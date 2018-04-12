 马克龙夸澳总理夫人″delicious″惹争议 | 文化经纬 | DW | 02.05.2018
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文化经纬

马克龙夸澳总理夫人"delicious"惹争议

马克龙这是怎么了？是潜意识影响下的口误？还是有意而为之的玩笑话？或者有意恶搞他上周刚刚拜访过的特朗普——毕竟这位美国总统也曾露骨地夸奖马克龙太太。

Australien, Sydney: Emmanuel Macron mit Malcolm und Lucy Turnbull (picture-alliance/dpa/M. Tsikas)

马克龙："我要感谢您的款待，感谢您和您秀色可餐的夫人的热情款待。"

（德国之声中文网）法国总统马克龙周三（5月2日）在悉尼的这句话立刻火了。他在谈到澳大利亚总理特恩布尔的夫人时用了"delicious"（美味、秀色可餐）这个词。

在这位法国总统短暂访澳之旅结尾的联合记者会上，马克龙对特恩布尔的热情款待致谢。"我要感谢您的款待，感谢您和您秀色可餐的夫人的热情款待"，他说。

在社交网络以及澳大利亚媒体上，马克龙的这句话很快传开，人们津津有味地猜测这位法国总统的背后意图。

记者Alice Workman在推特上揶揄道，"马克龙不过是说他想感谢特恩布尔和他'秀色可餐的妻子'。这个男人即便身不在法国，但……（本性难移）"。

澳大利亚ABC新闻发推："Lost in translation（"迷失在翻译中"，也有同名电影）：马克龙感谢了澳总理'秀色可餐的夫人'。"

开美食的玩笑？

尽管马克龙在说这话时表情严肃，一些观察家仍认为，这位法国总统可能是在开玩笑。特恩布尔之前刚刚提到了马克龙即将与悉尼的法国社区成员共进午餐，也讲到了法国美食和美酒。

马克龙则为人们对法国人痴迷食物的印象道歉，而他之前也接特恩布尔的话提到了"虾米"：特恩布尔在谈到中国日益增长的影响力时说，"大鱼不能吃小鱼，小鱼也不能吃虾米"。

这位法国总统表示，法澳两国有责任和印度一起，保护该地区免受"霸权"，暗指北京不断增长的影响力。"重要的是保持基于规则的发展，……保持地区平衡"。这位法国总统通过口译员补充道，"在新的背景下，重要的是没有任何霸权"。

口误或者恶搞？

另一些人则认为，马克龙只是错误地使用了"delicious"这个英文词。因为法语"美味"一词"delicieux "，也有"妩媚、美好"的意思。

更具想象力的人甚至说，马克龙可能是在恶搞特朗普--这位美国总统在去年访问巴黎时曾夸奖马克龙的妻子布丽吉特"身材超棒"（in such great shape）、"很漂亮"。

无论如何，马克龙的这句关于"delicious"的评论给这场颇为严肃的新闻发布会添上了一个具有喜剧效果的结尾，登上了澳媒头条。原本新闻会的主题是巴黎的"五一骚乱"、伊朗核协议以及中国日益增长的影响力。

王凡/乐然（美联社）

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