主，"而是民主的威权"。

欧盟帮助地方促进融入

马克龙认为，鉴于有关修改避难法规以及欧盟内部分配难民的"不健康的讨论"，人们必须寻找一个解决办法。在这一背景下，他支持德国政府的建议：接收安置难民的城镇和乡村应从欧盟获得更多的财政支持。马克龙在欧盟议会发言时表示，他赞同设立一个欧盟统一的项目，向接纳和融入难民的地方直接提供财政资助。

柏林政府建议，在欧盟数十亿之重的结构和地区基金的分配中，应将接纳难民作为一个条件。这将对东欧国家带来严重的负面影响，因为它们迄今是欧盟结构发展基金的最大受益者，而匈牙利和波兰等国拒绝接纳难民。



不理睬柏林的反对

法国总统坚持主张欧元区建立独立的财政机制。这一建议在德国引起巨大的质疑。马克龙要求，在明年欧盟议会选举之前，应制定出一个逐步改革欧洲经济和货币联盟的时间表。"到2019年本届欧盟议会任期结束前，我们必须看到实质性的结果"。作为具体内容之一，马克龙提到应完成银行联盟的组建，以及形成"能促进欧元区稳定和立场趋同的预算实力"。

欧盟委员会主席容克对对马克龙在斯特拉斯堡的讲话表示赞许。但他同时提醒人们不能忘记，"欧洲并不只是德法"，欧盟是一个有28个成员国的共同体。

叶宣/凝炼（法新社、路透社等）